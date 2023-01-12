Нейросеть показала, как выглядели бы персонажи любимых мультиков, будь они людьми

Логика искусственного интеллекта не всегда понятна, но тем интереснее наблюдать, как нейросеть справилась с новой задачей: показать героев мультфильмов в образе людей. Чебурашка, на наш взгляд, - это 100%-е попадание. А вот Волк из "Ну, погоди!" получился куда более злобным, чем был в мультфильме. Как считаете, друзья?