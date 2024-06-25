15 ретро - фотографий, которые не найти в учебниках истории

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Фотографы во все времена старались сохранить для потомков важные моменты жизни. Благодаря таким людям у нас есть возможность увидеть события, которые произошли сравнительно недавно или столетие назад. В этом посте вы увидите кадры из прошлого, которые никого не оставят равнодушными.
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2. Овиц - единственная семья, которая полностью выжила в лагере смерти Освенцим, где доктор Менгеле проводил эксперименты, 1950 год
4. Ученый Австралазийской антарктической экспедиции Гарольд Гамильтон со скелетом морского льва, 1913 год
8. 100 лет назад граждане вышли на улицы Антверпена через несколько часов после капитуляции немцев и окончания Первой мировой войны, Бельгия, 11 ноября 1918 год
10. Знаменитый французский художник-импрессионист Клод Моне стоит на мосту с посетителем в своем саду в Живерни, Франция, 1922 год
11. "Человек-муха" Джордж Уиллиг взбирается на Южную башню Всемирного торгового центра в 1977 году
Преодолев подъем за 3,5 часа, он был арестован на вершине после того, как раздал несколько автографов, и был оштрафован городом на 1,10 доллара - по пенни за каждый пройденный этаж.
13. Девушки, делающие "коктейли Молотова” во время схватки при Богсайде, Ирландия, 1969 год. С этого события начались массовые беспорядки в Северной Ирландии
14. Майкл Джексон за рулем электромобиля во время мероприятия для детей-сирот на ранчо Неверленд, 1994 год
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