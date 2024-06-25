FISHKINET
Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет Разочарование эмигранта в новой стране Разочарование эмигранта в новой стране Шальная императрица на дороге Шальная императрица на дороге Развод на деньги туристов с детскими татуировками Развод на деньги туристов с детскими татуировками Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм В Нижнем Тагиле девушка решила прикурить от Вечного огня и получила уголовное дело В Нижнем Тагиле девушка решила прикурить от Вечного огня и... Не на того напали: грабители сами стали жертвами Не на того напали: грабители сами стали жертвами Пенсионерка приняла дикую рысь за собаку и приютила её у себя Пенсионерка приняла дикую рысь за собаку и приютила её у себя "Сын за отца не отвечает – спорная поговорка": глава Дагестана высказался о чиновнике, чьи сыновья устроили террористический акт "Сын за отца не отвечает – спорная поговорка": глава Дагестана... «Пусть возвращаются, им же лучше будет»: в Московской области мигрант хотел познакомиться с 9-летней девочкой и столкнулся с полицией, родителями ребёнка и друзьями семьи «Пусть возвращаются, им же лучше будет»: в Московской области... У самолета открылся фонарь кабины в полете У самолета открылся фонарь кабины в полете Девушка выпала из окна фитнес-клуба во время тренировки Девушка выпала из окна фитнес-клуба во время тренировки Мальчики нашли себе забавное развлечение Мальчики нашли себе забавное развлечение Девушка помогла бабушке перейти дорогу Девушка помогла бабушке перейти дорогу Как лечат котов с астмой Как лечат котов с астмой В Петербурге едва не линчевали двух мотоциклистов за сбитую пенсионерку В Петербурге едва не линчевали двух мотоциклистов за сбитую... 13 человек, которые не смогли идентифицировать старинные вещи 13 человек, которые не смогли идентифицировать старинные вещи Коты большой красоты с нереальной высоты Коты большой красоты с нереальной высоты Испанский эко-фестиваль после завершения превратился в свалку Испанский эко-фестиваль после завершения превратился в свалку
15 актрис, карьеры которых начались с обнажённых сцен

15 актрис, карьеры которых начались с обнажённых сцен

Автор:
25 июня 2024 17:00
Метки: актеры   обнажение   фильмы   
2546
16
Чтобы стать актрисой в Голливуде, нужно быть готовой привлекать к себе внимание режиссёров и продюсеров самыми разными способами; особенно это касается молодых актрис. Сцена, где необходимо сняться обнажённой, может быть одним из таких способов. После съёмок в подобной сцене актриса рискует на всю жизнь остаться на её уровне, однако вполне может испытать и карьерный взлёт. В этом списке вы найдёте 15 известных имён, слава которых началась именно с таких эпизодов!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
Метки: актеры   обнажение   фильмы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Владимир 2 часа назад
В где кадры обнаженки? Друг говорит пост не полный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Gamak 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Звёздный странник 23 минуты назад
Половину из них вообще впервые вижу.
А Шарлиз Терон по иронии судьбы получила Оскар и стала популярной благодаря роли, которая является ЕДИНСТВЕННОЙ, где она сыграла НЕ красотку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72k
Пётровыч 24 минуты назад
Вообще пост бессмысленный, диз!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
SolomonA Полчаса назад
Тема сцен не раскрыта!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
elenrill Полчаса назад
и.... ГДЕ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
5010_BIRD Полчаса назад
Оказывается это женщина. В "Друзьях" она играла отца Чендлера. Я и вправду думал что это загримированный мужик.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Korolev 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: порнография/эротика
7k
33k
Kladbische Час назад
Карьеру они начали не с обнаженных сцен. Обнаженные сцены это уже после того, как они начали карьеру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Юрьевич Час назад
Автор, тему не раскрыл!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
homerchik Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Quantimus 2 часа назад
О, Джули Уорнер в "Доктор Голливуд" я прекрасно помню... я тогда подростком был со всем вытекающими...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
2k
Corkscrew 2 часа назад
Думаю список голливудских актрисулек, чья карьера началась с е.ли с продюсерами и прочими воротилами/заправилами от кино, будет гораздо длиннее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1315 постов (1244 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

100130



Другие посты автора
Популярное
Экоцид ни при чем: найдено то, что действительно погубило все население острова Пасхи
Экоцид ни при чем: найдено то, что действительно погубило все население острова Пасхи
Террористами в Дагестане оказались сыновья и племянник главы Серколинского района
Террористами в Дагестане оказались сыновья и племянник главы Серколинского района
Набирающие популярность
Появились проекты пяти станций новой Бирюлевской линии метро
Появились проекты пяти станций новой Бирюлевской линии метро
Салман Рушди — писатель, заочно приговоренный к смерти аятоллой Хомейни⁠⁠
Салман Рушди — писатель, заочно приговоренный к смерти аятоллой Хомейни⁠⁠
Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет
Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#интересно#кот#Россия#Ynews#Дагестан#факты#истории
#в мире#люди#дети#новости#позитив#машина#авария#забавно#Китай#Животное
#Прикол#Юмор#СССР#инцидент#маразм#улыбнуло#Девушка#кошка#полиция#истории из жизни
Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет 15 самых неотвратимо опасных актеров и актрис в истории кино 15 самых неотвратимо опасных актеров и актрис в истории кино HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов" HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов" Как изменились и чем сейчас занимаются второстепенные герои фильмов о «Гарри Поттере» Как изменились и чем сейчас занимаются второстепенные герои фильмов о «Гарри Поттере» Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3" Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3" 8 лучших фильмов Гая Ричи: британского Тарантино с чёрным поясом по карате 8 лучших фильмов Гая Ричи: британского Тарантино с чёрным поясом по карате

На что жалуетесь?

Вернуться