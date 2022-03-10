Китай удивительный, масштабный и дружный

Это государство в последнее время продолжает удивлять мир. Изобретениями, достижениями, впечатляющими результатами при сохранении национальной и культурной самобытности.
Пожалуй, самый главный ресурс и богатство Китая – это народ. И народ многочисленный: сейчас китайцев уже более 1,4 млрд человек. И при такой численности и, соответственно, плотности граждане Поднебесной сталкиваются с определенными сложностями в самых обычных повседневных делах и вопросах. Как это выглядит в действительности?
Тихо, идут экзамены
В действительно престижный ВУЗ может поступить только 1 из 50 тыс. абитуриентов.
Зелёный оазис в Гуанчжоу
Такие островки зелёной благодати – редкость. Поэтому их сохранению уделяется особое внимание.
Поплыли?
Вполне обычный китайский бассейн на выходных. В таких условиях не то что поплавать, но и пошевелиться проблематично.
Движение – жизнь
И оно не прекращается ни на секунду: автомобили едут круглые сутки. При этом могут иметь место пробки типа этой: автолюбителям пришлось в буквальном смысле прожить в дорожном заторе 2 недели на дороге Тибет – Пекин.
Учения
Численность китайской армии – более 3 млн военнослужащих.
Кладбище «железных коней»
Это странное место, вполне заслуживающее использования в фильмах ужасов, появилось как ответная реакция на активное распространение сервисов велошеринга. Но предложение значительно превысило спрос, и в результате и стали появляться массовые велосипедные свалки-кладбища.
Поехали!
Таксисты в ожидании своих пассажиров.
Пора домой
Китаянка забирает свой велосипед со стоянки на станции метро.
Аккуратные китайские студенты
Так выглядят балконы в студенческом общежитии.
Модный футуризм как способ рационального использования пространства
И здесь поместится масса народа.
Обед по расписанию
Обеденный перерыв у работников текстильной фабрики.
Просто очередь
Состоящая из 50 тысяч человек. Но для Китая многочасовое ожидание – это норма. Они привыкли ждать.
Жизнь в большом городе или мегаполисе сопряжена с определенными проблемами и сложностями. А в китайском их еще больше. Но китайцы не ропщут, а стойко выдерживают такого плана жизненные испытания, философски к ним подходя и максимально рационально используя доступные ресурсы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Что и требовалось доказать.
- Народу очень мало. В метро - пусто...
- table. стол. table. стол. ну стол, ок? ну table.
китайцы:
- ооо.
а вот когда проезжаешь на лифте мима 4 этажа, ощущение, что ползком ползешь проделывая дыру в куче мусора с навозом и говном. сквозь лифт. а однажды я туда зашел. там сука муравейник! коридор ветвится на 2-комнатные одинаковые блоки (двушка + трешка). везде в них живут по 4-5 человек наших. на этаже блоков 20 где-то. у них на этаже сука ьлядь сразу народу как в советской очереди за хлебом в субботу утром. на остальных наших этажах либо никого, либо стоят двое курят и трут. ну пятерых можно встретить. но они либо пришли, либо уходят. ну либо праздник. а там сразу человек ьлядь 500 на этаже только! ни одной двери на вход в блок! ни одной двери внутри блоков! везде простынки висят! воняет ссаниной в перемешку с рыбой и говном! детей как муравьев по полу. все в какой-то сранине одеты. потолок по цвету как пол - одно говно. стены аналогично. как они оттуда в пиджаках и белых рубашках умудряются выходить - волшебство..
Задача: если отключить фильтра и насосы, то чрз скока времени вода будет неотличима от канализации ??