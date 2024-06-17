Самый гибкий кит в океане. Ученые раскрывают "акробатику" крупнейших животных на Земле

Океан покрывает более половины поверхности планеты и является домом для крупнейших животных на Земле — китов. В новом исследовании, в ходе видеосъемки ученые у побережья Антарктического полуострова смогли разгадать "акробатику" крупнейших в мире животных и то, что позволяет им быть столь гибкими и изобретательными во время кормления.

По словам доктора Ари Фридлендера из Калифорнийского университета в Санта-Крус, во время съемки им удалось запечатлеть, как кит использует свой четырехметровый плавник, чтобы охватить свою добычу сетью пузырей и загнать ее в ловушку известную, как "сетка из пузырей".