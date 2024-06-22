Природа - лучший художник. Даже не обращая внимания на мельчайшие детали, вы можете найти вокруг себя множество её "произведений искусства". От маленьких растений до огромных горных хребтов - в природе прекрасно буквально всё!

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1. Озеро Каинды, Казахстан 0 Источник:

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2. Озеро Эйбрахам, Канада 0 Источник:

3. Гора Тяньцзы, Китай 0 Источник:

4. Остров Ваадху, Мальдивы 0 Источник:

5. Поля тюльпанов, Нидерланды 0 Источник:

6. Озеро Плитвице, Хорватия 0 Источник:

7. Памуккале, Турция 0 Источник:

8. Каньон Антилопы, Аризона, США 0 Источник:

9. Водопад Анхель, Венесуэла 0 Источник:

10. Собачий остров, Панама 0 Источник:

11. Ледяная пещера Менденхолл, Аляска 0 Источник:

12. Остров Леди Масгрейв, Австралия 0 Источник:

13. Сенот Самула, Мексика 0 Источник:

14. Гора Рорайма, Венесуэла 0 Источник:

15. Каменный лес, Мадагаскар 0 Источник:

16. Красный пляж Паньцзинь 0 Источник:

17. Пещеры Светлячков, Австралия 0 Источник:

18. Якусима, Япония 0 Источник:

19. Геологическое образование Ришат, Сахара 0 Источник: