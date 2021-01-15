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Самодельный паровозов за $27 тысяч

Самодельный паровозов за $27 тысяч (3 фото)

Автор:
15 января 2021 08:50
Сообщество : Истории
Метки: в мире   дедушка   деньги   игрушка   наследство   паровозов   фото   
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Эксперты британского аукционного дома нашли в одном из гаражей графства Ноттингемшир настоящее сокровище

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Метки: в мире   дедушка   деньги   игрушка   наследство   паровозов   фото   
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