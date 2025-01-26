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В Сочи подростки устроили суету из-за отмены музыкального концерта

В Сочи подростки устроили суету из-за отмены музыкального концерта

Автор:
26 января 2025 21:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   ИВАН ЗОЛО   Концерт   Сочи   беспорядки   блогер   
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Пришлось вызывать полицию и Росгвардию. Силовики задержали несколько человек.

В Сочи отменили выступление Ивана Золо. Это блогер, у него есть своя аудитория среди зумеров. Теперь вот ещё и даёт концерты.

Один из них должен был пройти сегодня в Сочи. Незадолго до начала, организаторы объявили об отмене, а Золо обратился к своим малолетним фанатам.

По одной из версий, позвонил неизвестный и заявил, что концертный зал заминирован. После этого подростки, пришедшие на выступление,  устроили мини-бунт и начали беситься.

Осторожно, в роликах много мата:

Сначала они кричали, матюгались и швырялись бутылками в двери клуба.

Потом один из зумеров стал долбить в двери заведения ногами и палкой.

К зданию приехало несколько полицейских машин и Росгвардия. СМИ сообщают, что задержано несколько зумеров.

Аналогичный случай был у этого Золо пару дней назад, на концерте в Севастополе. Во время выступления на сцену вышел организатор и объявил, что шоу окончено - позвонил аноним и сообщил, что в клубе находится взрывное устройство. Позже новости о минировании не подтвердились.

А вчера была драка в Питере, она также связана с концертом, только уже другого рэпера. Его поклонники что-то не поделили и устроили мордобой после выступления.

Источник:

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Метки: Видео   ИВАН ЗОЛО   Концерт   Сочи   беспорядки   блогер   
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24  комментария
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16k
Александр Сучков 6 часов назад
Господи, что за картавый дэбил? Он еще и поет??? я в шоке....
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1k
Петр Петров 3 часа назад
Люди простите. Но мне кажется что человечеству пи.здец!
Я посмотрел пару видео этого, про кого пост.
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21k
a_komolow 4 часа назад
Это что за ЧМО ?
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37k
Юрьевич 4 часа назад
И этот чмошник даёт концерты????

И самое главное, что есть дебилы, которые покупают билеты чтобы послушать этого чмошника!!!
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1k
Gigantes 4 часа назад
Какой маразм!
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6k
Владимир 4 часа назад
проба раскачать лодку...
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8k
Slowly 5 часов назад
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30k
ЦСКА 5 часов назад
Блин, а как же он поет, если он говорит то еле-еле???
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30k
Alex 5 часов назад
Для чего это говно тут???
О существовании этого петуха я даже не догадывался, спасибо тебе автор, падла
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5k
Александр 5 часов назад
Картавый чёрт с кривым иплищем,певец
.
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26k
Валерий 5 часов назад
нужен Сталин.
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3k
Deniss 5 часов назад
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4k
Андерсен 5 часов назад
В инете вот что нашел об этом туловище:
"Интересные факты об Иване Золо
Однажды Иван Золо прекратил стрим, который смотрели 200 тысяч человек, потому что мама позвала его ужинать.
«В среднем я трачу в месяц около 150 тысяч рублей» Иван Золо о своих расходах.
Иван Золо, с его слов, не знает размера собственной обуви и не умеет завязывать шнурки.
Иван Золо однажды отказался произнести в эфире матерное слово, хотя ему обещали за это 500 тысяч рублей.
Золо не читает классическую литературу, предпочитая комиксы. Он не смог назвать автора романа «Война и мир»."
Это уже дно. Пора вводить интернет-цензуру с публичным расстрелом.
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423
грпашгупрашгу ымымымц Андерсен 5 часов назад
Ну хз. Материться отказался. В месяц тратит копейки. Ну необразован. А у нас что - многие образованы?
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58k
Крымчанка 5 часов назад
Вот это рожа ... ишак какой-то. Типичный дегенерат. Слабоумные в моде? Я, видимо, отстала от жизни ....
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16k
Artem 6 часов назад
Какой-то фрик с физиономией аутиста собирает "концерт" на который приходит толпа таких же фриков..
Больные ублюдки...
Какой-то фрик с физиономией аутиста собирает "концерт" на который приходит толпа таких же фриков.. Больные ублюдки...Посмотреть
Какой-то фрик с физиономией аутиста собирает "концерт" на который приходит толпа таких же фриков.. Больные ублюдки...
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26k
Тигран Саркисян 6 часов назад
Мда интеллектом не обделённое существо , да и те кто ходят на такое там тоже сопли в черепушке , Я даже понятия бы не имел если бы на фишках это недоразумение не показали.
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12k
kaboza 6 часов назад
Ох на кичман зайдет....
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8k
yahaomsk 6 часов назад
вот на Это крашеное,картавое ещё кто то билеты покупает !!!??? куда мир катится ...?
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4k
Сергей 6 часов назад
Он даже говорит с трудом... Что он поёт?.. Я конечно не знаю может и есть слушатели. А зачем отменять то??
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August
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