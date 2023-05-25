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Парень скрывал от всех свою девушку, потому что она весит на 100 кг больше него

Парень скрывал от всех свою девушку, потому что она весит на 100 кг больше него

Автор:
25 мая 2023 16:47
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   в паре   забавно   истории   истории из жизни   отношения   парень и девушка   фото   
1786
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Внешний вид играет важную роль для многих. Однако в этой паре ребята принимают друг друга такими, какие они есть.

Алин и Мария познакомились в интернете. Между ними возникла симпатия. Однако они долгое время скрывали, что в отношениях, потому что боялись осуждения.

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Парень признаётся, что боялся показать Марию в соцсетях, потому что не хотел, чтобы люди писали о ней гадости:


Некоторые люди не могут поверить, что мы привлекаем друг друга, а некоторые считают меня странным. Но правда в том, что мне всегда нравились женщины покрупнее, но я никогда не был в отношениях с такими.


Мария весит на 100 кг больше Алина. Почти год парень никому не говорил, что встречается с полной девушкой. А Мария всё это время просто ждала и наслаждалась жизнью: "За все эти годы я поняла, что многим мужчинам нравятся женщины покрупнее, но они не хотят вступать в отношения из-за страха осуждения".

Наконец ребята показали в соцсетях, что они вместе. Семья и друзья давно поддерживали их, но Алин год не мог преодолеть психологический барьер и показать миру, что у него девушка на 100 кг больше его самого.

Даже во время прогулок, а не только в сети, ребята получают негативные комментарии. "Я думаю, что она красивая. Я горжусь нашими отношениями, и никто не может их изменить", — уверен Алин.

Мария старается не обращать внимания на негатив, ведь это ещё с детства сильно ей вредило. Она раньше расстраивалась, но теперь игнорирует чужую злобу.


А ещё у Марии сложности с выбором одежды из-за лишнего веса. Однако и тут парень ей помог: Алин прошёл курсы кройки и теперь шьет одежду для своей возлюбленной, чтобы у неё были красивые наряды.


Ребята надеются, что их пример покажет остальным, что нормально любить того, кто отличается от тебя, и внешность не так важна.


А как вы относитесь к таким парам?

Источник:

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Метки: Прикол   в паре   забавно   истории   истории из жизни   отношения   парень и девушка   фото   
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41  комментарий
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59k
pynh 2 часа назад
Она не полная, она жирная. И долго так не протянет.
Парень не странный, он извращенец.
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108k
parallax 2 минуты назад
Кому и свинья невеста.
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16k
Alex 13 минут назад
Наверное пьет много....
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1k
Татьяна Баженова 16 минут назад
Бедный парень, он не понимает, что ждёт его впереди. Она ведь не собирается худеть и приводить своё тело в состояние ближе к норме. Значит, толстеть она будет и дальше. Где 200, там будет и 300.... а потом спасатели, подъёмный кран... Пусть посмотрит фильм "Что гложет Гилберта Грейпа"
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8k
Артём 18 минут назад
Спасибо, поблевал.
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1k
Миша Полчаса назад
Ну что сказать, действительно парню есть что скрывать. Болеет, лечение ожирения ей необходимо, а не пошив одежды. От этого заболевания страдает более 2 млрд людей на Земле.
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−5
Валера Петров Полчаса назад
у нее очень небедные родители, судя по всему)
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38
riderinf 44 минуты назад
Ну на вкус и цвет, все фломастеры разные :) а если честно, если тебе хорошо с кем то, то не слушай остальных!
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75k
Доктор Джонс 52 минуты назад

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13k
кира Час назад
К врачу надо девушке. Если это эндокринные нарушения, то лечиться у эндокринолога, если психогенное расстройство пищевого поведения, лечиться у психиатра. Это не полнота, это крайняя степень ожирения. Еще немного, и она на сможет ходить. Можно принимать друг друга такими, как они есть, но все же стоит подумать о здоровье.
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4k
Владимир Час назад
любимого человека должно быть много
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12k
Denissg Час назад
Что вы за люди? Откуда столько ненависти? Если бы (тьфу-тьфу) у вашей мамы/сестры/дочери такие проблемы были, вы бы тоже с таким наслаждением их с говном мешали?
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10k
Бритва Час назад
Парень скрывал от всех свою девушку, потому что она весит на 100 кг больше негоПосмотреть
Парень скрывал от всех свою девушку, потому что она весит на 100 кг больше него
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4k
MPEG-8 2 часа назад
Я не хочу злорадствовать, но мне кажется, что девушка не только весит намного больше парня, но и на счёте в банке у неё большой перевес.
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2k
Сергей 2 часа назад
Такое счасть скрыть сложно.
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59k
pynh 2 часа назад
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7k
Дмитрий 2 часа назад
Простите меня, но парень еб...лан обыкновенный, которому остальные девки не дают....Какие к ...ям объяснения, что они там счастливы? А если найдётся, ну скажем так "не на 100 кг. больше, а килограмм на 5-10 меньше"? А Алин? Устоишь от соблазна то?
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1k
Bogdan Krasota 2 часа назад
Это как четыре сразу.
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13k
Kostick 2 часа назад
ничего он не скрывал, просто его долго не могли заметить за этим бегемотом) чистый извращенец, либо приданное у той коровы хорошее.
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18k
Bill 2 часа назад
Всё зависит от размера яхты её папы.
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