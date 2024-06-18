FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2874 поста • 562 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Британский паркурщик повредил объект всемирного наследия ЮНЕСКО

Британский паркурщик повредил объект всемирного наследия ЮНЕСКО

Автор:
18 июня 2024 09:39
Сообщество : Путешествия
Метки: Италия   Матера   вандал   паркур   разрушение   турист   
1336
8
1

Турист во время прыжка разрушил часть стены в древнем итальянском городе Матера. В результате неудачного трюка паркурщик рухнул на землю и травмировал ногу.

На кадрах парень скачет с крыши на крышу, а затем прыгает на одной ноге на узкий участок каменной кладки. Конструкция не выдерживает и падает вместе с паркурщиком.

Город пещерных домов в регионе Базиликата с 1993 года находится под охраной ЮНЕСКО и был заселён ещё в эпоху палеолита.

В период с 1950-х по 1970-е годы жителей постепенно переселили из соображений безопасности.

Шокирующими кадрами поделился хореограф Лука Томмассини, он прокомментировал: "Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Как вы смеете? Вы знаете, где вы находитесь и к чему прикасаетесь? Матера - не место для паркура, этот камень, возможно, с тех времён, когда была открыта Америка, или даже раньше".


Пострадавший держится за лодыжку и кричит в агонии: "О, нет, б****".

Личность вандала не установлена, но у него и приятелей британский акцент. Власти пока не комментируют инцидент.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Италия   Матера   вандал   паркур   разрушение   турист   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Отвратительный Мужик Час назад
Тут надо сразу 5 лет тюрьмы , стоимость реставрации и штраф 100 000 евро . Уверяю вас желающих страдать куйнёй поуменьшится в разы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Aleksandr 9 минут назад
В заголовке в слове "3,14дорас" несколько ошибок...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kolobok263 Полчаса назад
ну и надо его прибить к стене, где камушек был
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Dobry vojak Svejk 42 минуты назад
Сука. Жаль обе ноги себе не сломал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей 43 минуты назад
надо было добить на месте...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DuckTales 47 минут назад
идиот...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Alex Час назад
Ноги бы ему сломать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
99k
Доктор Джонс Час назад
"Пострадавший держится за лодыжку и кричит в агонии: "О, нет, б****""
В агонии? Да от этого не умирают. Я не вижу, чтобы он бился в конвульсиях...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3040 постов (2867 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

510168



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуму внесли законопроект о любых способах самообороны жилья
В Госдуму внесли законопроект о любых способах самообороны жилья
Спецназ взял штурмом ростовское СИЗО и освободил заложников
Спецназ взял штурмом ростовское СИЗО и освободил заложников
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
У берегов Териберки спасли кита Станислава
У берегов Териберки спасли кита Станислава
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Юмор#факты#позитив#собака#дети#кино#Китай#конфликт
#в мире#люди#новости#забавно#США#Япония#Россия#машина#сарказм#Пёс
#животные#интересно#история#Москва#кошка#кот#задержание#рыба#Германия#полиция
У берегов Териберки спасли кита Станислава У берегов Териберки спасли кита Станислава Пять историй о туристах, за которых становится невыносимо стыдно Пять историй о туристах, за которых становится невыносимо стыдно Пьяный парень, убегая от полиции, продемонстрировал свой особенный паркур-стиль Пьяный парень, убегая от полиции, продемонстрировал свой особенный паркур-стиль Звезду паркура арестовали за снимки «вульгарного акта» с полуголой женщиной на крыше Звезду паркура арестовали за снимки «вульгарного акта» с полуголой женщиной на крыше Парень спустился с 11-этажного здания по внешней стене Парень спустился с 11-этажного здания по внешней стене Паркур другим взглядом Паркур другим взглядом

На что жалуетесь?

Вернуться