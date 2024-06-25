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15 ретро - фотографий, которые не найти в учебниках истории

15 ретро - фотографий, которые не найти в учебниках истории

Автор:
25 июня 2024 22:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотографии   важные   истории   моменты   старинные   учебники   
1651
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Фотографы во все времена старались сохранить для потомков важные моменты жизни. Благодаря таким людям у нас есть возможность увидеть события, которые произошли сравнительно недавно или столетие назад. В этом посте вы увидите кадры из прошлого, которые никого не оставят равнодушными.

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Метки: Фотографии   важные   истории   моменты   старинные   учебники   
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2  комментария
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RomualdsGrinbergs Полчаса назад
Полагаю, что минимум треть здешних посетителей застали начало 90-х . Посему учебники здесь ни в тему и не в кассу.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1913 постов (1857 в горячем)

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