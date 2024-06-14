Отдыхающих в Мексике ударило током в джакузи

Турист из США скончался во время отдыха в гидромассажной ванне на частном курорте в Мексике. Его жена получила серьёзные травмы и находится в критическом состоянии. По предварительной версии, всему виной неисправность электропроводки.
Власти штата Сонора сообщили, что 43-летний Хорхе Гильен и 35-летняя Лизетта Замбрано из Эль-Пасо, штат Техас, находились в джакузи на курорте Sonoran Sea Resort во вторник.
Полиция пытается выяснить точные детали произошедшего. Наиболее вероятно, произошёл скачок напряжения.
Одна из прохожих заметила, что пара без сознания. Когда она попыталась залезть в воду, её ударило током.
На видео с места происшествия люди столпились у джакузи, слышны крики и плач. В воде плавает тело, ещё один человек лежит за пределами ванны, ему делают искусственное дыхание.
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Лизетт работает учительницей начальных классов в Эль-Пасо. Друзья организовали сбор средств на GoFundMe, чтобы помочь женщине оплатить медицинские расходы и вернуть тело Хорхе в США.
"Наши лучшие друзья пережили ужасный несчастный случай. У Хорхе было золотое сердце, он всегда помогал семье и друзьям. Их любовь была вечной. Мы просим вашей помощи, чтобы вернуть его домой и помочь с медицинскими расходами", - говорится в обращении.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Парень в черных трусах прям монстр. Смог вылезти.