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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1561 пост • 64 подписчика подписаться
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Мужчина на спор прыгнул в воду с моста и погиб на глазах у невесты

Мужчина на спор прыгнул в воду с моста и погиб на глазах у невесты

Автор:
10 июля 2024 15:24
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Крылатский мост   Москва   гибель   парень   прыжок   
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Она до последнего не понимала, что случилось.

28-летний Павел приехал в Москву из Волгоградской области и отправился отдыхать в компании своей девушки и её подруги. Они расположились в зоне отдыха возле столичного Крылатского моста.

Судя по всему, не обошлось и без алкоголя.

В какой-то момент парень решил не ограничиваться солнечными ваннами и отправился купаться. Но перед этим поспорил с девушками, что ему «не слабо» прыгнуть в воду с высоты.

И решил продемонстрировать свою смелость.

Все трое поднялись на мост, молодой человек перелез через ограждение и сиганул  вниз. В полёте не смог сгруппироваться и плашмя ударился об воду. Он всплыл уже без сознания, но девушки даже не поняли, что произошло - пока комментировали прыжок, тело медленно дрейфовало вниз по течению.

Осторожно, мат:

Когда спасатели достали его из воды, Павел был уже мёртв.

Как сообщил глава МЧС Александр Куренков, в этом году выросло количество погибших на водоёмах:

С начала года на водных объектах погибло более 1,6 тысячи человек, в том числе 200 детей. Из этого числа гибель более 1 тысячи человек, в том числе более 180 детей, приходится на летний период. Эти цифры значительно превышают аналогичные показатели прошлого года.

<...>Зачастую люди переоценивают свои возможности и недооценивают риски, связанные с купанием. Купание в необорудованных местах может быть смертельно опасным.



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Метки: Видео   Крылатский мост   Москва   гибель   парень   прыжок   
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120  комментариев
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1k
DuckTales 11 часов назад
Как он до 28-то дожил... Прыгнуть с моста в незнакомый водоем ...
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87
Shyrich 2 часа назад
Алкоголь виноват.
Как сейчас, в эпоху инета, можно не знать, что прыжок с такой высоты равносилен самоубийству? Только котиков сидя на толчке рассматривают????
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−9
1k
Moon24 3 часа назад
Бесплатный цирк ) Одним пьяным дебилом меньше - нужно очищать генофонд
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13k
butata 3 часа назад
Может и к лучшему. Таким лучше не размножаться
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119
Артур С. 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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29k
Matrosskin 3 часа назад
Прыгал в школьные годы с 10 метровой вышки ( всё как положено - сначала 5м, потом 7,5м, потом уже 10). Естественно под надзором тренера и в специальном бассейне., "солдатиком". Пздц стрёмно. Первый раз даже подумал - чёт долго лечу, догадался глянуть в низ и знатно получил по лицу водой. Счас бы и не рискнул даже там. А тут - в неизвестный водоём, с непонятной высоты. Точно номинант на Дарвина
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1k
lexa 4 часа назад
Были такие уже, сразу двое.
Ссылка www.youtube.com
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17k
_delphin_ 4 часа назад
Раз была невеста, то, стало быть, номинант.
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2k
Никита Сергеевич 4 часа назад
Слабоумие и отвага!)
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26k
Slawa49 5 часов назад
да 10 секунд послушал его невесту и тоже прыгнуть захотелось, а какого ему то было? не вытерпел
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10k
Сергей 5 часов назад
Ну хоть от этого не размножились.
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1k
svarog19692007 5 часов назад
Естественный отбор во всей красе...
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4k
Pill 6 часов назад
Размножаться не станет.
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10k
perekrestok 6 часов назад
Даже не думает народ что прыгать в воду с высоты надо учиться так же как учиться плавать. И вот печальный результат.
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7k
мемфрид 6 часов назад
В принципе, если так все алкаши будут делать и дегенераты- это наверное даже и ладно
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9k
TitaniumAngelSmiht 7 часов назад
Естественный отбор в действии
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54k
Опиум для народа 7 часов назад
Паша - "банаша. Долбо"б полный. П"дор и говно.
Х"й положи на родных, главное- понты. Земля стековатой.
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10k
Пётр 7 часов назад
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11k
Alex 7 часов назад
Об этом еще Хой пел
Ссылка youtu.be
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8k
Умница-красавица 7 часов назад
А остались бы оба в своей Волгоградской области, глядишь и поженились бы, сдалась им эта Москва
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