Девушка пришла в себя после комы и рассказала, как на самом деле выглядит Бог

24-летняя графический дизайнер Мариандри Карденас из Гватемалы пережила мистический опыт на грани жизни и смерти, когда однажды ей стало плохо из-за приступа астмы с осложнениями. Женщина убеждена, что была на том свете и встречалась с Богом.

Задыхаясь от болезни, Мариандри смогла в последнюю минуту отправить сообщение маме и брату с просьбой о помощи. Ее экстренно госпитализировали и ввели в состояние искусственной комы, чтобы стабилизировать состояние.