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Колючая кровать для китайца: самый жестокий фестиваль в стране

Колючая кровать для китайца: самый жестокий фестиваль в стране

Автор:
27 января 2025 09:26
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Китай   Колючая кровать   Люди   Фань Цычуан   Фестиваль   новости   фото   
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В Китае в провинции Гуандун есть старый уникальный ритуал под названием Фань Цычуан, что буквально означает «катание по колючим кроватям». И знаете что? Они правда катаются по кроватям из жестких колючек. И выглядит это жутковато. А главное – зачем?

Зачем мучить себя колючками

Эту традицию уже прозвали «самым жестоким народным обычаем Лунного Нового года» (хотя, если поискать, найдется и пожутчее). Ритуал очень популярнее ​​Чжаньцзяне во время Няньли, или Лунной новогодней ярмарки (это местное празднование).

Сначала все местные жители готовят колючие ветви деревьев, связывают их вместе в виде кровати и закрепляют ее на «столах восьми бессмертных». Это такая разновидность традиционного китайского квадратного обеденного стола.

По легенде восемь бессмертных в китайской мифологии и символизируют разнообразие талантов и силу единства.

Добровольны для ритуала (обычно это взрослые здоровые мужчины, чтобы не перемерли от таких пыток) раздеваются до пояса и катаются по колючей поверхности. А зрители аплодируют им за их боль, и чем глубже вонзаются шипы и чем больше крови, тем громче аплодисменты.

При этом ритуал не однообразный, каждый год столы для пыток колючками могут располагать по-разному. Есть разные комбинации, каждая из которых несет свой смысл, например, «процветающий жизненный путь». И участники должны последовательно прокатиться по всем столам, чтобы пройти этот путь. Чем больше они смогут прокатиться, тем больше у них будет процветания.

Говорят, что истоки фестиваля Фань Цычуан можно проследить до древних церемоний сбора урожая. Исторически он также служил ритуалом выживания, демонстрирующим мужество и силу. То есть та же самая древняя инициация мальчика в мужчины.

Местный фольклор гласит, что только те, «кто одержим божественным духом», имеют право совершать ритуал. В результате, несмотря на порезы и синяки, участники гордятся своей стойкостью и упорством, считая это свидетельством своей силы и глубокой связи с божествами.

Думаю, они все впадают в экстаз, потому во время катания ничего особо не чувствуют. Но потом ведь лечиться полгода…

Как думаете, для Китая это какое-то дикарство из джунглей Индонезии или в пределах нормы?

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Метки: Китай   Колючая кровать   Люди   Фань Цычуан   Фестиваль   новости   фото   
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15k
DDR 2 часа назад
Зато остеохондроз не беспокоит...
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10k
Павел Час назад
А сломанные колючки дохтор потом за большие деньги удаляет, надеюсь.
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10k
Павел Час назад
А сломанные колючки дохтор потом за большие деньги удаляет, надеюсь.
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12k
Алексей 2 часа назад
у меня аж яички спрятались
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1k
Заратустра 3 часа назад
Весёлый тамада и конкурсы интересные ...
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33k
Kladbische 3 часа назад
Мой анус устал сжиматься...
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16k
Artem 4 часа назад
Колючая кровать для китайца: самый жестокий фестиваль в странеПосмотреть
Колючая кровать для китайца: самый жестокий фестиваль в стране
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3873 поста (3704 в горячем)

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