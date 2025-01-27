Колючая кровать для китайца: самый жестокий фестиваль в стране

По легенде восемь бессмертных в китайской мифологии и символизируют разнообразие талантов и силу единства.

Добровольны для ритуала (обычно это взрослые здоровые мужчины, чтобы не перемерли от таких пыток) раздеваются до пояса и катаются по колючей поверхности. А зрители аплодируют им за их боль, и чем глубже вонзаются шипы и чем больше крови, тем громче аплодисменты.

При этом ритуал не однообразный, каждый год столы для пыток колючками могут располагать по-разному. Есть разные комбинации, каждая из которых несет свой смысл, например, «процветающий жизненный путь». И участники должны последовательно прокатиться по всем столам, чтобы пройти этот путь. Чем больше они смогут прокатиться, тем больше у них будет процветания.