Парень скрывал от всех свою девушку, потому что она весит на 100 кг больше него

Внешний вид играет важную роль для многих. Однако в этой паре ребята принимают друг друга такими, какие они есть.
Алин и Мария познакомились в интернете. Между ними возникла симпатия. Однако они долгое время скрывали, что в отношениях, потому что боялись осуждения.
Парень признаётся, что боялся показать Марию в соцсетях, потому что не хотел, чтобы люди писали о ней гадости:
Некоторые люди не могут поверить, что мы привлекаем друг друга, а некоторые считают меня странным. Но правда в том, что мне всегда нравились женщины покрупнее, но я никогда не был в отношениях с такими.
Мария весит на 100 кг больше Алина. Почти год парень никому не говорил, что встречается с полной девушкой. А Мария всё это время просто ждала и наслаждалась жизнью: "За все эти годы я поняла, что многим мужчинам нравятся женщины покрупнее, но они не хотят вступать в отношения из-за страха осуждения".
Наконец ребята показали в соцсетях, что они вместе. Семья и друзья давно поддерживали их, но Алин год не мог преодолеть психологический барьер и показать миру, что у него девушка на 100 кг больше его самого.
Даже во время прогулок, а не только в сети, ребята получают негативные комментарии. "Я думаю, что она красивая. Я горжусь нашими отношениями, и никто не может их изменить", — уверен Алин.
Мария старается не обращать внимания на негатив, ведь это ещё с детства сильно ей вредило. Она раньше расстраивалась, но теперь игнорирует чужую злобу.
А ещё у Марии сложности с выбором одежды из-за лишнего веса. Однако и тут парень ей помог: Алин прошёл курсы кройки и теперь шьет одежду для своей возлюбленной, чтобы у неё были красивые наряды.
Ребята надеются, что их пример покажет остальным, что нормально любить того, кто отличается от тебя, и внешность не так важна.
А как вы относитесь к таким парам?
Источник:
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Парень не странный, он извращенец.
Отвечая на Ваш вопрос, нет, не стал бы, я бы как минимум не довел родного человека до такого, а если бы и довел, то явно бы решал вопрос с похудением, но никак не восхищался бы и уж тем более не считал это нормой.
з.ы. папы всякие бывают