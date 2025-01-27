Родитель прокатился на коньках с ребёнком в коляске

1384
1
1
Родитель решил прокатиться на коньках по водоёму в Москве, несмотря на плюсовую температуру. Всё бы ничего, но он прихватил с собой детскую коляску.
Родитель на коньках отправился на прогулку по замерзшему водоему в Москве. Видео с рассекающим по ледяной глади человеком распространилось в соцсетях. Его даже не остановила плюсовая температура за окном.
И еще несколько москвичей, отдыхающих на льду с детьми при плюсовой температуре.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Двое мужчин провалились под лёд в Москве
- Как действовать, если провалился под лёд
- Сальто назад на льду
- МЧС Беларуси с помощью мема напомнило о правилах поведения на льду
- Утки хорошо проводят время на льду
Новости партнёров
реклама
За подвергании риску жизни ребенка без всякой причины нужно лишать родительских прав, у ребенка есть все шансы не дожить до совершеннолетия.
P.S. Надеюсь ПДН найдут главных героев и проведут с ними воспитательную работу с составлением протокола по ст. 5.35 ч.1
(не пропагандирую насилие и не призываю к нему)