Самодельный паровозов за $27 тысяч

Для оценки имущества их пригласила семья, чью фамилию акционеры решили не называть.



После смерти их родственника, который всю жизнь увлекался конструированием моделей поездов, в гараже осталась большая коллекция его изделий, которая никому не была нужна. Но, прежде чем избавиться от игрушек, родственники покойного мастера решили узнать их ценность, для чего и пригласили экспертов. И это решение оказалось очень правильным.