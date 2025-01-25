FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2569 постов • 799 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
43-летний мужчина женился на 88-летней женщине, которую любил всю жизнь

43-летний мужчина женился на 88-летней женщине, которую любил всю жизнь

Автор:
25 января 2025 09:56
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Любовь   Люди   возраст   история   отношения   фото   
2123
4

Влюбленные готовятся отпраздновать 20-ю годовщину свадьбы. Они до сих пор так же счастливы, как и раньше, разделяя страсть друг друга к искусству и творчеству.

Пара с 45-летней разницей в возрасте, Адриан Нарваес и Делия Лукес, недавно рассказали об истории своей крепкой любви. Мужчина, которому сейчас 43 года, впервые встретил будущую невесту на художественной выставке 1998 года, когда ему было 16, а ей — 61. Сначала это была обычная дружба, которая основывалась на творческих интересах. Делия увлекалась живописью, а Адриан любил писать стихи и рассказы. О том, как между ними зародились чувства.

Любовь в тайне

После первой встречи пара поддерживала связь, обмениваясь письмами, которые хранят и по сей день. С годами их дружба переросла в романтические отношения и, в конце концов, Адриан признался давней подруге в любви.

В течение долгих двенадцати месяцев они решили держать свой роман в тайне, встречаясь лишь изредка, чтобы поиграть в карты или выпить в компании друг друга.

Как рассказала Делия местной прессе, не все были в восторге от их любви.

"Отец понял меня сразу, но мама не хотела ничего знать. Она не понимала, что мы можем любить друг друга, несмотря на разницу в возрасте. Сначала делала все возможное, чтобы нас разлучить", — говорит Адриан, который вместе с избранницей живет в Ривадавии (Аргентина).

Чувства победили

18 марта 2005 года Адриан и Делия решили узаконить свои отношения и поженились. Нарваес, которого никогда не привлекали женщины его возраста, рассказал: "Я никогда не стеснялся разницы в возрасте. Честно говоря, я этого не замечаю".

В 2009 году Делия перенесла восемь операций, ведь имела проблемы с бедром, коленом, глазами и желчным пузырем. Недавно ее снова госпитализировали из-за аритмии. К счастью, женщина уже выздоровела.

Сейчас влюбленные готовятся отпраздновать 20-ю годовщину свадьбы. Они до сих пор так же счастливы, как и раньше, разделяя страсть друг друга к искусству и творчеству.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Любовь   Люди   возраст   история   отношения   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
188k
parallax 4 часа назад
Галкин зеленеет от зависти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
1k
Pioner76 51 минуту назад
Бабуля небось капитал сколотила, или чуваку с головой не порядок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
вася васильев Час назад
Разговаривают три приятеля:
Я предпочитаю двадцатилетних девушек. Они такие нежные, неискушенные...
А я люблю сорокалетних женщин. Они опытные, многое умеют, знают, что им нужно...
А мне вот больше всего по душе старушки.
???
А они каждый раз думают, что это в последний раз, и такое вытворяют...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Голос Вселенной Час назад
Так держать, чувак!!!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Летучий Мыш Час назад
Бабанька то какова, а?
Заголовок и первый абзац только совсем криво написаны. Сначала кажется , что 43-летний только что женился на тётке, которую всю жизнь любил. Потом, что они поженились 20 лет назад и теперь им получается 63 и 108 соответственно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Gusev 2 часа назад
Походу , пора билет на ковчег покупать. Конец света близок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
MidMaster 2 часа назад
Грандмафилия?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
McAir 2 часа назад
Чё там с наследством?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Нуи Хусим 2 часа назад
Вот еще один Эмануэль! Браво!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
АнтонПолднев 2 часа назад
Лучше бы продолжали бухать и в карты играть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
РАТНИК 2 часа назад
Парик бы хоть купил бабке - ходит как драная лохудра.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32
Лёха 3 часа назад
Гарфилд,это скорее всего пиар акция,судя по данным в инете.Последний фильм в 22 году,перед этим в 21 человек паук.Ему нужны серьёзные роли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32
Лёха 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Мариус 3 часа назад
Ну, кто я такой, что бы судить их?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
DuckTales 3 часа назад
совет да любовь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
grigorenko vladislav 4 часа назад
"Чувства победили... Влюблённые... Романтические отношения..." - да это наглая и бессовестная попытка подмены понятий! Тут очевидный случай для психиатрии, который пытаются разукрасить розовыми соплями толерантности и настойчиво внедрить в виде нормы. Пропаганда извращений в чистом виде. Ты кто, Terracotka? Зачем ты тащишь это в массы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120
Валерий Beerbelly grigorenko vladislav 2 часа назад
Может у них единение душ? без плотских утех
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр 4 часа назад
извращуги
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Aleks 4 часа назад
Дело галкина живет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
395k
Алексей 4 часа назад
очередной некрофил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Дмитрий К. 4 часа назад
Геронтофил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
467
Константин Котов Дмитрий К. 2 часа назад
Ну а что. Геронтофилы тоже люди и хотят счастья. Нашли друг друга и хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Alex 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1674 поста (1657 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

322163



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Родители детей, нежелательных для пребывания в РФ, получат тот же статус и будут депортированы из России
Родители детей, нежелательных для пребывания в РФ, получат тот же статус и будут...
Путин пообещал, что в российских вузах станет больше студентов из Таджикистана
Путин пообещал, что в российских вузах станет больше студентов из Таджикистана
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#ДТП#история#аварии#Россия#интересно#квартира#отношения
#машина#Люди#Автовсячина#кот#позитив#Юмор#конфликт#актер#Аукцион#новости
#автомир#животные#США#авто аварии#Прикол#собака#факты#Китай#СССР#кошка
Смотреть онлайн Смотреть онлайн "Все говорят, что он со мной по одной причине": женщина нашла себе жениха в TikTok "Все говорят, что он со мной по одной причине": женщина нашла себе жениха в TikTok "Тюремные жены" вышли замуж за преступников, которые остаток жизни проведут в тюрьме "Тюремные жены" вышли замуж за преступников, которые остаток жизни проведут в тюрьме Называют "служанкой": мужчина заплатил $20 тысяч за жену из другой страны Называют "служанкой": мужчина заплатил $20 тысяч за жену из другой страны Ей исполнилось 25: Леонардо ДиКаприо расстался с Камилой Морроне Ей исполнилось 25: Леонардо ДиКаприо расстался с Камилой Морроне Взял, что хотел: 84-летняя пенсионерка после развода с 38-летним мужем сделала заявление Взял, что хотел: 84-летняя пенсионерка после развода с 38-летним мужем сделала заявление

На что жалуетесь?

Вернуться