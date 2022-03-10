Китай удивительный, масштабный и дружный

Состоящая из 50 тысяч человек. Но для Китая многочасовое ожидание – это норма. Они привыкли ждать.

Жизнь в большом городе или мегаполисе сопряжена с определенными проблемами и сложностями. А в китайском их еще больше. Но китайцы не ропщут, а стойко выдерживают такого плана жизненные испытания, философски к ним подходя и максимально рационально используя доступные ресурсы.