FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 17212 постов • 1718 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Японец в костюме собаки нашёл себе друга

Японец в костюме собаки нашёл себе друга

Автор:
02 июля 2024 06:21
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Япония   животные   собака   японец   
1407
1
1

Японец под ником Toco превращается в собаку, используя ультрареалистичный костюм. Недавно он нашел себе друга-маламута.

Житель Японии, который с детства мечтал стать собакой и потратил два миллиона йен (около одного миллиона рублей) на создание реалистичного костюма животного, нашел друга другой породы.

Несколько лет назад житель Японии, использующий псевдоним Токо, заказал для себя реалистичный костюм колли. Он заявил, что только в образе собаки чувствует себя по-настоящему счастливым. В конце мая Токо заявил, что хочет стать другим животным или собакой другой породы.

Как выяснилось, японец заказал костюм аляскинского маламута, однако не стал носить его сам, а нашел друга, который согласился перевоплотиться в пса. Встречу и игры с новым приятелем Токо снял на видео и выложил в сеть. В ролик попали моменты, когда два человека-собаки подают друг другу лапы, играют и перетягивают кусок веревки.

Подписчики приняли видео восторженно и порадовались, что у Токо наконец появился друг. Однако были и те, кто назвал поведение японца «тревожным» и посоветовал ему обратиться за психиатрической помощью. «Это очень странно, и мы не должны убеждать себя, что это нормальное человеческое поведение», — заявил один из них.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Пёс   Япония   животные   собака   японец   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Наталья 2 часа назад
Дикая дичь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
221
Lopasin 14 минут назад
Я, конечно, не доктор, но e.банутость налицо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Zhora Полчаса назад
Эти квадро-бобики явно долбанутые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Алексей 40 минут назад
Ничего кроме чувства омерзения это не вызывает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Харон ( Χάρων) 57 минут назад
М-да....
Ипанутых больше, чем ты думаешь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
521
Самуил Маршак Час назад
Лучше бы он 1 раз в неделю в дом престарелых ходил волонтерствовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Максим Т. Час назад
Биба и Боба
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4072 поста (4073 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

800635



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Джо Байден назвал условие для завершения своей карьеры
Джо Байден назвал условие для завершения своей карьеры
"Надо срочно всё это запретить": А.Бастрыкин призвал Госдуму разобраться с вопросом никабов
"Надо срочно всё это запретить": А.Бастрыкин призвал Госдуму разобраться с вопросом...
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Юмор#Москва#новости#кошка#собака#дети#СССР#позитив
#в мире#люди#Китай#Россия#конфликт#интересное#факты#Канье Уэст#сарказм#нападение
#Прикол#история#забавно#полиция#кот#авария#Индия#Спорт#Санкт-Петербург#интересно
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч Пёс, который не ищет лёгких путей Пёс, который не ищет лёгких путей Пёс выбежал на футбольное поле и "пометил" территорию Пёс выбежал на футбольное поле и "пометил" территорию Американская авиакомпания для собак совершила первый рейс&nbsp; Американская авиакомпания для собак совершила первый рейс  Бордер-колли: собаки буквально сходят с&nbsp;ума от&nbsp;своей гениальности Бордер-колли: собаки буквально сходят с ума от своей гениальности Пёс научился раскачиваться в кресле-качалке Пёс научился раскачиваться в кресле-качалке

На что жалуетесь?

Вернуться