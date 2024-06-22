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Природа - лучший художник. Даже не обращая внимания на мельчайшие детали, вы можете найти вокруг себя множество её "произведений искусства". От маленьких растений до огромных горных хребтов - в природе прекрасно буквально всё!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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