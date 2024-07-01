325
25
Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...
Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.
Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!
Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!
×
Источник:
Еще крутые истории!
- Ситуации, когда кто-то угробил себе жизнь парой необдуманных слов
- 30 самых странных находок на пляже
- Везение - это вот так!:18 человек, которым жизнь неожиданно подкинула приятные сюрпризы
- Привычки и поведение богатых, которые узнали пользователи, когда работали на миллионеров
- "Ты же вчера уже мылась, зачем сегодня?": девушка рассказали о фразах парней, после которых они поняли, что надо бежать
Новости партнёров
реклама
Помню в магазине Лейпциг собрали железную дорогу из них.
У бабушки рядом была дача (перейти через МКАД) и пару километров.
Обожал ходить и смотреть:
В наше время, в качестве длинного рычага использовался простой карандаш!!