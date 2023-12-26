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Тайский фермер "рисует" мультяшных котов на рисовых полях

Тайский фермер "рисует" мультяшных котов на рисовых полях

Автор:
26 декабря 2023 07:53
Сообщество : Фабрика идей
Метки: животные   кот   поле   рисунок   таиланд   фермер   
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Фермер из Таиланда Таньяпонг Джайхам прославился в Сети благодаря милым изображениям котов, которые он рисует на рисовых полях в провинции Чианграй.

Рисунки на полях от фермера из Таиланда покоряют соцсети. Житель провинции Чианграй высаживает рис так, что получаются масштабные картины мультяшных котов.

Хотя увидеть их можно только с высоты, изображения пользуются популярностью. По Сети разошёлся снимок со спящим мультяшным котом с рыбой в лапах — он иллюстрирует местную пословицу про изобилие.

Чтобы создать картину, фермер создаёт эскизы. Затем вместе с командой высаживает семена по схеме с помощью GPS. По его словам, очень важно точно расположить семена — со временем рисовые растения будут менять цвет, и появится рисунок.

Кажется, поля Таньяпонга — это рай для любителей кошек.

Так фермер и местные жители надеются привлечь туристов в провинцию и даже строят смотровые площадки.

Источник:

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Метки: животные   кот   поле   рисунок   таиланд   фермер   
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