Салат из сверчков и мясо из пробирки: как будет выглядеть еда человека уже через 30 лет

Климатический кризис навис над планетой, в результате чего мир столкнулся с экстремальными волнами жары, засухи и лесных пожаров. Последние 12 месяцев стали самыми жаркими в истории наблюдений — в каждый из этих периодов ученые фиксировали новый температурный рекорд и теперь предупреждают, что будущее может быть еще более экстремальным..

Чтобы сдержать глобальное закипание Земли, человечеству придется отказаться от использования ископаемого топлива для сокращения парниковых выбросов, а также питаться "экологично" и "устойчиво", чтобы спасти планету.

В новом исследовании команда использовала инструмент искусственного интеллекта Midjourney, чтобы составить меню людей 2054 года, в котором представлены такие блюда, как салат из сверчков и выращенные в лаборатории стейки. В меню также присутствуют зеленые спагетти и мясные шарики из водных растений.

Все эти блюда, по сути, объединяет одно — у них меньший углеродный след, чем у знакомых нам классических продуктов, а значит переход на такую форму питания позволит сдержать климатический кризис Земли.

Изображения меню будущего были созданы с помощью Midjourney командой экспертов FixOurFood, исследовательской программы, возглавляемой Йоркским университетом, и британского ритейлера Co-op.

Насекомые

Большинство исследований показывают, что на красное мясо и молочные продукты приходится значительная доля парниковых выбросов, а потому, по мнению исследователей в будущем нам придется от них отказаться. Исследования показали, что насекомые могут стать отличной белковой заменой этих продуктов.

Сверчки, черви и муравьи безвредны для окружающей среды, поскольку потребляют меньше природных ресурсов, чем выращивание домашнего скота, а также являются здоровой альтернативой мясу. Ранее ученые уже заявляли, что насекомые станут следующим "суперпродуктом", так как они полны белка и питательных веществ, а также являются источником калия, магния и содержат в три раза больше жирных кислот, чем омега-3 в лососе.

Исследователи считают, что помимо сверчков уже к середине столетия в нашем рационе также будут саранча, кузнечики, а возможно и термиты с цикадами.