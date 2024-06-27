Мужчина искал гнездо черепахи, а нашел тайник с "товаром" на $4 миллиона

Американец гулял по пляжу на севере Флориды (США) и искал гнезда морских черепах. Вместо этого он наткнулся на пакет, завернутый в черную фольгу, где было 32 килограмма кокаина стоимостью почти четыре миллиона долларов.

Мужчина передал наркотики работникам полиции, которые также были удивлены находкой.