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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
01 июля 2024 21:38
Метки: СССР   история   фото   
325
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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9  комментариев
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41k
albedo Час назад
ГДРовские игрушки железной дороги - мечта советского ребенка.
Помню в магазине Лейпциг собрали железную дорогу из них.
У бабушки рядом была дача (перейти через МКАД) и пару километров.
Обожал ходить и смотреть:
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Max Z Shtirlic 46 минут назад
Комментарий к фото
Это какой то поздний ремейк!
В наше время, в качестве длинного рычага использовался простой карандаш!!
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5612 постов (5599 в горячем)

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