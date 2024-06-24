Тайна исчезновения судна «Мария Селеста»

Одна из самых долгоиграющих морских загадок получила шанс на разгадку в 1872 году, когда в Атлантике был обнаружен дрейфующий корабль. Море было неспокойным, но не настолько, чтобы корабль получил серьёзные повреждения.
Когда команда поднялась на борт, чтобы выяснить, почему бригантина дрейфует, люди обнаружили, что она вполне пригодна для плавания и безопасна. На корабле было много провизии. Казалось, что это совершенно безопасное и удобное судно, на котором можно безбоязненно бороздить морские просторы. Но когда члены экипажа попали на корабль, который, как выяснилось позже, и был «Марией Селестой», они поняли, что он пуст и заброшен. Не было ни команды, ни капитана, вообще никого. Их личные вещи всё ещё находились на борту. Пропали только хронометр и документы. Так что же произошло? Исследователи до сих пор расходятся во мнениях.
Корабль «Мария Селеста» отправился в плавание в 1872 году, намереваясь добраться из Нью-Йорка в Геную. На борту был алкоголь. Точнее, довольно ядовитая разновидность денатурированного спирта. Была загружена 1701 бочка, и 7 ноября команда отплыла вместе со своим грузом. В состав команды входил капитан Бриггс. Он игнорировал спиртное, поскольку был набожным христианином. Капитан даже сказал своей команде, что не покинет корабль, если только не придётся спасать собственную жизнь. Первого помощника Альберта Ричардсона капитан выбрал лично, ориентируясь на его навыки и опыт.
Бриггс также взял с собой в плавание жену и ребёнка, не желая оставлять их дома одних. В походе участвовало немало талантливых моряков, и Ричардсон вполне мог бы управлять кораблём, если бы с Бриггсом что-нибудь случилось.
Корабль был найден 4 декабря судном Dei Gratia, менее чем через месяц после того, как он впервые вышел в море. Последняя запись в бортовом журнале датирована 25 ноября. Это говорит о том, что произошло нечто ужасное спустя чуть более двух недель после отплытия, хотя корабль должен был находиться в море более шести месяцев. Когда команда Dei Gratia поднялась на борт, они обнаружили воду в трюме, но всё остальное было в относительно хорошем состоянии. Судно не пострадало. Но что же случилось с командой, женой капитана и его маленькой дочерью?
Команда, поднявшаяся на борт с корабля Dei Gratia, в итоге прошла на нём ещё почти 1300 километров до берега. Согласно британским законам того времени, она имела право на оплату за спасение судна. Однако суды заподозрили, что со стороны экипажа Dei Gratia имело место нечестное поведение, и поэтому было проведено расследование, чтобы выяснить обстоятельства того, что случилось с экипажем. И почему команда Dei Gratia потратила столько сил на спасение обломков.
После трёхмесячного расследования, которое для того времени было невероятно долгим, никаких доказательств корысти или нечестной игры обнаружено не было. Несмотря на то, что максимальная сумма, причитающаяся экипажу, составляла 46 000 долларов, им выплатили лишь шестую часть этой суммы. Что говорит о том, что власти были не совсем удовлетворены объяснением событий.
Одна из многих распространенных теорий об исчезновении экипажа бригантины была подробно исследована документалистом Анной Макгрегор. При просмотре последнего журнала было обнаружено, что корабль находился всего в 10 километрах от острова Санта-Мария. По словам команды Dei Gratia, судно было найдено в 650 километрах от этого места. То есть оно вполне могло дойти туда самостоятельно. Макгрегор полагала, что наиболее вероятным сценарием является то, что Бриггс мог приказать команде покинуть судно только тогда, когда оно ещё находилось в пределах доступности суши, то есть примерно 25 ноября. Расследование продолжилось, и был сделан вывод, что, возможно, Бриггс сильно отклонился от курса и вместе с командой искал безопасное убежище на Санта-Марии.
В ночь перед последней записью в журнале было упомянуто о плохой погоде на море. Но только это, конечно, не могло заставить команду покинуть корабль. Согласно теории Макгрегор, из-за повреждения насоса и поломки хронометра капитан не мог точно понять, сможет ли корабль продолжить плавание. Поэтому все покинули борт. Однако это всё равно не объясняет, почему не было оставлено никаких записок и не было найдено никаких следов экипажа.
Другая версия предполагает, что экипаж сел в спасательную шлюпку и благополучно доплыл до берега, поскольку в некоторых рассказах об этом путешествии отмечается, что спасательная шлюпка отсутствовала. А канаты, прикрепляющие её, перерезаны. Даже если это правда, куда пропал экипаж? Почему людей, как и их следов, так и не нашли?
Множество других теорий окружает исчезновение экипажа «Марии Селесты». Предполагается всё и даже больше, начиная с пиратов и призраков, и заканчивая морскими чудовищами, похищением и самоубийством капитана. Некоторые считают, что экипаж был убит в море, а другие полагают, что в этом виноват экипаж судна Dei Gratia.
Но на этом история не закончилась. После рокового конца плавания призрачный образ бригантины неоднократно видели в море моряки разных стран. Его видели в Атлантике, и он превратился в одну из тех жутких историй, которые морские волки рассказывают друг другу за бокалом горячительного во время долгого плавания. Похоже, что «Мария Селеста» – одна из самых долгоиграющих среди загадочных морских историй всех времён. И пока её тайна не желает быть раскрытой.
Источник:
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