Интересные названия, мимо которых не пройдёшь без улыбки

882
15
Владельцы хотят привлечь потребителей сразу, например, с вывески. И у многих это получается. В этой статье собраны самые забавные нейминги заведений, от которых сразу настроение поднимается.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Забавные названия, которые привлекают внимание и вызывают улыбку
- Гиганты, реальные размеры которых можно осознать лишь в сравнении
- 18 смешных указателей: названия некоторым местам придумывали с особой изобретательностью
- Необычные традиции и факты родом из Канады, которые поражают иностранцев
- Комиксы в стиле "Да, Но", которые разоблачают нелепости повседневной жизни
Новости партнёров
реклама