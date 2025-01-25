В Китае мальчик сдал отца полиции после того, как тот отругал его за невыученные уроки

Мужчина действительно нарушил закон: его арестовали за хранение наркотиков.
Инцидент произошел 9 января в городском округе Иньчуань. После того как отец отругал мальчика за невыученные уроки, тот обиделся и выбежал из дома. Добравшись до ближайшего магазина, ребенок попросил у продавца телефон.
Мальчик позвонил в экстренные службы и попросил соединить его с полицейскими, заявив, что отец прячет дома маковые семена, считающиеся запрещенным в стране наркотиком. Затем школьник спокойно дождался прибытия полицейских, а после отправился с ними домой, чтобы они могли провести обыск.
Сотрудники полиции действительно нашли у мужчины наркотики. Тот признался, что покупал их, но использовал только в медицинских целях. Однако, несмотря на раскаяние, отца мальчика задержали.
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Pà fū lìkè mò luózuǒfū
Я грешным делом думал будет что-то вроде:
Ля Ты Кры Са.