Во Владивостоке мужчина перевоплотился в кота и залез на верхушку дерева, а затем слез, потому что замёрз

Ночью во Владивостоке мужик, видимо, почувствовал животные инстинкты и решил, что этот мир лучше рассмотреть с верхушки дерева, которая располагалась на высоте 5-этажного дома.
Стратегию подъема запечатлела местная жительница — на кадрах видно, как мартовский январский кот сначала метался по крыше здания, а следом ловко влез на самый верх ближайшего дерева.
После акробатического этюда неадекват остался висеть на вершине. Как рассказала местная жительница, парень согласился спуститься только после долгих уговоров спасателей и прохожих. Но руку к этому приложила и холодная ночь, недокот по итогу замерз и сам покинул дерево. Внизу его ждали овации санитары скорой, которые проверят его психическое здоровье.
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Явно изменил свое сознание веществами разными