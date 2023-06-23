Глухие альпинисты покорили Эверест и вошли в историю

Как глухому альпинисту общаться с напарником или подать знак, если у него в руках ледоруб? Отказываются ли гиды работать со слабослышащими? Что произойдёт, если вы не сможете ночью увидеть, какие знаки жестами вам подают? Это лишь некоторые из вопросов, которые обсуждают американские альпинисты Скотт Леманн и Шайна Унгер на своём канале YouTube. Они оба страдают глухотой, но упорно продолжают покорять вершины самых высоких гор в мире.
22 мая Унгер и Леманн пополнили список глухих альпинистов, покоривших Эверест. Список этот очень небольшой: до них в нём было всего два человека, они стали третьим и четвёртым. Надо отметить, что Шайна Унгер — первая женщина с глухотой, сумевшая подняться на эту непростую вершину.
По стечению обстоятельств, на пути к вершине Унгер и Леманн встретили малазийского альпиниста Мухаммада Хавари Хашими, который занял второе место в вышеупомянутом списке, немного опередив Леманна и Унгер. Он поднялся на Эверест 18 мая и опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой с гордой улыбкой держит малазийский флаг.
То, что сразу три глухих альпиниста поднялись на самую высокую гору мира с разницей всего в несколько дней — всего через несколько лет после того, как Верховный суд Непала отменил запрет на восхождение туда альпинистов-инвалидов, — вызвало волну гордости в мировом сообществе глухих и слабослышащих.
По оценкам Всемирной федерации глухих, в мире насчитывается 70 миллионов людей, страдающих глухотой, и они говорят на более чем 300 различных жестовых языках. Унгер и Леманн входят в их число. Телеканал CNN взял у них интервью через Zoom на американском языке жестов (ASL).
Ранее был известен лишь один глухой человек, поднявший на Эверест, — японский альпинист Сатоси Тамура, горнолыжник, которому это удалось с третьей попытки в 2016 году.
Затем Непал объявил, что больше не будет выдавать разрешения на восхождение людям с ограниченными возможностями. Это решение привело в ярость альпинистов-инвалидов, в том числе Хари Будха Магара, уроженца Непала, который получил двойную ампутацию во время службы в Афганистане. Была организована коалиция, боровшаяся против данного запрета, и в 2018 году он был отменён. Магар успешно покорил Эверест 19 мая этого года, став первым человеком с двойной ампутацией выше колена, совершившим восхождение.
Унгер и Леманн были парой со школы, но совместным альпинизмом они занялись только в 2015 году, когда покорили Килиманджаро.
У Леманна было гораздо больше опыта после поездки по стране с друзьями после окончания Gallaudet, единственного в мире гуманитарного университета для глухих и слабослышащих. Он влюбился в скалолазание, но был разочарован нехваткой ресурсов, доступных на его родном языке жестов ASL.
Он записался на курс, но инструктор объяснил, что ему придётся самому нанять и оплатить услуги переводчика, а затем нанять переводчика, который будет сопровождать его в каждой экспедиции. Тогда Леманн обратился за информацией к YouTube, но у большинства видео не было субтитров, а автоматические субтитры имели очень низкое качество. В основном, по его словам, он учился методом проб и ошибок, наблюдая за другими альпинистами и копируя их. Затем он обучил скалолазанию свою спутницу жизни, Шайну Унгер.
Обычно пара использует приложение для перевода голоса в текст Big, чтобы общаться с гидами и другими альпинистами, но телефонный сигнал на больших высотах как минимум ненадежен. Даже такая простая вещь, как набор текста, на высоте 7600 метров является сложной задачей — чтобы пользоваться сенсорным экраном, приходится снять перчатки, а это рискованно при таких холодных температурах.
Унгер и Леманн исходили из предположения, что покорять Эверест им придётся без использования каких-то технологий, поэтому решили научиться общаться, обходясь без них, насколько это вообще возможно.
Перед восхождением они заранее поработали со своими проводниками-шерпами, чтобы научить их базовому языку жестов ASL и согласовать визуальные подсказки и сигналы, которые они все могли бы использовать. К третьей неделе совместного восхождения пара и их шерпы смогли легко взаимодействовать, не используя приложение и не записывая что-то на бумаге.
И эта предварительная подготовка очень помогла во время восхождения! Ближе к вершине маска Леманна наполнилась льдом, и он запаниковал. Однако ему удалось связаться со своим шерпом, который быстро починил маску и вернул группу на нужное направление.
Нам пришлось преодолеть множество различных препятствий, чтобы добраться до Эвереста, поэтому, когда мы достигли вершины, то почувствовали, что преодолели все трудности, — говорит Шайна Унгер. — Мы действительно гордились собой.
В базовом лагере Эвереста Унгер и Леманн подружились с Хашимом, малазийским альпинистом. Он увидел, как пара общается между собой жестами, и подошел, чтобы познакомиться. Несмотря на то, что Хашим не знает ASL, они с Леманном и Унгер нашли выход из положения, используя международный язык жестов.
Мухаммад Хавари Хашим (крайний слева), непальский гид-шерпа и рекордсмен Эвереста Ками Рита, Шайна Унгер и Скотт Леманн в базовом лагере
Хашим довел пару до пика 18 мая, но с тех пор его никто не видел. Он исчез на следующий день при спуске с вершины в четвертый лагерь. Правительства Малайзии и Непала оказали помощь в проведении поисковой операции, которая в конечном итоге была прекращена 6 июня.
В этом году, на фоне того, что Непал выдал больше разрешений на восхождение, чем когда-либо, произошло много трагедий. Подтверждено, что двенадцать альпинистов погибли в сезоне 2023 года, еще пять, включая Хавари, пропали без вести.
Конечно, мы знаем, что альпинизм сопряжен с риском, — говорит Унгер. — Но это случилось с нашим другом и с нашим сообществом глухих, и это нелегко для нас.
Леманн и Унгер не собираются останавливаться. Они стремятся стать первыми глухими альпинистами, покорившими Семь вершин — самые высокие горы на каждом континенте. Известно лишь 460 человек, сумевших пройти этот путь.
Пока что на их счету успешное восхождение на Эверест, Килиманджаро, Аконагуа и Денали, самые высокие пики в Южной и Северной Америке соответственно.
При правильном отношении и правильной подготовке восхождение доступно для глухих и слабослышащих людей, — говорит Леманн. — Люди с ограниченными возможностями могут сделать это, если очень захотят.
Также он говорит о том, что надеется вдохновить глухих и слабослышащих детей: что они подумают, когда увидят, что двое глухих взрослых покорили самую высокую гору в мире?
Говоря о своей цели вдохновлять глухих и слабослышащих, Леманн неоднократно использует знак «мечта», который выглядит как надутый воздушный шар, но он надувает его, пока тот не становится всё больше и больше, чуть ли не с него размером. Трудно перевести это понятие с языка жестов на обычный. Но, как показывает альпинистский опыт Леманна и Унгер, честолюбие имеет смысл в любом языке.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста