Нейросеть показала, как выглядели бы персонажи любимых мультиков, будь они людьми

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Любимых мультгероев превратили в людей, и некоторые попадания в образы весьма удачны.
Логика искусственного интеллекта не всегда понятна, но тем интереснее наблюдать, как нейросеть справилась с новой задачей: показать героев мультфильмов в образе людей. Чебурашка, на наш взгляд, - это 100%-е попадание. А вот Волк из "Ну, погоди!" получился куда более злобным, чем был в мультфильме. Как считаете, друзья?
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Метки: Искусственный интеллект Матроскин мультфильмы нейросеть ну погоди советские мультфильмы чебурашка
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