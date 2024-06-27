Могила пёсика Помпе – любимца шведского правителя

Король Карл XII, правивший Швецией с 1697 по 1718 год, любил собак и прославился, в том числе, тем, что у него было очень и очень много четвероногих друзей. Но его любимцем был щенок по кличке Помпе, названный так в честь римского государственного деятеля Помпея. Как ни странно, на самом деле Помпе было три, поскольку после смерти предыдущей собаки король заводил новую и давал ей такую же кличку. Но первый Помпе был самым любимым.