Японец в костюме собаки нашёл себе друга

Житель Японии, который с детства мечтал стать собакой и потратил два миллиона йен (около одного миллиона рублей) на создание реалистичного костюма животного, нашел друга другой породы.

Несколько лет назад житель Японии, использующий псевдоним Токо, заказал для себя реалистичный костюм колли. Он заявил, что только в образе собаки чувствует себя по-настоящему счастливым. В конце мая Токо заявил, что хочет стать другим животным или собакой другой породы.

Как выяснилось, японец заказал костюм аляскинского маламута, однако не стал носить его сам, а нашел друга, который согласился перевоплотиться в пса. Встречу и игры с новым приятелем Токо снял на видео и выложил в сеть. В ролик попали моменты, когда два человека-собаки подают друг другу лапы, играют и перетягивают кусок веревки.