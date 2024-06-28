Компания Илона Маска построит аппарат для свода МКС с орбиты Земли

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало компанию SpaceX в качестве подрядчика для изготовления космического аппарата USDV (U.S. Deorbit Vehicle), который выведет с орбиты Земли Международную космическую станцию. На эти цели НАСА выделит компании Илона Маска 843 млн долларов (71,5 млрд рублей).

Предполагается, что аппарат USDV отправится в космос за год до планируемого завершения работы МКС и пристыкуется к модулю "Гармония". В 2030 году, когда орбита МКС снизится до 220 км, аппарат выполнит несколько включений двигательной установки, чтобы снизить перигей орбиты станции до 160 км. Предполагается, что после этого МКС окончательный сойдёт с орбиты и разрушится вместе с аппаратом SpaceX в атмосфере.