«Замаскированная проституция»: представитель РПЦ посетовал, что в Кургане рядом с воскресной школой работает салон эротического массажа

На втором этаже здания - православное учебное заведение. А на третьем - притон.
Пресс-секретарь Курганской епархии Михаил Насонов пообщался с ведущим и рассказал, что местная воскресная школа соседствует с довольно игривым заведением. Беседа шла в эфире небезызвестного телеканала «Спас».
Есть проблемы с распространением, так скажем, проституции - под видом салонов эротического массажа. У нас в здании епархиальной воскресной школы, мы на втором этаже здания, а на третьем - подобный притон.
По словам представителя РПЦ, салон эромассажа проверяли соответствующие ведомства и не нашли нарушений.
Надзорные органы говорят, что претензий к ним нет. Всё это очень парадоксально. <...>Вот такое замечательное соседство: воскресной школы и замаскированной проституции.
Также он рассказал, что этаж, в котором находится школа, принадлежит городской администрации. А третий, где девушки снимают клиентам стресс, - в руках у частников. И выгонять дам вроде бы никто не собирается.
Ведущий этому удивился и понадеялся, что раз уж про салон с утехами рассказали в эфире ТВ, то теперь курганские чиновники «проснутся».
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