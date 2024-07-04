На стенах 12-тысячелетних храмов находят один и тот же аксессуар из будущего: что это?

Археологи находят изображения современного предмета в древних руинах Мексики, Ирака и Южной Америки.
Археологи продолжают находить древнюю настенную резьбу, на которой изображены предметы, похожие на современные сумочки, пишет DailyMail.
Возраст некоторых из этих картин составляет около 12 тыс. лет. Самые ранние изображения были найдены в Турции в руинах мегалитического храма Гебекли-Тепе. Странные изображения были выгравированы на колонах древнего храма.
Похожие мотивы с "сумочками" были обнаружены в Мексике, Ираке и в некоторых частях Южной Америки. Это поднимается множество вопросов, в частности, как древние цивилизации могли использовать предмет, так сильно похожий на современную дамскую сумочку.
Несмотря на то, что рисунки похожи на сумочки или клатчи, эксперты все же считают, что на древних руинах изображены скорее корзины. Правда, некоторые полагают, что концепция сумочки была изобретена древними цивилизациями.
Как известно, первая современная сумка появилась в 1841 году в Англии. Ее изобрел Сэмюэл Паркинсон, который решил создать дорожный чемодан для жены, но немного меньших размеров. С тех пор этот аксессуар стал обязательным предметом ежедневноuj образа как женщин, так и мужчин.
Проблема заключается в том, что храм Гебекли-Тепе был построен в 9000 году до н.э. и его строители вряд ли могли знать о подобном аксессуаре.
Другой древний пример сумочки был найден в древнеегипетских иероглифах, которые были написаны около 5000 лет назад. На них изображены боги, в руках которых небольшой квадратный предмет, символизирующий процветание.
Археологи действительно находили остатки корзин и сумок для разного рода инструментов, которые использовались древними египтянами, но пока не могут точно сказать, что именно было изображено в иероглифах.
Похожие открытия были сделаны и в Ираке. Среди руин ассирийского дворца были найдены гигантские каменные плиты, строение возвели между 883 и 859 годами до н.э. На плитах изображен Джин с крыльями, который несет в руках сумочку. Некоторые эксперты утверждают, что Джин на самом деле, несет в руках не сумку, а ведро.
Археологи соглашаются в том, что предмет в руках Джина был предназначен для ношения зелий или же других одурманивающих веществ.
"Такие фигуры в ассирийских дворцах часто имеют тела и головы животных, их называют Апкалу", — говорит историк Дэвид Миано.
По его словам, это второстепенные божества, которые обладают силой защиты и встречаются в древних писаниях.
"Они носят предметы, которые люди называют сумками, но на самом деле это ведра для воды из священных финиковых пальм", — подчеркивает Миано.
В подтверждение этому в Ираке действительно были найдены древние ведра, которые очень похожи на гравюры.
Похожие мотивы также были обнаружены в Мексике, среди руин тольтеков. Там, гигантские человекоподобные каменные статуи также держат в руках предметы, похожие на сумочки. Эти статуи были созданы в 750 года н.э.
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