Девушка пришла в себя после комы и рассказала, как на самом деле выглядит Бог

Задыхаясь от осложнений болезни, Мариандри Карденас смогла в последнюю минуту отправить сообщение маме и брату с просьбой о помощи.
24-летняя графический дизайнер Мариандри Карденас из Гватемалы пережила мистический опыт на грани жизни и смерти, когда однажды ей стало плохо из-за приступа астмы с осложнениями. Женщина убеждена, что была на том свете и встречалась с Богом.
Задыхаясь от болезни, Мариандри смогла в последнюю минуту отправить сообщение маме и брату с просьбой о помощи. Ее экстренно госпитализировали и ввели в состояние искусственной комы, чтобы стабилизировать состояние.
"Почти ничего не слышала — мое тело не реагировало. Последнее, что помню, это слова медсестры: "Она покинула нас". В тот момент была уже не на Земле, а где-то в другом месте — там очень много света, но не от Солнца, Луны или звезд. Вместе с другими душами, напоминавшими сгустки яркого света, я сидела за длинным столом, который прогибался от неизвестных мне блюд. Никто из нас не общался с помощью голоса, а скорее мыслями, и не помнил своей прошлой жизни", — вспоминает женщина.
Кроме того, Карденас вроде бы видела Бога и попыталась описать, как он выглядел и о чем рассказывал.
"Передо мной сидел Бог. Он освещал собой все вокруг. К сожалению, не видела его лица, но знала, что он счастлив и улыбается. Затем творец поднялся и сказал, что я должна вернуться через любовь, мол, еще слишком рано", — рассказывает дизайнер.
Через несколько минут Мариандри вдруг вышла из комы.
"На небе это длилось три часа, а на Земле прошло трое суток. На следующий день я уже вернулась домой. Никогда не чувствовала себя более наполненной миром и радостью", — добавляет она.
Сейчас уроженка Гватемалы уже оправилась от этого случая, но свято верит, что на самом деле встретилась и общалась с творцом.
"Это не бред. Просто так хотел Бог. Он выбрал именно меня, чтобы показать жизнь после смерти и раскрыть великую тайну", — резюмирует госпожа Карденас.
Источник:
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Потом врачу рассказал.Он сказал что был тяжёлый отходняк после наркоза,вот и глючило.
А присниться может что угодно...
ощущения? выспался.
Вызывает его к себе Папа Римский:
- Сын мой, ты должен понять: для нас это очень важно. Там есть Бог?
- Я понимаю что для Вас это очень важно. Но Бога там нет.
- Вот тебе $миллион, только никому не говори об этом
Вызывает его к себе Брежнев:
- Дорогой товарищ, вы должны понять: для нас это очень важно. Там есть Бог?
- Я понимаю что для Вас это очень важно. Да там есть Бог.
- Вот тебе миллион рублей, только никому не говори об этом
Вызывает его к себе Рональд Рейган:
- Сэр, вы должны понимать: для нас это очень важно. Там есть Бог?
- Я понимаю что для Вас это очень важно. Да там есть Бог. И он - негр.
Вылазь..со своими искрометными шутками..где ты там?