Тайна исчезновения судна «Мария Селеста»

Корабль «Мария Селеста» отправился в плавание в 1872 году, намереваясь добраться из Нью-Йорка в Геную. На борту был алкоголь. Точнее, довольно ядовитая разновидность денатурированного спирта. Была загружена 1701 бочка, и 7 ноября команда отплыла вместе со своим грузом. В состав команды входил капитан Бриггс. Он игнорировал спиртное, поскольку был набожным христианином. Капитан даже сказал своей команде, что не покинет корабль, если только не придётся спасать собственную жизнь. Первого помощника Альберта Ричардсона капитан выбрал лично, ориентируясь на его навыки и опыт.

Бриггс также взял с собой в плавание жену и ребёнка, не желая оставлять их дома одних. В походе участвовало немало талантливых моряков, и Ричардсон вполне мог бы управлять кораблём, если бы с Бриггсом что-нибудь случилось.