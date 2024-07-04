На стенах 12-тысячелетних храмов находят один и тот же аксессуар из будущего: что это?

Несмотря на то, что рисунки похожи на сумочки или клатчи, эксперты все же считают, что на древних руинах изображены скорее корзины. Правда, некоторые полагают, что концепция сумочки была изобретена древними цивилизациями.

Как известно, первая современная сумка появилась в 1841 году в Англии. Ее изобрел Сэмюэл Паркинсон, который решил создать дорожный чемодан для жены, но немного меньших размеров. С тех пор этот аксессуар стал обязательным предметом ежедневноuj образа как женщин, так и мужчин.

Проблема заключается в том, что храм Гебекли-Тепе был построен в 9000 году до н.э. и его строители вряд ли могли знать о подобном аксессуаре.

Другой древний пример сумочки был найден в древнеегипетских иероглифах, которые были написаны около 5000 лет назад. На них изображены боги, в руках которых небольшой квадратный предмет, символизирующий процветание.