Отказывался уходить: наглый мужчина решил заночевать во дворе незнакомой женщины

Дважды столкнувшись с ним, сначала в 06:35, а затем в 06:50 утра, женщина пригрозила вызвать полицию. Только после угроз мужчина наконец собрал свои вещи и убрался с двора Эрики.

Британка, озадаченная действиями незнакомца, предположила, что это может быть человек, нанятый для работы на близлежащей ферме по сбору фруктов, поскольку многие рабочие пользуются той же дорогой. По ее словам, он выглядел презентабельно и не казался бездомным.

