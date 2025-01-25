20 котиков, которые попробовали новую еду и остались разочарованными

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Мы едим не только для поддержания здоровья и жизни. Еда должна ещё дарить и положительные эмоции. Но если нам проще в силу необходимости – из-за аллергии, диеты или болезни контролировать питание и есть не слишком вкусную пищу, то наши обожаемые питомцы не могут в таком случае скрыть своих эмоций.
Их спектр после того, как священные животные попробовали что-то, по их мнению, недостойное, самый широкий – удивление, разочарование, презрение и даже гнев. Выглядят результаты гастрономических недовольств очень смешно и могут претендовать на статус жемчужин коллекции котофото.
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