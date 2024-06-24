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Мы обычно используем слова "идеально вписался" и "идеально сел" по отношению к одежде, обуви и предметам интерьера. Но эти 19 милых зверьков, которые, конечно, сами одежду и обувь не носят, могут идеально вписаться буквально во что угодно!
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6. "Я узнал, что здесь жутко неудобно. А ещё ты, похоже, очень бедный, и у тебя совсем нет еды..."
Источник: — переведено специально для fishki.net
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