15 татуировок, которые исполнены настолько плохо, что выглядят как одна сплошная боль

Сегодня татуировки — невероятно модное направление. Если ранее цветные рисунки на кожу отваживались наносить себе лишь немногие, то сейчас это с удовольствием делают все — девушки, парни, подростки и даже представители старшего поколения.
В связи с повышенным спросом в больших и маленьких городах появляется всё больше тату-мастеров, предлагающих свои услуги. Поэтому неудивительно, что среди настоящих профессионалов встречаются и горе-самоучки, которые вместо красивой и стильной татуировки сделают вам такой «шедевр», что вы ещё долго будете думать о том, как его удалить или исправить.
Это похоже на визуальное представление всех ужасных фанфиков по «Сверхъестественному».
А грива, грива-то какая!
Значение этой татуировки умалчивается. Однако, вероятно, здесь спрятан некий глубинный смысл, который мы даже при всём желании не сможет расшифровать.
Если внимательно присмотреться, то можно попытаться составить целый сюжет. Тут явно есть где разгуляться фантазии.
Не работа, а какой-то дикий перфоманс!
Эта русалка прекрасна! Посмотрите, какое у неё тающее лицо и роскошные волосы лесной ведьмы!
Зверёк искренне не понимает, почему тату-мастер поступил с ним так жестоко и нарисовал его столь некрасивым.
Интересно, это действительно носок или татуировщик так изобразил язык?
Так странно, что люди соглашаются наносить подобные шедевры на себя совершенно добровольно.
Чем дольше смотришь на это тату, тем сильнее становится не по себе.
Источник:
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Потрепала жизнь Гарика Харламова.
Вы мне можете танк набить, на спине.
Да, ложитесь.
5 минут бжжжжжж.
Готово.
А чего так быстро.
А хлуий там возиться, всего 4 буквы.