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Во Владивостоке мужчина перевоплотился в кота и залез на верхушку дерева, а затем слез, потому что замёрз

Во Владивостоке мужчина перевоплотился в кота и залез на верхушку дерева, а затем слез, потому что замёрз

Автор:
25 января 2025 12:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Весеннее обострение   Видео   Владивосток   Дерево   ЧП   неадекват   
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Ночью во Владивостоке мужик, видимо, почувствовал животные инстинкты и решил, что этот мир лучше рассмотреть с верхушки дерева, которая располагалась на высоте 5-этажного дома.

Стратегию подъема запечатлела местная жительница — на кадрах видно, как мартовский январский кот сначала метался по крыше здания, а следом ловко влез на самый верх ближайшего дерева.

После акробатического этюда неадекват остался висеть на вершине. Как рассказала местная жительница, парень согласился спуститься только после долгих уговоров спасателей и прохожих. Но руку к этому приложила и холодная ночь, недокот по итогу замерз и сам покинул дерево. Внизу его ждали овации санитары скорой, которые проверят его психическое здоровье.

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Метки: Весеннее обострение   Видео   Владивосток   Дерево   ЧП   неадекват   
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2k
Alexandr 42 минуты назад
Надо было прыгать, он же кот.
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12
страйкер 7 минут назад
Трепло! Наукой доказано, что последними замёрзнут семейство кошачьих. Не даром же бабы так шубки любят из...
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3k
Провокатор Полчаса назад
И так, получено доказательство, что коты могут сами слезать с дерева. Так что не надо вызывать спасателей.
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10k
Евгений Час назад
Долбобей-
Явно изменил свое сознание веществами разными
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Matrosskin 2 часа назад
Повезло мужику. А то мог бы приехать вот этот спасатель )))
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