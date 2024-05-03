Забавные названия, которые привлекают внимание и вызывают улыбку

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Нейминг заведений, чтобы привлечь клиентов, бывает очень креативным. Порой владельцы бизнеса настолько фантазируют, что названия становятся безумными. В этой статье собраны самые нелепые случаи креатива.
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