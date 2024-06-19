«Ну, Котёночкин, погоди!» — о жизни и творчестве самого известного мультипликатора СССР⁠⁠

Путь Котёночкина к анимации

Вячеслав Котёночкин родился в Москве 20 июня 1927 года. С раннего детства мальчик увлекался рисованием. Любовь же к мультипликации началась чуть позднее.

В 1938 году он посетил новогодний праздник — ёлку в Колонном зале Дома Союзов. Попасть туда считалось невероятной удачей и чудом. Сделать это могли дети сотрудников правительства и лучшие ученики московских и ближайших к городу школ. Именно там Вячеслав Михайлович впервые посмотрел мультфильмы. Он был в восторге и записался в изостудию.