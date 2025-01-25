43-летний мужчина женился на 88-летней женщине, которую любил всю жизнь

Пара с 45-летней разницей в возрасте, Адриан Нарваес и Делия Лукес, недавно рассказали об истории своей крепкой любви. Мужчина, которому сейчас 43 года, впервые встретил будущую невесту на художественной выставке 1998 года, когда ему было 16, а ей — 61. Сначала это была обычная дружба, которая основывалась на творческих интересах. Делия увлекалась живописью, а Адриан любил писать стихи и рассказы. О том, как между ними зародились чувства.

Любовь в тайне

После первой встречи пара поддерживала связь, обмениваясь письмами, которые хранят и по сей день. С годами их дружба переросла в романтические отношения и, в конце концов, Адриан признался давней подруге в любви.

В течение долгих двенадцати месяцев они решили держать свой роман в тайне, встречаясь лишь изредка, чтобы поиграть в карты или выпить в компании друг друга.