«Замаскированная проституция»: представитель РПЦ посетовал, что в Кургане рядом с воскресной школой работает салон эротического массажа

По словам представителя РПЦ, салон эромассажа проверяли соответствующие ведомства и не нашли нарушений.

Надзорные органы говорят, что претензий к ним нет. Всё это очень парадоксально. <...>Вот такое замечательное соседство: воскресной школы и замаскированной проституции.

Также он рассказал, что этаж, в котором находится школа, принадлежит городской администрации. А третий, где девушки снимают клиентам стресс, - в руках у частников. И выгонять дам вроде бы никто не собирается.

Ведущий этому удивился и понадеялся, что раз уж про салон с утехами рассказали в эфире ТВ, то теперь курганские чиновники «проснутся».