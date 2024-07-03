70 самых захватывающих фотографий, сделанных победителями конкурса World Sports Photography

Автор:
03 июля 2024 08:21
Вот уже пятый год подряд мы имеем счастье лицезреть величайшие кадры из спортивного сообщества. Чтобы отметить победителей World Sports Photography Awards этого года, мы поделились их завораживающими снимками ниже.
#1 Общая бронзовая награда и золото в акватике: "Ныряние Утки" Райана Пирса
#2 Бронза в конном спорте: "Ледяной туман" Меган Дент
#3 Общая золотая победа и золото в гимнастике: "Хасимото на брусьях" Эрика Ткиндта
#4 Серебро в конном спорте: "Wattrennen Reflection" Магдалены Страковой
#5 Золото в баскетболе: "Радужные волосы" Стефа Чемберса
#6 Серебро в баскетболе: "Следы" Аарона Келли
#7 Серебро в гимнастике By Thomas Schreyer
#8 Бронза в плавании и прыжках в воду: By Dean Treml
#9 Золото в Урбанистике и экстриме: "Отражение" Володи Воронина
#10 Серебро в акватории: "Воздушный змей" Андре Магарао
#11 Бронза в водных видах спорта: "Канотайе" Хуана Гонсалеса
#12 Золото в легкой атлетике: "Спринт" Тетсу Ли
#13 Золото в бейсболе: "Данк" Линдси Уоссон
#14 Бронза в бейсболе: "Глаз на мяч" Лахлана Каннингема
#15 Бронза В Баскетболе: "Сверху" Стива Робертса
#16 Золото в боксе: "Динамичный дуэт" Эндрю Мосса
#17 Золото в конном спорте: "Великолепная грязь" Дэвида Дэвиса
#18 Бронза В Гимнастике: "Бим" Эндрю Хэнкока
#19 Серебро в хоккее с шайбой: "За любовь к игре" Эла Пауэрса
#20 Золото в автоспорте: "Лучано Бенавидес" Павола Томаскина
#21 Серебро в автоспорте: "Wet'n'wild" Джоэла Карретта
#22 Серебро В другом: "Кевин Молано, Ph - Погруженный в туман" Кевин Освальдо Молано Аларкон
#23 Общий серебряный победитель и золотой в других: "Новый супергерой? Идеальное сочетание прожектора и головы" Исаак Хулиан Мориллас Санчес
#24 Золото в американском футболе: "Доббсанити" Кевина Сабитуса
#25 Серебро в американском футболе: "Доббинс Дайв" Патрика Смита
#26 Серебро в легкой атлетике: "Воздушное время" Шона Брукса
#27 Золото в велоспорте: "Джеймс Стартт" Джеймс Стартт
#28 Gold In Martial Arts: "Upside Down" By Victor Joly
#29 Бронза в регби: Без названия, Алекс Дэвидсон
#30 Серебро в городских гонках и экстриме: "Elia's Tuck No Hand" Стефана Ниты
#31 Бронза в местах и видах: "Семь восхождений" Даниэлы Томмази
#32 Бронза в американском футболе: "На грани" Сэма Ходда
#33 Серебро в бейсболе: "Северная Каролина и Вирджиния" Икин Говард
#34 Серебро в боксе: Без названия Даррена Бернса
#35 Бронза в боксе: "Алисия Баумгарднер против Кристины Линардату 2" Террелл Гроггинс
#36 Бронза в велоспорте: "Парус" Райана Пирса
#37 Бронза в футболе: "Золотые торжества" Дэвида Грея
#38 Бронза в автоспорте: "Поездка на рассвете" Виктора Элеутерио
#39 Золото в местах и видах: Бретт Фиббс без названия
#40 Серебро по местам проведения и аидам: "Закат Бодё" Ян-Петтера Даля
#41 Золото в зимних видах спорта: "Микаэлас Мир - Кубок мира по лыжам" Александр Хассенштейн
#42 Серебро в футболе: "Под гору" Морица Мюллера
#43 Золото в Формуле 1: "Быстрый Вегас" Кристиано Барни
#44 Серебро в гольфе: "Under Tracking" Сухайми Абдуллы
#45 Серебро в ракетном спорте: "Фэн и Хуан в действии" Ши Тана
#46 Золото в плавании и прыжках в воду: "Погруженный" Шона М. Хаффи
#47 Серебро в зимних видах спорта: "Снегопад" Петра Славика
#48 Бронза в зимних видах спорта: "Чемпионат Турции по синхронному катанию на коньках" Эрчин Эртюрк
#49 Бронза в легкой атлетике: "Падение Фемке" Сэма Барнса
#50 Золото в крикете: "Так близко" Дэрриан Трейнор
#51 Серебро в крикете: Автор : Алекс Дэвидсон ( без названия )
#52 Бронза в крикете: "Закат" Филиппа Брауна
#53 Серебро в велоспорте: "Mvdp At Gavere" Гаэтана Фламма
#54 Серебро в Формуле 1: "Прорубить время" Люсьена Чана
#55 Бронза в Формуле 1: "Победа!" Люсьен Чан
#56 Золото в гольфе: "Хуан Постиго Арсе" Октавио Пассоса
#57 Бронза в гольфе: "Победа на Кубке Райдера" Фила Нобла
#58 Золото в хоккее с шайбой: "50-й юбилейный балл" Брюса Беннетта
#59 Бронза в хоккее: "Последняя смена" Чейза Аньелло-Дина
#60 Бронза в боевых искусствах: "Шанель Дайер" Жюльена Брондани
#61 Бронза в другом: "Безголовый фехтовальщик" Гильи Буэльги
#62 Золото в ракетном спорте: Без названия Бенджамина Лау
#63 Бронза в ракеточном спорте: "Ли Чук Ю празднует" Ши Тана
#64 Золото в регби: "Мол" Моргана Трейси
#65 Серебро в регби: "Прорыв" Рэйчел Райт
#66 Серебро в плавании и прыжках в воду: "Макнейл" Иэна Макникола
#67 Серебро в теннисе: "Backs To Forehand" Патрика Смита
#68 Бронза в теннисе: "Подавай вверх" Шон М. Хаффи
#69 Серебро в городских условиях и экстриме: "Глубоководное соло" Леонида Жукова
#70 Золото в футболе: "Одиссея Криштиану Роналду" Марсело Гельбер идет
Источник:
Ссылки по теме:
Новости партнёров
реклама