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«Замаскированная проституция»: представитель РПЦ посетовал, что в Кургане рядом с воскресной школой работает салон эротического массажа

«Замаскированная проституция»: представитель РПЦ посетовал, что в Кургане рядом с воскресной школой работает салон эротического массажа

Автор:
03 июля 2024 18:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Салон   воскресная школа   епархия   курган   массаж   рпц   
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На втором этаже здания - православное учебное заведение. А на третьем - притон.

Пресс-секретарь Курганской епархии Михаил Насонов пообщался с ведущим и рассказал, что местная воскресная школа соседствует с довольно игривым заведением. Беседа шла в эфире небезызвестного телеканала «Спас».

Есть проблемы с распространением, так скажем, проституции - под видом салонов эротического массажа. У нас в здании епархиальной воскресной школы, мы на втором этаже здания, а на третьем - подобный притон.

По словам представителя РПЦ, салон эромассажа проверяли соответствующие ведомства и не нашли нарушений.

Надзорные органы говорят, что претензий к ним нет. Всё это очень парадоксально. <...>Вот такое замечательное соседство: воскресной школы и замаскированной проституции.

Также он рассказал, что этаж, в котором находится школа, принадлежит городской администрации. А третий, где девушки снимают клиентам стресс, - в руках у частников. И выгонять дам вроде бы никто не собирается.

Ведущий этому удивился и понадеялся, что раз уж про салон с утехами рассказали в эфире ТВ, то теперь курганские чиновники «проснутся».

Источник:

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Метки: Видео   Салон   воскресная школа   епархия   курган   массаж   рпц   
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13  комментариев
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9k
Тяжолый Орк Ест Детей Час назад
ну и уберите это заведение, оно плохо влияет на репутацию массажного салона
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16k
Владимир Минуту назад
Ладно про 2 притона я услышал, а на первом этаже что?
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4k
Trilik 3 минуты назад
Обидно, что третий этаж - "мимо кассы". Если бы салон открыла епархия, то было бы богоугодное дело - не ради разврата, а ради здоровья.
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63k
Мойша 6 минут назад
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20k
Роберт Шекли 8 минут назад
Как же надоела эта скрытая реклама, даже Спас не дают нормально посмотреть
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2k
Веселый Пук Полчаса назад
Проверка на соблазн для посетителей воскресной школы.
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−6
vergili 41 минуту назад
хотят и этих маленьких радостей мужиков лишить....
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112
Alex Vlg 47 минут назад
Батюшка видимо хотел халявы под видом подояний, а его побрили. Плати бородатый как все.
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40k
Александр 49 минут назад
Ну все норм, согрешил, тут же покаялся. Не нравится, уберите это мерзкое сектанское заведение оттуда.
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9k
Фельдъегерь Час назад
Это форменное безобразие: ни адреса, ни цен, ни анкет с фото...
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112
Alex Vlg Фельдъегерь 49 минут назад
Поддерживаю, тоже друг адрес спрашивает, чтобы не дай бог не перепутать, а я не могу ответить.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3077 постов (3028 в горячем)

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