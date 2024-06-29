Японским спортсменам пошьют форму из ткани «против извращенцев»

И даже считают это очень серьезной проблемой, потому что вся форма для команды спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры 2024 года в Париже, будет перешита. Потому что выбрана новая ткань – для борьбы с вуайеризмом.

Что это за ткань такая?

Это новейшая ткань, которая не инфракрасным камерам делать видимым нижнее белье или тела спортсменов под ним.

Делается это за счет специальных нитей в составе ткани, которые поглощают свет инфракрасного диапазона.