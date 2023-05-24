Опубликованы новые фотографии Солнца с невероятной детализацией

С первого взгляда эти насыщенные ярко-желтые снимки можно легко принять за фотографии медовых сот крупным планом. Однако на самом деле эти изображения получены с помощью самого мощного в мире солнечного телескопа и демонстрируют поверхность Солнца в невероятных деталях.
Новые снимки получены с солнечного телескопа Даниэля К. Иноуи — самого мощного в мире наземного солнечного телескопа, который располагается на гавайском острове Мауи. Национальный научный фонд (NSF) назвал полученные снимки, демонстрирующие солнечные пятна размером больше Земли, «захватывающей науку в стадии реализации».
NSF объясняет, что уникальная способность телескопа собирать данные с беспрецедентной детализацией поможет ученым, изучающим Солнце, лучше понять его магнитное поле и причины солнечных бурь. Недавно открытый телескоп находится на этапе ввода в эксплуатацию (OCP), периоде обучения и перехода, в течение которого обсерваторию медленно доводят до ее полных эксплуатационных возможностей.
На новых снимках запечатлены различные солнечные пятна и более спокойные области Солнца, полученные с помощью широкополосного формирователя видимых изображений (VBI), одного из инструментов телескопа первого поколения. Солнечные пятна — темные и прохладные области на «поверхности» Солнца, известные как фотосфера, где сохраняются сильные магнитные поля. Солнечные пятна различаются по размеру, но многие из них размером с Землю, если не больше.
Сложные солнечные пятна или группы солнечных пятен могут быть источником взрывных явлений, таких как вспышки и выбросы корональной массы, которые вызывают солнечные бури. Эти энергетические и эруптивные явления влияют на самый внешний слой атмосферы Солнца, гелиосферу, с потенциалом воздействия на Землю и нашу критическую инфраструктуру.
В спокойных областях Солнца снимки показывают конвекционные ячейки в фотосфере, демонстрирующие яркую структуру горячей, восходящей плазмы, окруженную более темными полосами более холодной, нисходящей солнечной плазмы. В атмосферном слое над фотосферой, называемом хромосферой, мы видим темные удлиненные фибриллы, происходящие из мест мелкомасштабных скоплений магнитного поля.
Снимки составляют лишь малую часть данных, полученных из окна наблюдения цикла 1. Центр данных солнечного телескопа Иноуи продолжит калибровать и предоставлять данные ученым и общественности, в том числе «захватывающие виды самого влиятельного небесного тела нашей Солнечной системы».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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