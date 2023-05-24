Опубликованы новые фотографии Солнца с невероятной детализацией

На новых снимках запечатлены различные солнечные пятна и более спокойные области Солнца, полученные с помощью широкополосного формирователя видимых изображений (VBI), одного из инструментов телескопа первого поколения. Солнечные пятна — темные и прохладные области на «поверхности» Солнца, известные как фотосфера, где сохраняются сильные магнитные поля. Солнечные пятна различаются по размеру, но многие из них размером с Землю, если не больше.

Сложные солнечные пятна или группы солнечных пятен могут быть источником взрывных явлений, таких как вспышки и выбросы корональной массы, которые вызывают солнечные бури. Эти энергетические и эруптивные явления влияют на самый внешний слой атмосферы Солнца, гелиосферу, с потенциалом воздействия на Землю и нашу критическую инфраструктуру.