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Родитель прокатился на коньках с ребёнком в коляске

Родитель прокатился на коньках с ребёнком в коляске

Автор:
27 января 2025 10:27
Метки: Видео   Водоём   Москва   зима   коньки   лёд   родитель   
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Родитель решил прокатиться на коньках по водоёму в Москве, несмотря на плюсовую температуру. Всё бы ничего, но он прихватил с собой детскую коляску.

Родитель на коньках отправился на прогулку по замерзшему водоему в Москве. Видео с рассекающим по ледяной глади человеком распространилось в соцсетях. Его даже не остановила плюсовая температура за окном.

И еще несколько москвичей, отдыхающих на льду с детьми при плюсовой температуре.

Источник:

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Метки: Видео   Водоём   Москва   зима   коньки   лёд   родитель   
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12  комментариев
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283
Эл 4 часа назад
Премию Дарвина родителю года в студию!!!!
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4k
Андерсен 23 минуты назад
Таких дебилов по прибытии на берег надо люто п.и.з.д.и.т.ь. Мозгов нет, так хоть боль может запомнит
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7k
SmartCat101 51 минуту назад
Покажите это видео органам опеки!
За подвергании риску жизни ребенка без всякой причины нужно лишать родительских прав, у ребенка есть все шансы не дожить до совершеннолетия.
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11k
Игорь 58 минут назад
Видно же что это баба
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10k
Павел 2 часа назад
Детёнку достался один из родителей умственно отсталый.
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16k
Объект реальности 2 часа назад
Какая то лужа промерзшая до дна.
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15k
DDR 2 часа назад
Явно лужа какая-то, по звуку слышно...
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−9
Шурман 3 часа назад
Я вот допустим в этом году так и не попал на зим рыбалку , лед может быть и встал пошел взял бур ну и посмотрел на дебилов кто попер на нее и просто развернулся и пошел в машину , я уже один раз под собой хрус услышал и искупался в термопаке мне хватило этого .
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2k
Aleksandr Varich 4 часа назад
Таким родителям нужно давать не премию дарвина заочно, а ПИ$@ю)lей с "занесением в грудную клетку".
P.S. Надеюсь ПДН найдут главных героев и проведут с ними воспитательную работу с составлением протокола по ст. 5.35 ч.1
(не пропагандирую насилие и не призываю к нему)
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2k
DuckTales 4 часа назад
Круто, только мокро, а стоячая вода хорошо промерзает .
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