Глухие альпинисты покорили Эверест и вошли в историю

Унгер и Леманн были парой со школы, но совместным альпинизмом они занялись только в 2015 году, когда покорили Килиманджаро.

У Леманна было гораздо больше опыта после поездки по стране с друзьями после окончания Gallaudet, единственного в мире гуманитарного университета для глухих и слабослышащих. Он влюбился в скалолазание, но был разочарован нехваткой ресурсов, доступных на его родном языке жестов ASL.

Он записался на курс, но инструктор объяснил, что ему придётся самому нанять и оплатить услуги переводчика, а затем нанять переводчика, который будет сопровождать его в каждой экспедиции. Тогда Леманн обратился за информацией к YouTube, но у большинства видео не было субтитров, а автоматические субтитры имели очень низкое качество. В основном, по его словам, он учился методом проб и ошибок, наблюдая за другими альпинистами и копируя их. Затем он обучил скалолазанию свою спутницу жизни, Шайну Унгер.

Обычно пара использует приложение для перевода голоса в текст Big, чтобы общаться с гидами и другими альпинистами, но телефонный сигнал на больших высотах как минимум ненадежен. Даже такая простая вещь, как набор текста, на высоте 7600 метров является сложной задачей — чтобы пользоваться сенсорным экраном, приходится снять перчатки, а это рискованно при таких холодных температурах.

Унгер и Леманн исходили из предположения, что покорять Эверест им придётся без использования каких-то технологий, поэтому решили научиться общаться, обходясь без них, насколько это вообще возможно.

Перед восхождением они заранее поработали со своими проводниками-шерпами, чтобы научить их базовому языку жестов ASL и согласовать визуальные подсказки и сигналы, которые они все могли бы использовать. К третьей неделе совместного восхождения пара и их шерпы смогли легко взаимодействовать, не используя приложение и не записывая что-то на бумаге.

И эта предварительная подготовка очень помогла во время восхождения! Ближе к вершине маска Леманна наполнилась льдом, и он запаниковал. Однако ему удалось связаться со своим шерпом, который быстро починил маску и вернул группу на нужное направление.

Нам пришлось преодолеть множество различных препятствий, чтобы добраться до Эвереста, поэтому, когда мы достигли вершины, то почувствовали, что преодолели все трудности, — говорит Шайна Унгер. — Мы действительно гордились собой.

В базовом лагере Эвереста Унгер и Леманн подружились с Хашимом, малазийским альпинистом. Он увидел, как пара общается между собой жестами, и подошел, чтобы познакомиться. Несмотря на то, что Хашим не знает ASL, они с Леманном и Унгер нашли выход из положения, используя международный язык жестов.