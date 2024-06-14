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Отдыхающих в Мексике ударило током в джакузи

Отдыхающих в Мексике ударило током в джакузи

Автор:
14 июня 2024 08:36
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Мексика   джакузи   замыкание   смерть   ток   турист   
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Турист из США скончался во время отдыха в гидромассажной ванне на частном курорте в Мексике. Его жена получила серьёзные травмы и находится в критическом состоянии. По предварительной версии, всему виной неисправность электропроводки.

Власти штата Сонора сообщили, что 43-летний Хорхе Гильен и 35-летняя Лизетта Замбрано из Эль-Пасо, штат Техас, находились в джакузи на курорте Sonoran Sea Resort во вторник.

Полиция пытается выяснить точные детали произошедшего. Наиболее вероятно, произошёл скачок напряжения.

Одна из прохожих заметила, что пара без сознания. Когда она попыталась залезть в воду, её ударило током.

На видео с места происшествия люди столпились у джакузи, слышны крики и плач. В воде плавает тело, ещё один человек лежит за пределами ванны, ему делают искусственное дыхание.

У пары было двойное гражданство - мексиканское и американское

Лизетт работает учительницей начальных классов в Эль-Пасо. Друзья организовали сбор средств на GoFundMe, чтобы помочь женщине оплатить медицинские расходы и вернуть тело Хорхе в США.

"Наши лучшие друзья пережили ужасный несчастный случай. У Хорхе было золотое сердце, он всегда помогал семье и друзьям. Их любовь была вечной. Мы просим вашей помощи, чтобы вернуть его домой и помочь с медицинскими расходами", - говорится в обращении.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мексика   джакузи   замыкание   смерть   ток   турист   
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3  комментария
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15k
Antique computer 46 минут назад
Напряжённый выдался отдых.
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747
Шурман 2 минуты назад
Поехали как то в баню в Латвии , заходим раз током долбануло и вышел , потом открыл двери а там просто от котла оголенные провода на поддонах лежат , пошел наехал очень не в приятной форме и вот чудеса баню нафиг закрыли и вернули бабки . Чувствую если бы я до этого в бассейне поплавал и моя жена с тестем то это была бы наша последняя парилка .
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7k
satra Полчаса назад
Как-то странно. Куча людей вокруг. Куча больших зонтов рядом. Возьмите толпой один, подтяните к краю тело и вытащите.
Парень в черных трусах прям монстр. Смог вылезти.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3032 поста (2859 в горячем)

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