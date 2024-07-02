Проводы в армию закончились стрельбой и задержаниями в Кузбассе

В Осинниках толпа молодых людей пришла к военкомату провожать призывников. Часть из них залезла на козырек военкомата и устроила танцы.
В социальных сетях появилось видео, на котором, как утверждается, нетрезвые люди залезли на козырёк военкомата в Осинниках и начали там танцевать и обниматься.
Стоит отметить, что ещё больше людей, в том числе с алкоголем в руках, находилось рядом со зданием. Они никак не вмешивались в происходящее, а некоторые даже одобрительно хлопали и подбадривали «альпинистов».
Между тем, вскоре на месте появились представители полиции и Росгвардии, которые пытались утихомирить собравшихся. Некоторым, судя по кадрам, удалось спрыгнуть и убежать, а кого-то повалили на землю и задержали. Видео заканчивается тем, что задержанные сопротивляются правоохранителям, после чего раздаются выстрелы.
Сотрудники пытаются зафиксировать лежащего на земле парня, к которому на выручку подбегает женщина. Человек в форме и с автоматом падает, после чего раздаётся ещё один выстрел. Следом падает и женщина.
В комментариях к записи в телеграм-канале «ЧБ Новокузнецк» один из пользователей написал, что женщину ранили в ногу. Другой пользователь напротив, опроверг это заявление, сказав, что ей повезло и в неё не попали.
Правоохранители, в свою очередь, пока не дают никаких комментариев.
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