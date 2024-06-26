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Примеры свинства от людей, которые могли бы запросто захрюкать

Примеры свинства от людей, которые могли бы запросто захрюкать

Автор:
26 июня 2024 12:02
Сообщество : Истории
Метки: грязнули   идиоты   истории   люди свиньи   мусор   неопрятно   уборка   
1272
16

Говорят, что чисто не там, где убирают, а где не мусорят. И фото и истории героев из нашей подборки эту фразу идеально иллюстрируют. Остаётся вопрос: дома люди ведут себя также?

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А вы когда последний раз сталкивались с подобными ситуациями?

Источник:

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Метки: грязнули   идиоты   истории   люди свиньи   мусор   неопрятно   уборка   
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3  комментария
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192
Pits2007 11 минут назад
Насчет банановой шкурки. Если в лес или в поле в траву, то не вижу ничего страшного. Органика. Разложится как и трава и насекомым угощение. А вот на дорогу, перрон или тротуар некрасиво конечно.
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Голос Вселенной 49 минут назад
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