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Чтобы стать актрисой в Голливуде, нужно быть готовой привлекать к себе внимание режиссёров и продюсеров самыми разными способами; особенно это касается молодых актрис. Сцена, где необходимо сняться обнажённой, может быть одним из таких способов. После съёмок в подобной сцене актриса рискует на всю жизнь остаться на её уровне, однако вполне может испытать и карьерный взлёт. В этом списке вы найдёте 15 известных имён, слава которых началась именно с таких эпизодов!
15. Джейми Прессли
Во время своего дебюта в фильме "Ядовитый плющ: Новое совращение" юная Прессли не смогла отказаться сниматься обнажённой и сделала это (надо признать, стесняться ей в отношении своего тела действительно нечего). До 2000-х гг. Прессли прошла ещё через несколько ролей "горячих блондинок" и совсем было застряла в этом амплуа, но роль в фильме "Меня зовут Эрл" привела её к настоящему успеху.
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14. Джули Уорнер
Талант Джули Уорнер, её чувство юмора и великолепное тело впервые появились на экране в комедии 1991 года "Доктор Голливуд", главный герой которой в одной из сцен видит обнажённую Уорнер, выходящую из озера, надевающую платье и говорящую ему: "Теперь можешь моргнуть". Может быть, карьера Уорнер не зашла слишком далеко, но её яркое начало было определённо хорошим заделом.
13. Портия Де Росси
Австралийская актриса хорошо известна своими ролями в таких телесериалах, как "Элли Макбил", "Замедленное развитие" и "Скандал". Впервые она снялась в 1994 году в фильме "Сирены"; наибольшую порцию внимания зрителей в этом фильме получила Эль Макферсон, однако Де Росси тоже отлично справилась со сценой в обнажённом виде.
12. Элизабет Херли
Задолго до отношений с Хью Грантом и фильмов "Остин Пауэрс" бывшая модель дебютировала в английском фильме 1987 года "Ария". Музыкальный кинофильм, смесь истории и фантастики, содержит пятиминутную сцену, в которой показаны любовники в мёртвом городе. Херли снималась в этой сцене. Так что существует по крайней мере одна причина посмотреть этот фильм!
11. Кэтрин Зета-Джонс
Французский фильм 1990 года "Тысяча и одна ночь" был бы просто невыразительным, бедным пересказом классики арабских сказок, если бы не одна вещь: в нём дебютировали будущие звёзды Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс. Последняя играет роль Шахерезады. Роль соблазнительницы хорошо ей удаётся, и хотя фильм посредственен, талант настоящей актрисы вряд ли может быть скрыт этим.
10. Пенелопа Крус
Испанская звезда покоряет зрителей своей потрясающей внешностью в различных нашумевших кинофильмах - таких, как "Девять", "Ванильное небо" и другие. Уже самый первый её фильм - "Ветчина, ветчина" - показал, что талант Крус сочетается с роскошным телом: в фильме она играет недавно беременную женщину, мать бойфренда которой нанимает другого мужчину, чтобы он соблазнил героиню Крус. В фильме присутствует обнажённая сцена, в которой Крус, как всегда, на высоте.
9. Джессика Честейн
За последние несколько лет Джессика Честейн снялась сразу в нескольких успешных фильмах - от хита "Интерстеллар" до номинантов на "Оскар" "Прислуга" и "Нулевая видимость 30". Честейн проявила себя ещё в первой своей роли в фильме "Джолин" 2008 года, где играла осиротевшую девушку, странствующую по Америке и преодолевающую одну трудность за другой. Честейн хорошо справилась с ролью, включавшей несколько сцен, где она была обнажена.
8. Марли Мэтлин
Марли Мэтлин - тот редкий человек, который получил "Оскара" за свою первую роль. В этой же роли ей удалось сняться обнажённой. Это был фильм "Дети меньшего бога", где Мэтлин играла глухую женщину, история любви которой с её педагогом стала сюжетом кино. Мэтлин совершенно не стеснялась играть сцену страстной любви в этом фильме. После головокружительного успеха Мэтлин не "понижает" планку, работая, например, в таких проектах, как "Секс в другом городе".
7. Эмили Блант
Большой прорыв Блант случился в 2006 году с фильмом "Дьявол носит Прада", однако впервые она привлекла к себе внимание в 2003 году в фильме "Генрих VIII", где её героиня Екатерина Говард ненадолго предстала полуобнажённой. А её первый полнометражный фильм - "Моё лето любви", где также присутствуют откровенные сцены.
6. Кэтлин Тёрнер
В триллере 1981 года "Жар тела" Тёрнер играет соблазнительницу, которая приводит своего воздыхателя к убийству. Потрясающий внешний вид и глубокий голос Тёрнер наводят на мысли о её профессионализме, но на самом деле это её самая первая роль. Сцена любви в фильме также придала ему популярности; "Жар тела" стал фантастически хорошим стартом для актрисы.
5. Сальма Хайек
Впервые мы увидели Сальму Хайек в фильме "Отчаянный". Только представьте себе сцену: она бежит по улице, и её бег привлекает столько внимания, что вокруг даже останавливается транспорт. В боевике Роберто Родригеса Сальма Хайек была на высоте - в том числе в любовной сцене с Антонио Бандерасом. После этого фильма Хайек начала сниматься постоянно и обнаружила в себе недюжинный талант.
4. Фиби Кейтс
В 1982 году Кейтс дебютировала сразу в двух фильмах. Первым был "Рай" - фильм о девушке и юноше, которым приходится выживать одним в пустыне. В этом фильме вы можете увидеть тело Кейтс в песке и воде оазиса, а затем любовную сцену. Вторым стал более известный "Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай". Сцена, где Кейт выходит из бассейна, быстро превратилась в классику подобных эпизодов.
3. Наташа Хенстридж
Когда дело касается "обнажённых дебютов", мало кому удастся переплюнуть Хенстридж. Полностью неизвестная актриса снялась в 1995 году в фильме "Особь", в котором учёные используют ДНК из космоса для создания гибридной формы жизни. Это существо во взрослом состоянии и играет Наташа, демонстрируя своё великолепное тело. Хотя Хенстридж не стала суперзвездой и сыграла лишь несколько громких ролей (например, в фильме "Девять ярдов"), её дальнейшая ТВ-карьера сложилась неплохо.
2. Шарлиз Терон
Бывшая модель, южноафриканская актриса Шарлиз Терон не была известна, когда снялась в 1996 году в фильме "Два дня в долине" - смеси чёрной комедии и триллера. В этом фильме присутствует и сцена, где она сдирает с себя ночную рубашку и предстаёт перед зрителями в первозданном виде. Терон придётся пройти ещё через несколько фильмов с подобными сценами ("Азартные игры", "Адвокат дьявола"), чтобы в конце концов прийти к своему первому "Оскару" за фильм "Монстр". Вот чем бывает устлана дорога к славе!
1. Анджелина Джоли
Джоли определённо не стесняется демонстрировать своё совершенное тело перед камерой. К примеру, в фильмах "Хакеры" и "Джиа" она обнажилась несколько раз. Однако первой ролью Джоли была роль в фильме "Киборг 2: Стеклянная тень" 1993 года, единственным достоинством которого была любовная сцена с участием Анджелины. Так начался путь одной из величайших звёзд современного кинематографа.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А Шарлиз Терон по иронии судьбы получила Оскар и стала популярной благодаря роли, которая является ЕДИНСТВЕННОЙ, где она сыграла НЕ красотку.