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Компания Илона Маска построит аппарат для свода МКС с орбиты Земли

Компания Илона Маска построит аппарат для свода МКС с орбиты Земли

Автор:
28 июня 2024 12:10
Сообщество : Космос
Метки: SpaceX   МКС   аппарат   орбита   разрушение   эксплуатация   
1427
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Предполагается, что МКС выведут с орбиты в 2030 году.

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало компанию SpaceX в качестве подрядчика для изготовления космического аппарата USDV (U.S. Deorbit Vehicle), который выведет с орбиты Земли Международную космическую станцию. На эти цели НАСА выделит компании Илона Маска 843 млн долларов (71,5 млрд рублей).


Предполагается, что аппарат USDV отправится в космос за год до планируемого завершения работы МКС и пристыкуется к модулю "Гармония". В 2030 году, когда орбита МКС снизится до 220 км, аппарат выполнит несколько включений двигательной установки, чтобы снизить перигей орбиты станции до 160 км. Предполагается, что после этого МКС окончательный сойдёт с орбиты и разрушится вместе с аппаратом SpaceX в атмосфере.

МКС запустили в 1998 году как совместный проект 14 стран. В работе станции участвуют 5 космических агентств — "Роскосмос", NASA, CSA (Канада), ESA (страны Европы) и JAXA (Япония). Все агентства, кроме "Роскосмоса", обязались эксплуатировать МКС до 2030 года. Россия выйдет из проекта в 2028 году. К 2032 году "Роскосмос" планирует развернуть Российскую орбитальную станцию (РОС). Её строительство начнётся в 2027 году.

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Метки: SpaceX   МКС   аппарат   орбита   разрушение   эксплуатация   
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6  комментариев
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96k
Херанука Паибалу Час назад
А ведь могли бы из МКС сделать аналог ВОЯДЖЕРА
Не сбрасывали бы в океан грузовики-Протоны
Прилепили бы к ней, тягачами
Подвезли бы топлива на сход с орбиты
и ОТПРАВИЛИ БЫ МКС ЗА ПРЕДЕЛЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Уверен, в автономном режиме МКС протянула бы долго, и данных бы насобирала - не чета Вояджерам.....
НАХЕРА ЕЕ УНИЧТОЖАТЬ ?
Отправьте в вечный полет
ОНА ТОГО ЗАСЛУЖИЛА
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3k
crownanniversury 17 минут назад
Красиво надо конкурентов убирать,выставляя за благо)
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16k
Владимир 48 минут назад
Ну, значит точно на сушу упадет.
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Burzum
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