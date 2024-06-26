Примеры свинства от людей, которые могли бы запросто захрюкать

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Говорят, что чисто не там, где убирают, а где не мусорят. И фото и истории героев из нашей подборки эту фразу идеально иллюстрируют. Остаётся вопрос: дома люди ведут себя также?
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А вы когда последний раз сталкивались с подобными ситуациями?
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