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Нейросеть показала, как выглядели бы персонажи любимых мультиков, будь они людьми

Нейросеть показала, как выглядели бы персонажи любимых мультиков, будь они людьми

Автор:
12 января 2023 08:21
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Искусственный интеллект   Матроскин   мультфильмы   нейросеть   ну погоди   советские мультфильмы   чебурашка   
1047
7

Любимых мультгероев превратили в людей, и некоторые попадания в образы весьма удачны.

Логика искусственного интеллекта не всегда понятна, но тем интереснее наблюдать, как нейросеть справилась с новой задачей: показать героев мультфильмов в образе людей. Чебурашка, на наш взгляд, - это 100%-е попадание. А вот Волк из "Ну, погоди!" получился куда более злобным, чем был в мультфильме. Как считаете, друзья?


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Метки: Искусственный интеллект   Матроскин   мультфильмы   нейросеть   ну погоди   советские мультфильмы   чебурашка   
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8  комментариев
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3k
Похаб Стебаныч 39 минут назад
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Yury 9 минут назад
Хреноватая нейросеть.. Почему Чебурашка индус? Почему Волк "чебурек", Винни-пух не похож на Леонова, слоненок больше похож на моего Одноклассника, Колесова Олега, Инокентий (только по кликухе!), не похож на пи-ра-блогера, а пес на дебила ушастого из-за лужи проживающий...
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Yury 5 минут назад
П.С. Винни похож на жирного Фоменко...
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2k
NIS 18 минут назад
Попугай сильно на Витаса смахивает ! Может они оба были на Таити ?
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3k
Radugananebe 24 минуты назад
Слоненок -
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1k
Ksenia2 Полчаса назад
Чебурашка и правда милый, а вот Винни-пух у меня почему-то ассоциируется исключительно с Леоновым.
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4k
Олег Данилов 56 минут назад
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