В Сочи подростки устроили суету из-за отмены музыкального концерта

Пришлось вызывать полицию и Росгвардию. Силовики задержали несколько человек.
В Сочи отменили выступление Ивана Золо. Это блогер, у него есть своя аудитория среди зумеров. Теперь вот ещё и даёт концерты.
Один из них должен был пройти сегодня в Сочи. Незадолго до начала, организаторы объявили об отмене, а Золо обратился к своим малолетним фанатам.
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По одной из версий, позвонил неизвестный и заявил, что концертный зал заминирован. После этого подростки, пришедшие на выступление, устроили мини-бунт и начали беситься.
Осторожно, в роликах много мата:
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Сначала они кричали, матюгались и швырялись бутылками в двери клуба.
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Потом один из зумеров стал долбить в двери заведения ногами и палкой.
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К зданию приехало несколько полицейских машин и Росгвардия. СМИ сообщают, что задержано несколько зумеров.
Аналогичный случай был у этого Золо пару дней назад, на концерте в Севастополе. Во время выступления на сцену вышел организатор и объявил, что шоу окончено - позвонил аноним и сообщил, что в клубе находится взрывное устройство. Позже новости о минировании не подтвердились.
А вчера была драка в Питере, она также связана с концертом, только уже другого рэпера. Его поклонники что-то не поделили и устроили мордобой после выступления.
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Я посмотрел пару видео этого, про кого пост.
И самое главное, что есть дебилы, которые покупают билеты чтобы послушать этого чмошника!!!
О существовании этого петуха я даже не догадывался, спасибо тебе автор, падла
"Интересные факты об Иване Золо
Однажды Иван Золо прекратил стрим, который смотрели 200 тысяч человек, потому что мама позвала его ужинать.
«В среднем я трачу в месяц около 150 тысяч рублей» Иван Золо о своих расходах.
Иван Золо, с его слов, не знает размера собственной обуви и не умеет завязывать шнурки.
Иван Золо однажды отказался произнести в эфире матерное слово, хотя ему обещали за это 500 тысяч рублей.
Золо не читает классическую литературу, предпочитая комиксы. Он не смог назвать автора романа «Война и мир»."
Это уже дно. Пора вводить интернет-цензуру с публичным расстрелом.
Больные ублюдки...