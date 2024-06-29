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Японским спортсменам пошьют форму из ткани «против извращенцев»

Японским спортсменам пошьют форму из ткани «против извращенцев»

Автор:
29 июня 2024 10:13
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   Япония   в мире   люди   новости   спортсмены   ткань против извращенцев   
1066
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Вы знали, что некоторую спортивную одежду можно просвечивать инфракрасными лучами, чтобы увидеть дело под ней? Вот я никогда не думала об этом, а японцы об этом постоянно думают!

И даже считают это очень серьезной проблемой, потому что вся форма для команды спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры 2024 года в Париже, будет перешита. Потому что выбрана новая ткань – для борьбы с вуайеризмом.

Что это за ткань такая?

Это новейшая ткань, которая не инфракрасным камерам делать видимым нижнее белье или тела спортсменов под ним.

Делается это за счет специальных нитей в составе ткани, которые поглощают свет инфракрасного диапазона.

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Японские команды по волейболу, легкой атлетике, настольному теннису и другие команды будут носить такую защитную униформу, которая поглощает инфракрасный свет.

Появляется вопрос, почему именно на Олимпийских играх? Там вообще-то бразильянки будут, кто вообще будет просвечивать японок на их фоне!?

Большая японская проблема

Оказалось, что нет дыма без огня. Некоторые японские спортсмены УЖЕ находили себя на сомнительных сайтах. Так как при помощи некоторых специальных камер можно создавать очень компрометирующие фотографии спортсменов.

На это активно начали жаловаться еще с 2020 года. Хотя самая технология не новая, такие фотографии делали еще в 2008 году на играх в Пекине, и в Лондоне в 2012 году. Просто популярными они стали почему-то только сейчас.

Особенно вопиющий был случай с японской гимнасткой Айри Хатакеяма, потому что такие фотографии делали с ней даже пока она была несовершеннолетней.

Японская компания по производству спортивного оборудования Mizuno специально разработала эту одежду, чтобы бороться с новым очень странным трендом. От «прозрачной одежды» особенно страдают девушки, как вы понимаете. Японцам хочется покупать пикантные фото именно знаменитостей, которых можно увидеть по телевизору.

Однако просто арты и сделанные нейронкой фотографии с этими людьми интересуют публику меньше. Им важно, чтобы это было как можно более реальным. Вот такой вот переборчивый нынче в Японии пошел извращенец.

«Использование этой специальной ткани ведущими спортсменами заставит общество осознать, что вуайеризм недопустим. Тем более камеры становятся все более изощренными», - прокомментировали новость в администрации.

Кстати, одного мужчину в Киото даже арестовали прямо на стадионе, обвинив, что он снимал только нижнюю часть тела спортсменок. Кто за этим следил и есть ли закон, что так делать нельзя? Вот что для меня гораздо большая загадка науки, чем анти-инфракрасная ткань.

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Метки: Спорт   Япония   в мире   люди   новости   спортсмены   ткань против извращенцев   
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6  комментариев
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80k
Viktor 56 минут назад
Ну где фотки спортсменок в инфракрасных лучах, друг спрашивает!?

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2k
Gadova 19 минут назад
Из кожи извращенцев
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18k
Колька Валеркин сын 22 минуты назад
Я так понимаю это из той же темы, что и рентген очки. Учите физику и мир будет меньше похож на фэнтези.
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99k
Доктор Джонс Полчаса назад
"Красная фотопленка" - наши дни...
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7k
Lexx Полчаса назад
Зря стараются. То, что не увидит ИК-камера, можно потом присобачить в фотошопе.)
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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