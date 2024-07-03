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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
03 июля 2024 21:38
Метки: СССР   история   фото   
234
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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7  комментариев
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Вадим Игнатьев 2 часа назад
Ялта. 1950г.
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Сергей Час назад
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11k
Сергей Час назад
Ялта
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6k
Вадим Игнатьев 2 часа назад
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Falke 2 часа назад
Хороший прач с кожанкой- повод для гордости и зависти:))
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Falke MPEG-8 2 часа назад
У нас резинового жгута много было, школьниками покупали, он копейки стоил, не помню сколько, во всех аптеках был- рулон метра три и шириной где- то 7-9 см. Только если бы я с таким прачём домой пришёл, то его конфисковали бы:)) Прятать приходилось)
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5617 постов (5625 в горячем)

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