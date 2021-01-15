Самодельный паровозов за $27 тысяч

Эксперты британского аукционного дома нашли в одном из гаражей графства Ноттингемшир настоящее сокровище
Для оценки имущества их пригласила семья, чью фамилию акционеры решили не называть.
После смерти их родственника, который всю жизнь увлекался конструированием моделей поездов, в гараже осталась большая коллекция его изделий, которая никому не была нужна. Но, прежде чем избавиться от игрушек, родственники покойного мастера решили узнать их ценность, для чего и пригласили экспертов. И это решение оказалось очень правильным.
После смерти их родственника, который всю жизнь увлекался конструированием моделей поездов, в гараже осталась большая коллекция его изделий, которая никому не была нужна. Но, прежде чем избавиться от игрушек, родственники покойного мастера решили узнать их ценность, для чего и пригласили экспертов. И это решение оказалось очень правильным.
По словам специалиста Стива Фулфорда, он никогда в жизни не видел таких качественных моделей. Всего в гараже он нашел 40 идеально собранных вручную паровозов, которые оценил в 27 тысяч долларов. Однако цена игрушек может заметно возрасти в ходе самого аукциона, который состоится 5 февраля.
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