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15 татуировок, которые исполнены настолько плохо, что выглядят как одна сплошная боль

15 татуировок, которые исполнены настолько плохо, что выглядят как одна сплошная боль

Автор:
18 июня 2024 08:47
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   боль   люди   рисунок   тату   татуировка   тело   
2107
18

Сегодня татуировки — невероятно модное направление. Если ранее цветные рисунки на кожу отваживались наносить себе лишь немногие, то сейчас это с удовольствием делают все — девушки, парни, подростки и даже представители старшего поколения.

В связи с повышенным спросом в больших и маленьких городах появляется всё больше тату-мастеров, предлагающих свои услуги. Поэтому неудивительно, что среди настоящих профессионалов встречаются и горе-самоучки, которые вместо красивой и стильной татуировки сделают вам такой «шедевр», что вы ещё долго будете думать о том, как его удалить или исправить.

×

Это похоже на визуальное представление всех ужасных фанфиков по «Сверхъестественному».

А грива, грива-то какая!

Значение этой татуировки умалчивается. Однако, вероятно, здесь спрятан некий глубинный смысл, который мы даже при всём желании не сможет расшифровать.

Если внимательно присмотреться, то можно попытаться составить целый сюжет. Тут явно есть где разгуляться фантазии.

Не работа, а какой-то дикий перфоманс!

Эта русалка прекрасна! Посмотрите, какое у неё тающее лицо и роскошные волосы лесной ведьмы!

Зверёк искренне не понимает, почему тату-мастер поступил с ним так жестоко и нарисовал его столь некрасивым.

Интересно, это действительно носок или татуировщик так изобразил язык?

Так странно, что люди соглашаются наносить подобные шедевры на себя совершенно добровольно.

Чем дольше смотришь на это тату, тем сильнее становится не по себе.

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Метки: Юмор   боль   люди   рисунок   тату   татуировка   тело   
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12  комментариев
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12k
hairov 2 часа назад
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jnkbxybr 17 минут назад
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24k
Killgrave 21 минуту назад
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6k
Станислав Полчаса назад
зато судмедэкспертам меньше работы....
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1k
Macht 42 минуты назад
Комментарий к фото
Так это ж медведь
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3k
Кирилл 44 минуты назад
Интересный факт! Вас никогда не возьмут с татуировкой в космонавты. Считается психическим отклонением.
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7k
satra 49 минут назад
"Татуировка-бандана"
Потрепала жизнь Гарика Харламова.
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42
DARK4000 Час назад
А что, у Пикассо лучше?

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3k
Сергей Час назад
В тату салоне.
Вы мне можете танк набить, на спине.
Да, ложитесь.
5 минут бжжжжжж.
Готово.
А чего так быстро.
А хлуий там возиться, всего 4 буквы.
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152k
parallax 2 часа назад
Если человек туп, то никакая татуха его не испортит.
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3533 поста (3340 в горячем)

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