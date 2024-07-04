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На стенах 12-тысячелетних храмов находят один и тот же аксессуар из будущего: что это?

На стенах 12-тысячелетних храмов находят один и тот же аксессуар из будущего: что это?

Автор:
04 июля 2024 10:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Аксессуар   интересно   наука   новости   факты   фото   храм   
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Археологи находят изображения современного предмета в древних руинах Мексики, Ирака и Южной Америки.

Археологи продолжают находить древнюю настенную резьбу, на которой изображены предметы, похожие на современные сумочки, пишет DailyMail.

Возраст некоторых из этих картин составляет около 12 тыс. лет. Самые ранние изображения были найдены в Турции в руинах мегалитического храма Гебекли-Тепе. Странные изображения были выгравированы на колонах древнего храма.

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Похожие мотивы с "сумочками" были обнаружены в Мексике, Ираке и в некоторых частях Южной Америки. Это поднимается множество вопросов, в частности, как древние цивилизации могли использовать предмет, так сильно похожий на современную дамскую сумочку.

Несмотря на то, что рисунки похожи на сумочки или клатчи, эксперты все же считают, что на древних руинах изображены скорее корзины. Правда, некоторые полагают, что концепция сумочки была изобретена древними цивилизациями.

Как известно, первая современная сумка появилась в 1841 году в Англии. Ее изобрел Сэмюэл Паркинсон, который решил создать дорожный чемодан для жены, но немного меньших размеров. С тех пор этот аксессуар стал обязательным предметом ежедневноuj образа как женщин, так и мужчин.

Проблема заключается в том, что храм Гебекли-Тепе был построен в 9000 году до н.э. и его строители вряд ли могли знать о подобном аксессуаре.

Другой древний пример сумочки был найден в древнеегипетских иероглифах, которые были написаны около 5000 лет назад. На них изображены боги, в руках которых небольшой квадратный предмет, символизирующий процветание.

Археологи действительно находили остатки корзин и сумок для разного рода инструментов, которые использовались древними египтянами, но пока не могут точно сказать, что именно было изображено в иероглифах.

Похожие открытия были сделаны и в Ираке. Среди руин ассирийского дворца были найдены гигантские каменные плиты, строение возвели между 883 и 859 годами до н.э. На плитах изображен Джин с крыльями, который несет в руках сумочку. Некоторые эксперты утверждают, что Джин на самом деле, несет в руках не сумку, а ведро.

Археологи соглашаются в том, что предмет в руках Джина был предназначен для ношения зелий или же других одурманивающих веществ.

"Такие фигуры в ассирийских дворцах часто имеют тела и головы животных, их называют Апкалу", — говорит историк Дэвид Миано.

По его словам, это второстепенные божества, которые обладают силой защиты и встречаются в древних писаниях.

"Они носят предметы, которые люди называют сумками, но на самом деле это ведра для воды из священных финиковых пальм", — подчеркивает Миано.

В подтверждение этому в Ираке действительно были найдены древние ведра, которые очень похожи на гравюры.


Похожие мотивы также были обнаружены в Мексике, среди руин тольтеков. Там, гигантские человекоподобные каменные статуи также держат в руках предметы, похожие на сумочки. Эти статуи были созданы в 750 года н.э.


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Метки: Аксессуар   интересно   наука   новости   факты   фото   храм   
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13  комментариев
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6k
Дмитрий 2 часа назад
Сразу же увидел ведро. Удивился заголовку, не думал, что ведро - аксессуар из будущего
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13k
Rus77 12 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
DuckTales 16 минут назад
И что тут такого необъяснимого ? Символ дара, подношения... И учитывая, что мы живем на одном шарике и мировосприятие +/- одно должно быть ...
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29k
Влад Полчаса назад
То есть "ученые" не хотят портить концепцию по которой сумку изобрели англичане 180 лет назад, а до этого все носили исключительно в корзинах и ведрах. В том числе документы, оружие, мечи, стрелы. Прям вот вижу как Наполеону али Кутузову мчится гонец с сундуком. Вот еще бюстгальтер штука интересная. В 6 веке до нашей эры египтянки их носили, но изобрели его всего 135 лет назад. Все это вопросы к патентному праву и наглости и подлости некоторых изобретателей. Или такой прикол - девайс с большим экраном и закругленными краями был зарегистрирован Самсунгом в Китае в июле 2019 года, а до этого телефонов типа не существовало.
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12k
vasilykopkov Полчаса назад
Скорее всего это кожаное ведро.
Такие вёдра из недублёной кожи были почти у всех цивилизаций, которые разводили скот. В нем могли переносить воду, зерно, плоды и т.п. В системах ирригации для подъёма воды они также использовались. То, что его отображали на памятниках говорит о том, что это был важный предмет повседневного обихода...
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13k
Krapiv 42 минуты назад
Комментарий к фото
Шишки собирает, в сумочку кладет
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37k
Teodor Час назад
"Ни на одной из древних стоянок людей не найдено следов металлической проволоки, следовательно, древние использовали беспроводные технологии"
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1k
Ян Час назад
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233
vovan177 Ян 44 минуты назад
Предоплата , это потому что аллигатор пока не знает что он сумочкой станет )
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375
dasn7 Час назад
Барсетка. Которая иногда у них испускает лучи добра.
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11k
Алексей Час назад
Аккумуляторы от часов
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2k
Руслана Тарасова Час назад
И что здесь необычного? На 10-ти тысячелетних табличках из древнего Шумера украинские учёные нашли надпись: "Галя и Мыкола булы туточки". И никого это не удивило. А здесь какая - то сумочка. Эка невидаль....
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
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Miralanim
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