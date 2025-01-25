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20 котиков, которые попробовали новую еду и остались разочарованными

20 котиков, которые попробовали новую еду и остались разочарованными

Автор:
25 января 2025 17:49
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Еда   Животное   Питомец   Реакция   котик   не нравится   пища   противно   фото   эмоция   
1687
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Мы едим не только для поддержания здоровья и жизни. Еда должна ещё дарить и положительные эмоции. Но если нам проще в силу необходимости – из-за аллергии, диеты или болезни контролировать питание и есть не слишком вкусную пищу, то наши обожаемые питомцы не могут в таком случае скрыть своих эмоций.

Их спектр после того, как священные животные попробовали  что-то, по их мнению, недостойное, самый широкий – удивление, разочарование, презрение и даже гнев. Выглядят результаты гастрономических недовольств очень смешно и могут претендовать на статус жемчужин коллекции котофото.

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Метки: Еда   Животное   Питомец   Реакция   котик   не нравится   пища   противно   фото   эмоция   
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26k
homerchik 9 часов назад
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19k
Григорий Бабкин 58 минут назад
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126k
Z_Павел Юрьевич_V 3 часа назад
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−9
Валентин 4 часа назад
У меня кот жрёт тыкву запечённую,за уши не оторвать,так что я ничему уже не удивляюсь.
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33k
MPEG-8 7 часов назад
Комментарий к фото
Коты любят арбузы.
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46k
АнтонПолднев 8 часов назад
Он?
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Autumn2015 8 часов назад
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Galateya
  • Дата регистрации: 30.04.2019
  • 1632 поста (1015 в горячем)

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