Отдыхающих в Мексике ударило током в джакузи

"Наши лучшие друзья пережили ужасный несчастный случай. У Хорхе было золотое сердце, он всегда помогал семье и друзьям. Их любовь была вечной. Мы просим вашей помощи, чтобы вернуть его домой и помочь с медицинскими расходами", - говорится в обращении.