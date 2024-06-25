Бывшая модель, южноафриканская актриса Шарлиз Терон не была известна, когда снялась в 1996 году в фильме "Два дня в долине" - смеси чёрной комедии и триллера. В этом фильме присутствует и сцена, где она сдирает с себя ночную рубашку и предстаёт перед зрителями в первозданном виде. Терон придётся пройти ещё через несколько фильмов с подобными сценами ("Азартные игры", "Адвокат дьявола"), чтобы в конце концов прийти к своему первому "Оскару" за фильм "Монстр". Вот чем бывает устлана дорога к славе!