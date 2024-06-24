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19 животных, идеально вписавшихся в человеческие вещи

19 животных, идеально вписавшихся в человеческие вещи

Автор:
24 июня 2024 15:00
Сообщество : Животные
Метки: Приколы   животные   смешные   
1032
19
Мы обычно используем слова "идеально вписался" и "идеально сел" по отношению к одежде, обуви и предметам интерьера. Но эти 19 милых зверьков, которые, конечно, сами одежду и обувь не носят, могут идеально вписаться буквально во что угодно!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Приколы   животные   смешные   
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447
ГТА Форевер Час назад
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9k
perekrestok 38 минут назад
Коты всегда прекрасны! И украшают любую мебель и любые предметы!
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1313 постов (1241 в горячем)

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