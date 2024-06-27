Могила пёсика Помпе – любимца шведского правителя

У великих мира сего тоже могут быть свои слабости, как и у их простых подданных.
Надгробный камень на территории королевского замка отмечает место захоронения любимой собаки шведского короля.
Несмотря на то, что собаки – это, пожалуй, самые любимые и распространённые питомцы во всем мире вне зависимости от статуса их владельцев, обустраивать для них захоронения – не такая уж распространённая практика. Но это ведь был королевский пёс.
Король Карл XII, правивший Швецией с 1697 по 1718 год, любил собак и прославился, в том числе, тем, что у него было очень и очень много четвероногих друзей. Но его любимцем был щенок по кличке Помпе, названный так в честь римского государственного деятеля Помпея. Как ни странно, на самом деле Помпе было три, поскольку после смерти предыдущей собаки король заводил новую и давал ей такую же кличку. Но первый Помпе был самым любимым.
Когда Помпе умер в 1699 году после долгой и продуктивной службы в качестве охотничьего пса, его похоронили на территории замка Карлберг в Сольне. На месте его захоронения было установлено надгробие с надписью, которое посещают и сегодня.
После этого король завёл вторую охотничью собаку с тем же именем. Этот питомец дожил до 1703 года, а затем умер в полевом лагере. Однако король был упрям, он не сдался и завёл третью собаку по кличке Помпе. Но, к сожалению, и она погибла во время поездки в Венгрию.
Собака Помпе хорошо известна в Швеции (хотя иногда не обходится без путаницы, ведь пёселей с одной и той же кличкой было целых три). Во многом четвероногого друга прославило стихотворение, которое написал генеральный аудитор короля Исраэль Хольмстрем. Он лично видел второго Помпе в действии. В приблизительном переводе эта ода выглядит примерно так:
Верный мальчик короля Помпе.
Каждую ночь он спал в королевской постели.
Он умер у ног короля.
Многие гордые мужчины и прекрасные девы
Хотели жить как Помпе.
И тысячи героев хотят умереть как Помпе.
Эта поэма вызвала множество гневных откликов из-за явного неуважительного сравнения возвышенного короля и ничтожной собаки. Было создано множество её альтернативных вариантов, авторы которых пытались исправить ситуацию. Но ни один из них не стал таким же популярным, как пафосный, хотя и корявенький оригинал.
Источник:
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