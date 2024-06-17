FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 17100 постов • 1716 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Самый гибкий кит в океане. Ученые раскрывают "акробатику" крупнейших животных на Земле

Самый гибкий кит в океане. Ученые раскрывают "акробатику" крупнейших животных на Земле

Автор:
17 июня 2024 09:39
Сообщество : Животные
Метки: Видео   гибкий кит   животные   маневрируют телом   ученые   фото   
1079
4
1

Новые кадры, снятые дроном, показывают, как морские гиганты маневрируют всем своим телом во время кормления.

Океан покрывает более половины поверхности планеты и является домом для крупнейших животных на Земле — китов. В новом исследовании, в ходе видеосъемки ученые у побережья Антарктического полуострова смогли разгадать "акробатику" крупнейших в мире животных и то, что позволяет им быть столь гибкими и изобретательными во время кормления.

По словам доктора Ари Фридлендера из Калифорнийского университета в Санта-Крус, во время съемки им удалось запечатлеть, как кит использует свой четырехметровый плавник, чтобы охватить свою добычу сетью пузырей и загнать ее в ловушку известную, как "сетка из пузырей".

Исследователи отмечают, что взмах ласта показывает, насколько адаптируемыми и творческими могут быть киты. Более того, по словам Фридлендера, горбатые киты "гораздо более акробатичны", чем любой другой вид того же размера. Любопытно, что горбатые киты являются единственным на планете видом, производящим такие одиночные "пузырчатые сети". Подробности такого метода, увы, можно увидеть лишь с высоты, а потому использование камер дронов, по сути, произвело революцию в возможностях ученых изучить морских гигантов.


Кадры извивающихся и поворачивающихся горбатых китов также показывают, насколько эффективно они способны маневрировать своими огромными телами. По словам Фридлендера, из-за огромных размеров хвосты и ласты используются китами для поворота, что делает их самыми акробатичными китами в океане.

Исследователи отмечают, что съемка с дронов также позволила пролить свет на то, как популяции китов восстанавливаются после китобойного промысла, в результате которого некоторые виды китов вымерли, а другие оказались в уязвимом положении. Исследователям удалось запечатлеть самку кита с детенышем, что дает надежду на восстановление вида.


С помощью дронов ученые также могут измерять тела китов и обнаружили нечто тревожное. За последние несколько лет тела китов значительно уменьшились. Например, серый кит, родившийся в 2020 году, достигнет длины тела взрослой особи на 1,65 метра короче, чем кит, рожденный до 2000 года. Исследователи полагают, что такое сокращение размеров тела, вероятно, связано с изменением климата, влияющим на запасы продовольствия.

В то же время, по словам доктора Энрико Пиротта из Университета Сент-Эндрюс, такое сокращение размеров тела также может указывать на то, что популяция серых китов начинает сокращаться или она нездорова. Дело в том, что размер играет решающее значение для животных — это влияет на их поведение, физиологию, а также экосистему, частью которой они являются.


Дроны не только помогают исследователям отслеживать возникающие угрозы для китов, но и проливают новый свет на некоторые интересные модели поведения морских млекопитающих. Например, наблюдая с помощью дронов за кормлением китов, ученые получают представление о том, как животные учатся и сотрудничают. Как правило, одно животное образует "сеть пузырей", тогда как другие выполняют свои индивидуальные роли. Ученые также обнаружили, что в Антарктиде киты часто сотрудничают и пускают пузыри парами или тройками.

Исследователи все еще пытаются понять, что это значит, но некоторые подозревают, антарктические киты, возможно, все еще изучают технику кормления и еще не "усовершенствовали ее", чтобы дать каждому животному определенную роль.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   гибкий кит   животные   маневрируют телом   ученые   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
958
Алексей Куликов 59 минут назад
. По словам Фридлендера, из-за огромных размеров хвосты и ласты используются китами для поворота,

А у дельфинов нет? Они же меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3499 постов (3196 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

848652



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 редкостей, которые попались людям на глаза
15 редкостей, которые попались людям на глаза
Цветные снимки дореволюционной Москвы. Жизнь и виды города в начале ХХ века
Цветные снимки дореволюционной Москвы. Жизнь и виды города в начале ХХ века
Набирающие популярность в сообществах
Вопросы инспектора ГАИ, на которые водитель может смело не отвечать
Вопросы инспектора ГАИ, на которые водитель может смело не отвечать
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Продам коляску для мальчика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Юмор#Прикол#Ynews#кошка#сизо#Приколы#природа#задержание
#в мире#животные#СССР#интересно#Москва#насекомые#ЧП#КИтай#Индия#полиция
#история#новости#факты#Россия#рыба#забавно#удивительно#подборка#заложники#Япония
«Прикусил мне ногу!»: блогерша села на медведя ради эффектного видео «Прикусил мне ногу!»: блогерша села на медведя ради эффектного видео Он неуловим! В Москве целый день ловят лося, который бегает по столице Он неуловим! В Москве целый день ловят лося, который бегает по столице Мужчина спас осиротевших котят, кормя их с помощью "искусственной мамы" Мужчина спас осиротевших котят, кормя их с помощью "искусственной мамы" Китайский кот установил мировой рекорд по скорости езды на скейтборде Китайский кот установил мировой рекорд по скорости езды на скейтборде Учёные доказали, что крысы сопереживают друг другу, но делают это выборочно Учёные доказали, что крысы сопереживают друг другу, но делают это выборочно

На что жалуетесь?

Вернуться