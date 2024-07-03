FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2287 постов • 792 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Девушка пришла в себя после комы и рассказала, как на самом деле выглядит Бог

Девушка пришла в себя после комы и рассказала, как на самом деле выглядит Бог

Автор:
03 июля 2024 09:57
Сообщество : Истории из жизни
Метки: бог   в мире   история   кома   люди   фото   чудеса   
3429
4


Задыхаясь от осложнений болезни, Мариандри Карденас смогла в последнюю минуту отправить сообщение маме и брату с просьбой о помощи.

24-летняя графический дизайнер Мариандри Карденас из Гватемалы пережила мистический опыт на грани жизни и смерти, когда однажды ей стало плохо из-за приступа астмы с осложнениями. Женщина убеждена, что была на том свете и встречалась с Богом.

Задыхаясь от болезни, Мариандри смогла в последнюю минуту отправить сообщение маме и брату с просьбой о помощи. Ее экстренно госпитализировали и ввели в состояние искусственной комы, чтобы стабилизировать состояние.

"Почти ничего не слышала — мое тело не реагировало. Последнее, что помню, это слова медсестры: "Она покинула нас". В тот момент была уже не на Земле, а где-то в другом месте — там очень много света, но не от Солнца, Луны или звезд. Вместе с другими душами, напоминавшими сгустки яркого света, я сидела за длинным столом, который прогибался от неизвестных мне блюд. Никто из нас не общался с помощью голоса, а скорее мыслями, и не помнил своей прошлой жизни", — вспоминает женщина.

Кроме того, Карденас вроде бы видела Бога и попыталась описать, как он выглядел и о чем рассказывал.

"Передо мной сидел Бог. Он освещал собой все вокруг. К сожалению, не видела его лица, но знала, что он счастлив и улыбается. Затем творец поднялся и сказал, что я должна вернуться через любовь, мол, еще слишком рано", — рассказывает дизайнер.

Через несколько минут Мариандри вдруг вышла из комы.

"На небе это длилось три часа, а на Земле прошло трое суток. На следующий день я уже вернулась домой. Никогда не чувствовала себя более наполненной миром и радостью", — добавляет она.

Сейчас уроженка Гватемалы уже оправилась от этого случая, но свято верит, что на самом деле встретилась и общалась с творцом.

"Это не бред. Просто так хотел Бог. Он выбрал именно меня, чтобы показать жизнь после смерти и раскрыть великую тайну", — резюмирует госпожа Карденас.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: бог   в мире   история   кома   люди   фото   чудеса   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
52  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
668
Шурман 2 часа назад
Бред это а не как выглядит бог , бывал я там и кроме как я отключился и темнота и дальше ни фига не помнил , а у этих и белые свет и туннели , может меня не на ту сторону затаскивали в таком состоянии . Одно помню когда очнулся я ни мог нормально пошевелиться , руки как будто не мои были и ноги тоже . Голова кружилась сильно и глаза еле открыл потому что как будто залепили их супер клеем . Первое что я хотел это пить и много пить воды , слишком много воды , это примерно как из запоя выйти .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Froll Полминуты назад
Я вот "из тела выходил".Было тяжёлое ранение и уже после операции лежал в реанимации зафиксированный на кровати и голова тоже зафиксирована.Очнулся от того ,что вся аппаратура пищит.Наблюдаю сверху:медсестра спит за столом,услышала,подбежала,осмотрела меня,убежала за врачём.Прибежала толпа врачей и давай обкалывать меня.очнулся опять зафиксированный,смотрящий в потолок.
Потом врачу рассказал.Он сказал что был тяжёлый отходняк после наркоза,вот и глючило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Slonyash 53 секунды назад
Очень красивая девушка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Marlboro 7 минут назад
У меня только 1 вопрос: откуда у нее фотка с аппаратом ИВЛ? Селфи? Или попросила доктора: щелкни меня типа я в коме. Обычно в коме лежат в реанимации (поправьте если я неправ), и туда родных не пускают. А если вдруг и пустили самого близкого, он что первым делом "дай фотку сделаю", такой красивый ракурс. Ну и рука в халате гладит голову.. явно это не рука фотографа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
vasilykopkov 15 минут назад
Искусственная кома - это не клиническая смерть, это скорее, наркотический сон.
А присниться может что угодно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
? ? ? 17 минут назад
был 4 дня в коме.
ощущения? выспался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Властелин 21 минуту назад
Да наверное она встретила очередного чиновника который ей сказал что у неё не хватает документов и отослал её обратно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
200
Shad.y Полчаса назад
Ну так она верующая до кончиков волос, чё от такой ещё ждать. А по факту, с тяжёлым приступом астмы её ввели в состояние медикаментозной комы, это наркозный сон, лишь временное ,управляемое состояние, полежала на ИВЛ пару дней под наблюдением. За это время спазм гладкой мускулатуры прошёл, её пробудили. Никакой клинической смерти, когда появляются видения связанные с нарушением перфузии мозга не было. Обычное мракобесие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Notan Blaine Полчаса назад
Жак Фреско уже высказывался по этому поводу. Там была история, одна женщина выжила после авиакатострофы, а потом бегала по каналам и рассказывала, что её спас Бог, на, что Жак Фреско ответил её, Бог не спасал тебя, он забрал к себе всех отсльных, а ты ему не нужна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
russger 37 минут назад
А может это был не бог, откуда ей знать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
perekrestok 39 минут назад
Один раз упал и потерял сознание. Два раза был в полном наркозе. Наверное я не достоин лицезреть, но все разы никаких ощущений, видение и прочего. Просто все пролетаее как мгновение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Kladbische 40 минут назад
ВО заливает!
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
кот базилий 57 минут назад
А черти зеленые как?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Bill Час назад
Старый анекдот. Попал еврей в кому, потом очнулся. Говорит что был на Том Свете.
Вызывает его к себе Папа Римский:
- Сын мой, ты должен понять: для нас это очень важно. Там есть Бог?
- Я понимаю что для Вас это очень важно. Но Бога там нет.
- Вот тебе $миллион, только никому не говори об этом
Вызывает его к себе Брежнев:
- Дорогой товарищ, вы должны понять: для нас это очень важно. Там есть Бог?
- Я понимаю что для Вас это очень важно. Да там есть Бог.
- Вот тебе миллион рублей, только никому не говори об этом
Вызывает его к себе Рональд Рейган:
- Сэр, вы должны понимать: для нас это очень важно. Там есть Бог?
- Я понимаю что для Вас это очень важно. Да там есть Бог. И он - негр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Сергей Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Джерард Час назад
Чушь полная. Я умирал. Нет там нихрена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Тяжолый Орк Ест Детей 2 часа назад
графические дизайнеры вообще очень творческие люди
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Опиум для народа
Вылазь..со своими искрометными шутками..где ты там?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
548
Сахалинец 2 часа назад
"Он выбрал именно меня, чтобы показать жизнь после смерти и раскрыть великую тайну" - Она Избранная!!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Ну, если бы коровы или другие животные умели рисовать, то они рисовали бы бога по образу и подобию своему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
1k
DuckTales 2 часа назад
Ну хорошо если так это все устроено
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 2 комментария
Показать ещё
Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1467 постов (1435 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

313260



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Понагнали полиции": дрифт со стрельбой и массовые рейды в мечети и на рынках города: Астрахань - город контрастов
"Понагнали полиции": дрифт со стрельбой и массовые рейды в мечети и на рынках города:...
Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова
Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова
Плюшки от государства, которые получают многодетные семьи
Плюшки от государства, которые получают многодетные семьи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Китай#Юмор#фильм#новости#улыбнуло#Еда#истории#кот
#в мире#животные#забавно#история#позитив#Реакция#конфликт#Москва#США#запрет
#люди#интересно#дети#кино#интересное#Ynews#факты#собака#полиция#Россия
Плюшки от государства, которые получают многодетные семьи Плюшки от государства, которые получают многодетные семьи Подросток из Германии полтора года живет в поездах Подросток из Германии полтора года живет в поездах Миллионер назло жене сжёг собственный дом стоимостью $1 миллион Миллионер назло жене сжёг собственный дом стоимостью $1 миллион "Второй Эйнштейн": мальчик-гений с уникальным умом в 12 лет поступает в университет "Второй Эйнштейн": мальчик-гений с уникальным умом в 12 лет поступает в университет Мужчина ел один кусок сыра в течение 10 лет Мужчина ел один кусок сыра в течение 10 лет Бомба замедленного действия: семья купила "ядовитую" квартиру, которая убивает своих владельцев Бомба замедленного действия: семья купила "ядовитую" квартиру, которая убивает своих владельцев

На что жалуетесь?

Вернуться