Тайский фермер "рисует" мультяшных котов на рисовых полях

Фермер из Таиланда Таньяпонг Джайхам прославился в Сети благодаря милым изображениям котов, которые он рисует на рисовых полях в провинции Чианграй.
Рисунки на полях от фермера из Таиланда покоряют соцсети. Житель провинции Чианграй высаживает рис так, что получаются масштабные картины мультяшных котов.
Хотя увидеть их можно только с высоты, изображения пользуются популярностью. По Сети разошёлся снимок со спящим мультяшным котом с рыбой в лапах — он иллюстрирует местную пословицу про изобилие.
Чтобы создать картину, фермер создаёт эскизы. Затем вместе с командой высаживает семена по схеме с помощью GPS. По его словам, очень важно точно расположить семена — со временем рисовые растения будут менять цвет, и появится рисунок.
Кажется, поля Таньяпонга — это рай для любителей кошек.
Так фермер и местные жители надеются привлечь туристов в провинцию и даже строят смотровые площадки.
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