В Китае мальчик сдал отца полиции после того, как тот отругал его за невыученные уроки

Мальчик позвонил в экстренные службы и попросил соединить его с полицейскими, заявив, что отец прячет дома маковые семена, считающиеся запрещенным в стране наркотиком. Затем школьник спокойно дождался прибытия полицейских, а после отправился с ними домой, чтобы они могли провести обыск.

Сотрудники полиции действительно нашли у мужчины наркотики. Тот признался, что покупал их, но использовал только в медицинских целях. Однако, несмотря на раскаяние, отца мальчика задержали.