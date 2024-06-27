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Мужчина искал гнездо черепахи, а нашел тайник с "товаром" на $4 миллиона

Мужчина искал гнездо черепахи, а нашел тайник с "товаром" на $4 миллиона

Автор:
27 июня 2024 09:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Наркотики   в мире   новости   тайник   удивительно   фото   
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На всех пакетах, замотанных в черную фольгу, было изображение орлана — геральдического символа США.

Американец гулял по пляжу на севере Флориды (США) и искал гнезда морских черепах. Вместо этого он наткнулся на пакет, завернутый в черную фольгу, где было 32 килограмма кокаина стоимостью почти четыре миллиона долларов.

Мужчина передал наркотики работникам полиции, которые также были удивлены находкой.

"Это очень редкий случай в округе Нассау. Много лет назад на пляж прибило тюки с марихуаной, но, насколько мне известно, это больше исключение, чем правило", — заявил шериф Билл Липер.

Сообщается, что на всех пакетах было изображение орлана— геральдического символа США. Контрабандисты часто перевозят кокаин через Карибское море и Мексиканский залив с помощью судов, маркируя свои пакеты уникальным дизайном для идентификации.


Вероятно, злоумышленники выбросили кокаин за борт специально.

"Наверное, они плыли на катере, к которому подъезжала полиция или береговая охрана, и просто выбросили его на берег", — добавил Липер.

Кстати, другие отдыхающие также заметили находку.

"Мы искали акульи зубы, но их стоимость несопоставима с ценой других вещей, вынесенных на берег. Однако нам нужны именно акульи зубы", — рассказывает туристка Паула Джонс из Южной Каролины.

Источник:

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Метки: Видео   Наркотики   в мире   новости   тайник   удивительно   фото   
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1  комментарий
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rutt 7 минут назад
Где-то заплакал небритый 3.14здюк в грязной футболке
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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