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Проводы в армию закончились стрельбой и задержаниями в Кузбассе

Проводы в армию закончились стрельбой и задержаниями в Кузбассе

Автор:
02 июля 2024 09:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   конфликт   кузбасс   негатив   проводы в армию   стрельба   
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В Осинниках толпа молодых людей пришла к военкомату провожать призывников. Часть из них залезла на козырек военкомата и устроила танцы.

В социальных сетях появилось видео, на котором, как утверждается, нетрезвые люди залезли на козырёк военкомата в Осинниках и начали там танцевать и обниматься.


Стоит отметить, что ещё больше людей, в том числе с алкоголем в руках, находилось рядом со зданием. Они никак не вмешивались в происходящее, а некоторые даже одобрительно хлопали и подбадривали «альпинистов».

Между тем, вскоре на месте появились представители полиции и Росгвардии, которые пытались утихомирить собравшихся. Некоторым, судя по кадрам, удалось спрыгнуть и убежать, а кого-то повалили на землю и задержали. Видео заканчивается тем, что задержанные сопротивляются правоохранителям, после чего раздаются выстрелы.



Сотрудники пытаются зафиксировать лежащего на земле парня, к которому на выручку подбегает женщина. Человек в форме и с автоматом падает, после чего раздаётся ещё один выстрел. Следом падает и женщина.

В комментариях к записи в телеграм-канале «ЧБ Новокузнецк» один из пользователей написал, что женщину ранили в ногу. Другой пользователь напротив, опроверг это заявление, сказав, что ей повезло и в неё не попали.


Правоохранители, в свою очередь, пока не дают никаких комментариев.

Источник:

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Метки: Видео   конфликт   кузбасс   негатив   проводы в армию   стрельба   
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11  комментариев
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32k
Serg2001 Час назад
Я ни разу не эксперт в стрелковой подготовке, но лезть в замес с одной свободной рукой и с пальцем на спусковом крючке автомата это как-то совсем за гранью не только профессионализма, но даже здравого смысла.
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10k
uehl 2 минуты назад
Пьяное быдло, позорище!
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32k
Сталкер 13 минут назад
"Синька" – зло.
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1k
Андрей Граф 15 минут назад
собрать всех и отправить на войну
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9k
Ntvl 24 минуты назад
шпана еб.аная
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2k
portroy Полчаса назад
Видео смешное, надо музыку из шоу БениХила наложить и будет хит!
Ссылка www.youtube.com
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9k
Харон ( Χάρων) 38 минут назад
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−9
Vladimir 50 минут назад
Малолетки с пиво. Везде нарушения. Плаката нет, гуляйте
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6k
Hugo_RnD 52 минуты назад
тётку или рикошетом зацепило, или осколки асфальта царапнули... Ибо нехер лезть, когда сотрудники при исполнении работают.
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6k
Дмитрий ! Час назад
Не попал.
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8k
Отвратительный Мужик Час назад
А почему власти разрешают подобные сборища(проводы). Собираются в 6 утра толпы бухих идиотов , творят непотребное, гражданам спать мешают.
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2154 поста (2109 в горячем)

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