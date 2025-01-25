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В Китае мальчик сдал отца полиции после того, как тот отругал его за невыученные уроки

В Китае мальчик сдал отца полиции после того, как тот отругал его за невыученные уроки

Автор:
25 января 2025 09:41
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Наркотики   новости   отец   полиция   сын   фото   
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Мужчина действительно нарушил закон: его арестовали за хранение наркотиков.

Инцидент произошел 9 января в городском округе Иньчуань. После того как отец отругал мальчика за невыученные уроки, тот обиделся и выбежал из дома. Добравшись до ближайшего магазина, ребенок попросил у продавца телефон.

Мальчик позвонил в экстренные службы и попросил соединить его с полицейскими, заявив, что отец прячет дома маковые семена, считающиеся запрещенным в стране наркотиком. Затем школьник спокойно дождался прибытия полицейских, а после отправился с ними домой, чтобы они могли провести обыск.

Сотрудники полиции действительно нашли у мужчины наркотики. Тот признался, что покупал их, но использовал только в медицинских целях. Однако, несмотря на раскаяние, отца мальчика задержали.

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Метки: Наркотики   новости   отец   полиция   сын   фото   
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Лёха 5 часов назад
В Китае мальчик сдал отца полиции после того, как тот отругал его за невыученные урокиПосмотреть
В Китае мальчик сдал отца полиции после того, как тот отругал его за невыученные уроки
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Viktor Час назад
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46k
АнтонПолднев 2 часа назад
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Алексей 3 часа назад
скоро детдом пополнится еще одним пиз..дю..к.ом
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serega57_ 3 часа назад
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Andrey 4 часа назад
Как будет "Павлик Морозов" по-китайски?
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Александр Л 4 часа назад
Морозовец вырос ))
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Miralanim
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