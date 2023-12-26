Тайский фермер "рисует" мультяшных котов на рисовых полях

Чтобы создать картину, фермер создаёт эскизы. Затем вместе с командой высаживает семена по схеме с помощью GPS. По его словам, очень важно точно расположить семена — со временем рисовые растения будут менять цвет, и появится рисунок.

Кажется, поля Таньяпонга — это рай для любителей кошек.