Мужчина на спор прыгнул в воду с моста и погиб на глазах у невесты

Она до последнего не понимала, что случилось.
28-летний Павел приехал в Москву из Волгоградской области и отправился отдыхать в компании своей девушки и её подруги. Они расположились в зоне отдыха возле столичного Крылатского моста.
Судя по всему, не обошлось и без алкоголя.
В какой-то момент парень решил не ограничиваться солнечными ваннами и отправился купаться. Но перед этим поспорил с девушками, что ему «не слабо» прыгнуть в воду с высоты.
И решил продемонстрировать свою смелость.
Все трое поднялись на мост, молодой человек перелез через ограждение и сиганул вниз. В полёте не смог сгруппироваться и плашмя ударился об воду. Он всплыл уже без сознания, но девушки даже не поняли, что произошло - пока комментировали прыжок, тело медленно дрейфовало вниз по течению.
Осторожно, мат:
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Когда спасатели достали его из воды, Павел был уже мёртв.
Как сообщил глава МЧС Александр Куренков, в этом году выросло количество погибших на водоёмах:
С начала года на водных объектах погибло более 1,6 тысячи человек, в том числе 200 детей. Из этого числа гибель более 1 тысячи человек, в том числе более 180 детей, приходится на летний период. Эти цифры значительно превышают аналогичные показатели прошлого года.
<...>Зачастую люди переоценивают свои возможности и недооценивают риски, связанные с купанием. Купание в необорудованных местах может быть смертельно опасным.
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Как сейчас, в эпоху инета, можно не знать, что прыжок с такой высоты равносилен самоубийству? Только котиков сидя на толчке рассматривают????
Х"й положи на родных, главное- понты. Земля стековатой.