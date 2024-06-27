Мужчина искал гнездо черепахи, а нашел тайник с "товаром" на $4 миллиона

На всех пакетах, замотанных в черную фольгу, было изображение орлана — геральдического символа США.
Американец гулял по пляжу на севере Флориды (США) и искал гнезда морских черепах. Вместо этого он наткнулся на пакет, завернутый в черную фольгу, где было 32 килограмма кокаина стоимостью почти четыре миллиона долларов.
Мужчина передал наркотики работникам полиции, которые также были удивлены находкой.
"Это очень редкий случай в округе Нассау. Много лет назад на пляж прибило тюки с марихуаной, но, насколько мне известно, это больше исключение, чем правило", — заявил шериф Билл Липер.
Сообщается, что на всех пакетах было изображение орлана— геральдического символа США. Контрабандисты часто перевозят кокаин через Карибское море и Мексиканский залив с помощью судов, маркируя свои пакеты уникальным дизайном для идентификации.
Вероятно, злоумышленники выбросили кокаин за борт специально.
"Наверное, они плыли на катере, к которому подъезжала полиция или береговая охрана, и просто выбросили его на берег", — добавил Липер.
Кстати, другие отдыхающие также заметили находку.
"Мы искали акульи зубы, но их стоимость несопоставима с ценой других вещей, вынесенных на берег. Однако нам нужны именно акульи зубы", — рассказывает туристка Паула Джонс из Южной Каролины.
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