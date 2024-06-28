Отказывался уходить: наглый мужчина решил заночевать во дворе незнакомой женщины

Эрика Уайт вежливо попросила незнакомца убраться со своей территории, но тот не хотел ее даже слушать. Женщине пришлось пригрозить нарушителю полицией.
В Великобритании наглый мужчина отказывался уходить после установки палатки в саду перед домом незнакомой женщины.
Семья из Дартфорда, проснувшись, обнаружила, что незнакомец установил палатку в их дворе. 38-летняя Эрика Уайт не могла поверить своим глазам, когда ее сын заметил необычное зрелище на рассвете, около 06:35 утра. Наглый мужчина расположился прямо на лужайке перед домом. Обескураженная мама троих детей решила пойти и попросить дерзкого незнакомца убраться со своей территории, но тот не хотел ее слушать.
"Это была абсолютная дерзость. Мой младший мальчик выглянул в окно, чтобы узнать погоду, и сказал мне: "Мамочка, там палатка". Она буквально занимала весь наш сад. Я вышла. Я не хотела быть агрессивной. Он посмотрел на меня. Я сказала: "Простите, вы понимаете, что находитесь в моем дворе в палатке? Не могли бы вы подвинуться, пожалуйста?" — сказала Эрика, вспоминая о странной встрече.
К ее удивлению, сонный мужчина сначала проигнорировал ее вежливую просьбу, а затем устроился в палатке и начал есть клубничное пирожное. Камера дверного звонка Эрики не зафиксировала никакой активности, что заставило ее думать, что нарушитель хитроумно поставил свою палатку неподалеку и перенес ее на ее участок под покровом темноты.
"Я помню, что слышала шум около пяти утра, но подумала, что это просто сушилка для белья", — добавила Эрика.
Дважды столкнувшись с ним, сначала в 06:35, а затем в 06:50 утра, женщина пригрозила вызвать полицию. Только после угроз мужчина наконец собрал свои вещи и убрался с двора Эрики.
Британка, озадаченная действиями незнакомца, предположила, что это может быть человек, нанятый для работы на близлежащей ферме по сбору фруктов, поскольку многие рабочие пользуются той же дорогой. По ее словам, он выглядел презентабельно и не казался бездомным.
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