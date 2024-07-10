Мужчина на спор прыгнул в воду с моста и погиб на глазах у невесты

Судя по всему, не обошлось и без алкоголя.

В какой-то момент парень решил не ограничиваться солнечными ваннами и отправился купаться. Но перед этим поспорил с девушками, что ему «не слабо» прыгнуть в воду с высоты.

И решил продемонстрировать свою смелость.

Все трое поднялись на мост, молодой человек перелез через ограждение и сиганул вниз. В полёте не смог сгруппироваться и плашмя ударился об воду. Он всплыл уже без сознания, но девушки даже не поняли, что произошло - пока комментировали прыжок, тело медленно дрейфовало вниз по течению.

Осторожно, мат: