FISHKINET
Сообщество Юмор 18801 пост • 3686 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Забавные названия, которые привлекают внимание и вызывают улыбку

Забавные названия, которые привлекают внимание и вызывают улыбку

Автор:
03 мая 2024 10:55
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   идиоты   креатив   название   названия заведений   нейминг   прикольно   фото   
1502
15

Нейминг заведений, чтобы привлечь клиентов, бывает очень креативным. Порой владельцы бизнеса настолько фантазируют, что названия становятся безумными. В этой статье собраны самые нелепые случаи креатива.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: забавно   идиоты   креатив   название   названия заведений   нейминг   прикольно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Доктор 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
mr.Bin 41 минуту назад
где мем с котом???!!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1658 постов (1610 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73099



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Цыгане притащили беспилотник в пункт приёма металлолома и подняли на уши всю округу
Цыгане притащили беспилотник в пункт приёма металлолома и подняли на уши всю округу
"Если 300 тысяч таджиков вернутся на родину, будет плохо": экс-замминистра экономики республики рассказал о пугающих перспективах
"Если 300 тысяч таджиков вернутся на родину, будет плохо": экс-замминистра экономики...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая
Девушка в опасности: Шурыгина рассказала, что сама вызвала полицию и попросила полицейских её забрать
Девушка в опасности: Шурыгина рассказала, что сама вызвала полицию и попросила...
Легенда Football Manager
Легенда Football Manager
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
На вкус как линукс

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомир#авто аварии#ДТП#история#люди#полиция#Автовсячина#штраф
#животные#автомобили#интересно#кот#забавно#США#милота#собака#истории#природа
#Прикол#машина#факты#аварии#Юмор#кошка#позитив#мигранты#инцидент#Москва
Когда-то они защищали нас, а сейчас сами стали беззащитными Когда-то они защищали нас, а сейчас сами стали беззащитными 12 фотографий прикольных вещиц, глядя на которые так и чешутся руки купить себе такие же 12 фотографий прикольных вещиц, глядя на которые так и чешутся руки купить себе такие же "Подарил телефон, оформив кредит на моё имя": безумные выходки мужчин, которые не поддаются логике "Подарил телефон, оформив кредит на моё имя": безумные выходки мужчин, которые не поддаются логике Переписки с забавным финалом, от которых улыбка появляется на лице сама собой Переписки с забавным финалом, от которых улыбка появляется на лице сама собой Нейминг: 20 примеров, когда над Великим и Могучим вдоволь поиздевались Нейминг: 20 примеров, когда над Великим и Могучим вдоволь поиздевались Печенье "Чебурахнулось" и "Чискек": шедевры столовых и магазинов, которые вызывают улыбку Печенье "Чебурахнулось" и "Чискек": шедевры столовых и магазинов, которые вызывают улыбку

На что жалуетесь?

Вернуться