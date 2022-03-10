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Китай удивительный, масштабный и дружный

Китай удивительный, масштабный и дружный (16 фото)

Автор:
10 марта 2022 09:42
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   в мире   люди   население   теснота   фото   
3750
16

Это государство в последнее время продолжает удивлять мир. Изобретениями, достижениями, впечатляющими результатами при сохранении национальной и культурной самобытности.

Пожалуй, самый главный ресурс и богатство Китая – это народ. И народ многочисленный: сейчас китайцев уже более 1,4 млрд человек. И при такой численности и, соответственно, плотности граждане Поднебесной сталкиваются с определенными сложностями в самых обычных повседневных делах и вопросах. Как это выглядит в действительности?


Тихо, идут экзамены

×
×

В действительно престижный ВУЗ может поступить только 1 из 50 тыс. абитуриентов.

Зелёный оазис в Гуанчжоу

Такие островки зелёной благодати – редкость. Поэтому их сохранению уделяется особое внимание.


Поплыли?

Вполне обычный китайский бассейн на выходных. В таких условиях не то что поплавать, но и пошевелиться проблематично.


Движение – жизнь

И оно не прекращается ни на секунду: автомобили едут круглые сутки. При этом могут иметь место пробки типа этой: автолюбителям пришлось в буквальном смысле прожить в дорожном заторе 2 недели на дороге Тибет – Пекин.


Учения

Численность китайской армии – более 3 млн военнослужащих.


Кладбище «железных коней»

Это странное место, вполне заслуживающее использования в фильмах ужасов, появилось как ответная реакция на активное распространение сервисов велошеринга. Но предложение значительно превысило спрос, и в результате и стали появляться массовые велосипедные свалки-кладбища.


Поехали!

Таксисты в ожидании своих пассажиров.

Пора домой

Китаянка забирает свой велосипед со стоянки на станции метро.


Аккуратные китайские студенты

Так выглядят балконы в студенческом общежитии.

Модный футуризм как способ рационального использования пространства

И здесь поместится масса народа.


Обед по расписанию

Обеденный перерыв у работников текстильной фабрики.


Просто очередь

Состоящая из 50 тысяч человек. Но для Китая многочасовое ожидание – это норма. Они привыкли ждать.

Жизнь в большом городе или мегаполисе сопряжена с определенными проблемами и сложностями. А в китайском их еще больше. Но китайцы не ропщут, а стойко выдерживают такого плана жизненные испытания, философски к ним подходя и максимально рационально используя доступные ресурсы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   в мире   люди   население   теснота   фото   
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12  комментариев
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19k
Serg2001 4 часа назад
У китайцев есть уникальная способность: они мгновенно заполняют собой любое пространство, как-то ненавязчиво вытесняя других. Вроде бы не шумят, не скандалят, не быкуют. Но места для тебя уже как-то незаметно и нет... )
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21k
Mike Miller 8 минут назад
И уже отказавший поставлять запчасти российским авиакомпаниям, не желая ссориться с Аэробусом и Боингом.

Что и требовалось доказать.
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9k
Alexander Час назад
В Китае в обычно дворовой драке пострадало 538000 человек...
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9k
Alexander Час назад
Китаец о Москве:
- Народу очень мало. В метро - пусто...
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20k
BiZ Час назад
у нас в вузе занимали один этаж 20-этажной общаги. я жил на 18 вроде. они на 4 вроде. точно уже не помню. в вузе их видно по 2-3 человека, косые мужички в пиджачках с портфельчиками. ниьуя не понимают ни по-русски, ни по-английски. семинары английского получаются уссачные. преподша тыкает пальцем в стол:
- table. стол. table. стол. ну стол, ок? ну table.
китайцы:
- ооо.
а вот когда проезжаешь на лифте мима 4 этажа, ощущение, что ползком ползешь проделывая дыру в куче мусора с навозом и говном. сквозь лифт. а однажды я туда зашел. там сука муравейник! коридор ветвится на 2-комнатные одинаковые блоки (двушка + трешка). везде в них живут по 4-5 человек наших. на этаже блоков 20 где-то. у них на этаже сука ьлядь сразу народу как в советской очереди за хлебом в субботу утром. на остальных наших этажах либо никого, либо стоят двое курят и трут. ну пятерых можно встретить. но они либо пришли, либо уходят. ну либо праздник. а там сразу человек ьлядь 500 на этаже только! ни одной двери на вход в блок! ни одной двери внутри блоков! везде простынки висят! воняет ссаниной в перемешку с рыбой и говном! детей как муравьев по полу. все в какой-то сранине одеты. потолок по цвету как пол - одно говно. стены аналогично. как они оттуда в пиджаках и белых рубашках умудряются выходить - волшебство..
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−27
Шурик 3 часа назад
Обычный китайский бассейн ....
Задача: если отключить фильтра и насосы, то чрз скока времени вода будет неотличима от канализации ??
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7k
Сергей Ко 4 часа назад
Один это русский турист?
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31k
ACU900 4 часа назад
А это местный олигарх который заплатил за пространство?
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68k
Viktor 4 часа назад
Только население Китая давно уж не миллиардное.
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