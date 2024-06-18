Британский паркурщик повредил объект всемирного наследия ЮНЕСКО

Турист во время прыжка разрушил часть стены в древнем итальянском городе Матера. В результате неудачного трюка паркурщик рухнул на землю и травмировал ногу.
На кадрах парень скачет с крыши на крышу, а затем прыгает на одной ноге на узкий участок каменной кладки. Конструкция не выдерживает и падает вместе с паркурщиком.
Город пещерных домов в регионе Базиликата с 1993 года находится под охраной ЮНЕСКО и был заселён ещё в эпоху палеолита.
В период с 1950-х по 1970-е годы жителей постепенно переселили из соображений безопасности.
Шокирующими кадрами поделился хореограф Лука Томмассини, он прокомментировал: "Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Как вы смеете? Вы знаете, где вы находитесь и к чему прикасаетесь? Матера - не место для паркура, этот камень, возможно, с тех времён, когда была открыта Америка, или даже раньше".
Пострадавший держится за лодыжку и кричит в агонии: "О, нет, б****".
Личность вандала не установлена, но у него и приятелей британский акцент. Власти пока не комментируют инцидент.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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В агонии? Да от этого не умирают. Я не вижу, чтобы он бился в конвульсиях...