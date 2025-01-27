Колючая кровать для китайца: самый жестокий фестиваль в стране

В Китае в провинции Гуандун есть старый уникальный ритуал под названием Фань Цычуан, что буквально означает «катание по колючим кроватям». И знаете что? Они правда катаются по кроватям из жестких колючек. И выглядит это жутковато. А главное – зачем?
Зачем мучить себя колючками
Эту традицию уже прозвали «самым жестоким народным обычаем Лунного Нового года» (хотя, если поискать, найдется и пожутчее). Ритуал очень популярнее Чжаньцзяне во время Няньли, или Лунной новогодней ярмарки (это местное празднование).
Сначала все местные жители готовят колючие ветви деревьев, связывают их вместе в виде кровати и закрепляют ее на «столах восьми бессмертных». Это такая разновидность традиционного китайского квадратного обеденного стола.
По легенде восемь бессмертных в китайской мифологии и символизируют разнообразие талантов и силу единства.
Добровольны для ритуала (обычно это взрослые здоровые мужчины, чтобы не перемерли от таких пыток) раздеваются до пояса и катаются по колючей поверхности. А зрители аплодируют им за их боль, и чем глубже вонзаются шипы и чем больше крови, тем громче аплодисменты.
При этом ритуал не однообразный, каждый год столы для пыток колючками могут располагать по-разному. Есть разные комбинации, каждая из которых несет свой смысл, например, «процветающий жизненный путь». И участники должны последовательно прокатиться по всем столам, чтобы пройти этот путь. Чем больше они смогут прокатиться, тем больше у них будет процветания.
Как они такое придумали
Говорят, что истоки фестиваля Фань Цычуан можно проследить до древних церемоний сбора урожая. Исторически он также служил ритуалом выживания, демонстрирующим мужество и силу. То есть та же самая древняя инициация мальчика в мужчины.
Местный фольклор гласит, что только те, «кто одержим божественным духом», имеют право совершать ритуал. В результате, несмотря на порезы и синяки, участники гордятся своей стойкостью и упорством, считая это свидетельством своей силы и глубокой связи с божествами.
Думаю, они все впадают в экстаз, потому во время катания ничего особо не чувствуют. Но потом ведь лечиться полгода…
Как думаете, для Китая это какое-то дикарство из джунглей Индонезии или в пределах нормы?
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