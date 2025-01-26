В Сочи подростки устроили суету из-за отмены музыкального концерта

Аналогичный случай был у этого Золо пару дней назад, на концерте в Севастополе. Во время выступления на сцену вышел организатор и объявил, что шоу окончено - позвонил аноним и сообщил, что в клубе находится взрывное устройство. Позже новости о минировании не подтвердились.

А вчера была драка в Питере, она также связана с концертом, только уже другого рэпера. Его поклонники что-то не поделили и устроили мордобой после выступления.