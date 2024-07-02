Проводы в армию закончились стрельбой и задержаниями в Кузбассе

В социальных сетях появилось видео, на котором, как утверждается, нетрезвые люди залезли на козырёк военкомата в Осинниках и начали там танцевать и обниматься.

Стоит отметить, что ещё больше людей, в том числе с алкоголем в руках, находилось рядом со зданием. Они никак не вмешивались в происходящее, а некоторые даже одобрительно хлопали и подбадривали «альпинистов».

