15 татуировок, которые исполнены настолько плохо, что выглядят как одна сплошная боль

В связи с повышенным спросом в больших и маленьких городах появляется всё больше тату-мастеров, предлагающих свои услуги. Поэтому неудивительно, что среди настоящих профессионалов встречаются и горе-самоучки, которые вместо красивой и стильной татуировки сделают вам такой «шедевр», что вы ещё долго будете думать о том, как его удалить или исправить.