Как ставят брекеты

Аномалии строения зубного ряда приводит к изменениям со стороны других органов и систем, а также к нарушению пропорциональности лица, внешний вид такого человека оставляет желать лучшего. Очень часто на фоне аномалий развиваются невротические состояния. Отличным выходом из положения является установка брекетов.

Зачем ставят брекеты

Брекет (bracket) - это скобка в переводе с английского. И в самом деле, основной структурной единицей современных брекет-систем является дуга (скоба) из стали или различных сплавов. В целом же – это несъемная конструкция, состоящая из приклеивающихся специальным клеем к зубам замочков, через которые проходит ортодонтическая дуга. Дуга прочно фиксируется и является основной силой, постепенно выравнивающей зубной ряд. Она привязывается к зубному ряду нитями или резиновыми колечками – лигатурами и закрепляется на коренных зубах специальными металлическими кольцами. В зависимости от степени нарушений зубного ряда дуге придается определенная степень натяжения.

Чтобы правильно поставить брекеты, врач-ортодонт может увеличивать или снижать степень натяжения путем смены дуги: чем она толще, тем сильнее натяжение.

Брекеты были изобретены вначале прошлого века. Устройство их постоянно совершенствовалось, создавались новые виды, но принцип их действия оставался прежним. Популярность метода неуклонно растет, особенно, в современном мире, где улыбка играет такую большую роль в жизни каждого человека. Восстановление зубного ряда и прикуса снижают риск развития воспалительных и дегенеративно-дистрофических заболеваний околозубных тканей (пародонтитов, пародонтозов) и преждевременного разрушения зубов.

Кому стоит поставить брекеты

Установка брекет-системы рекомендуется в следующих случаях:

При нарушениях прикуса – правильного смыкания зубов верхней и нижней челюстей у детей, подростков и взрослых. Такие нарушения встречаются очень часто, но в большинстве случаев бывают незаметны для самого человека и окружающих. Выраженные аномалии прикуса мешают человеку не только пережевывать пищу, но также являются причиной расстройства речи и непривлекательного внешнего вида. При аномалии положения отдельных зубов: отклонении их кнаружи или кнутри от зубного ряда, высокое или низкое положение, щели между центральными резцами, поворот зубов вокруг оси, скученность в зубном ряду. Все эти аномалии легко устраняются при помощи брекетов. При наличии непрорезавшихся (ретенированных) зубов. Чаще всего это верхние клыки, нижние зубы мудрости и малые коренные зубы. Ретенция связана с дефицитом места в зубном ряду при преждевременном удалении молочных зубов или неправильном развитии челюсти. Установка брекет-системы позволяет расширить межзубные промежутки и занять ретинированным зубам свое место в зубном ряду. При необходимости корпусного перемещения зубов - одновременном смещении коронки и корня в одну сторону. При необходимости улучшения внешнего вида лица – коррекции профиля. В процессе подготовки к протезированию или имплантации зубов для расширения межзубного промежутка (в случае атрофии костной ткани при длительном отсутствии зуба).

Какой врач ставит брекеты

Установку брекет-системы проводит врач-ортодонт. В задачи этого специалиста входит выявление и устранение аномалий зубочелюстной системы и предотвращение связанных с ними осложнений. К таким осложнениям относятся нарушения жевания, речи, изменения конфигурации лица и другие косметические дефекты. Неправильный прикус и другие зубные аномалии затрудняют гигиену полости рта: из-за невозможности удалить зубной налет в труднодоступных местах повышается риск развития кариеса и заболеваний пародонта. Нарушается работа жевательных и мимических мышц челюстно-лицевой области, височно-нижнечелюстных суставов, зубы становятся подвижными.

Зубочелюстные аномалии – это в основном врожденная патология, поэтому ортодонту чаще приходится иметь дело с детьми и подростками. Но в последние годы значительно возрос процент обращаемости к ортодонту взрослых пациентов.

Ортодонт исправляет зубочелюстные аномалии с использованием съемных и несъемных устройств. Самым известным и широко применяемым в ортодонтии несъемным устройством являются брекет-системы.

Когда лучше поставить брекеты детям

Если родители видят, что у ребенка явно нарушен прикус или имеются какие-то другие зубные аномалии, то первое посещение ортодонта должно быть в возрасте 3 - 4 лет, когда полностью прорежутся молочные зубы. Но ставить в этом возрасте брекеты рано: они тяжелые для молочных зубов, поэтому будут нарушать кровообращение в зубочелюстной области и тормозить прорезывание постоянных зубов. Также повышается риск изменений эмали вследствие ее недостаточной минерализации у маленьких детей. Таким детям врач назначает ношение специальных пластинок.

Оптимальным возрастом для установки брекетов на зубы является 12 – 14 лет. Обычно к этому возрасту прорезались все постоянные зубы, в том числе коренные. Зубочелюстная система при этом продолжает развиваться и легко поддается коррекции.



Лучше всего ставить детям брекеты в возрасте 12-14 лет

Можно ли поставить брекеты, если есть пломбы или коронки

Такие проблемы обычно возникают у взрослых пациентов, так как у детей и подростков зубы разрушаются значительно реже. При наличии правильно пролеченного и запломбированного зуба установка брекет-системы не противопоказана.

При наличии искусственных коронок вопрос с установкой брекетов будет решаться индивидуально. Все зависит от материала, из которого изготовлена коронка: насколько прочно будет держаться на нем приклеенная конструкция.

Можно ли ставить брекеты после имплантации зуба? Обычно так не делают. Если требуется какая-то коррекция зубного ряда, то она проводится первой и только после этого возможно проведение имплантации. Но иногда имплантат является опорой, на которой устанавливается закрепляющее систему кольцо.

Кому нельзя ставить брекеты

Установка брекетов имеет противопоказания:

Абсолютные – устранить их не представляется возможным: полное отсутствие зубов (адентия) или отсутствие их большого количества; изменения со стороны костной ткани челюсти, приводящие к ее хрупкости – остеопороз и остеохондропатии; тяжелые заболевания крови, сердечно-сосудистой, эндокринной (сахарный диабет) систем; онкологические заболевания; туберкулез, СПИД; психические заболевания.

Относительные – эти заболевания можно вылечить: инфекционно-воспалительные и дегенеративно-дистрофические заболевания околозубных тканей (пародонтиты, пародонтозы); нелеченный кариес; бруксизм – непроизвольное скрежетание зубами; инфекции полости рта и верхних дыхательных путей; любые острые заболевания и обострение хронической патологии; несоблюдение гигиены полости рта.



После проведенного лечения этих заболеваний можно устанавливать брекеты.

Какие брекеты лучше выбрать

В настоящее время выпускается несколько видов систем. Можно подобрать наиболее подходящую модель для взрослых, подростков и даже для детей. Какие брекеты ставить, решают ортодонт вместе с пациентом. Цены на отдельные виды также разнятся: от недорогих до ВИП-моделей. Все модели делятся по типу конструкции, способу крепления к зубам и материалу изготовления.

По типу конструкции

По данному признаку выделяют два вида моделей:

Лигатурные (классические) брекеты. В этих моделях замочки не имеют крышечек, и фиксация дуги проводится при помощи специальных креплений – лигатур. Плюсом данных моделей является простота изготовления и недорогая цена. Минусы - сложности при установке: врач должен четко рассчитать силу воздействия дуги на зубной ряд и через определенные промежутки времени увеличивать или уменьшать ее в зависимости от того, как проходит лечебный процесс. Для этого пациент должен часто посещать ортодонта. Срок лечения может увеличиваться за счет трудностей в расчете силы воздействия на зубной ряд. Особенности конструкции также затрудняют гигиенический уход за полостью рта. Цена в зависимости от материала изготовления 30 – 45 тыс. руб.

Безлигатурные (самолигирующие) брекеты. У этих конструкций на замочках есть крышечки, фиксирующие дугу. Система оказывает более мягкое воздействие на зубной ряд и не требует постоянной коррекции со стороны ортодонта. Цена от 25 – 30 тыс. руб. Выделяют два вида безлигатурных брекетов: активные – покрывающие замки крышечки оказывают активное воздействие на дугу, увеличивая ее силу в нужном направлении; пассивные – крышечки замков не оказывают воздействия на дугу; это более современный вид брекетов; их легко устанавливать и нет необходимости рассчитывать силу воздействия на дугу.





Лигатурные и безлигатурные брекеты

Одной из самых эффективных безлигатурных пассивных моделей является уникальная брекет-система Damon System, внедренная в практику в 2000 году. Это полностью саморегулирующаяся надежная система, действующая мягко и эффективно, не требующая частого контроля ортодонта. Выпускаются металлические модели (Damon Q – 80 000 руб.) и эстетические, более дорогие, из прозрачного поликристаллического алюминия (Damon Clear – 90 000 руб.). Гигиена полости рта с системой Деймон осуществляется легче, чем с другими системами.

По способу крепления к зубам

Брекет-система может крепиться к зубам следующими способами:

Вестибулярный способ – самый распространенный, замочки крепятся на передней поверхности зубных коронок. Система надежная, проверенная временем, но ее недостатком является не всегда эстетический вид. Такое крепление используется в основном при лечении подростков. Цена брекетов от 10 000 до 60 000 руб. в зависимости от используемого материала.

– самый распространенный, замочки крепятся на передней поверхности зубных коронок. Система надежная, проверенная временем, но ее недостатком является не всегда эстетический вид. Такое крепление используется в основном при лечении подростков. Цена брекетов от 10 000 до 60 000 руб. в зависимости от используемого материала. Лингвальный способ – замочки устанавливаются на внутренней поверхности коронок, обращенной в полость рта. Брекеты в таких случаях внешне незаметны, поэтому их предпочитают взрослые. Недостатки: это более дорогие модели и после их установки в течение некоторого времени могут возникать проблемы с речью. Цена – от 100 000 руб.



Вестибулярные и лингвальные брекеты

По материалу изготовления

Брекет-системы могут изготавливаться из разных материалов:

металлические – самые распространенные; изготавливаются из титана и некоторых сплавов с гипоаллергенными свойствами; плюсы: надежность крепления, обеспечивающая минимальную продолжительность лечения и относительно небольшая стоимость; минусы – не очень эстетический вид, используются в основном как брекеты для детей и подростков; цена от 25 000 руб; керамические – замочки изготовлены из белой гипоаллергенной керамики; оттенок можно подобрать под цвет зубов пациента; плюсы - во рту почти незаметны; минусы – менее надежные и более дорогие, чем металлические; эти брекеты предпочитают взрослые люди; цена от 50 000 руб; пластиковые – замочки изготовлены из гипоаллергенного пластика; плюсы - легкие недорогие конструкции; минусы – легко ломаются, окрашиваются пищевыми красителями и выходят из строя; чаще всего используются в детской ортодонтии; цена от 10 000 руб; сапфировые – изготовлены их прозрачных искусственных сапфиров; плюсы – не менее надежны, чем металлические, имеют эстетический внешний вид; минусы – высокая стоимость, от 60 000 руб; комбинированные – на передние зубы устанавливаются керамические замочки, на боковые – металлические; это снижает стоимость и повышает надежность.



Виды брекетов по материалу

Процесс установки брекет-системы взрослым

Установка брекетов проходит в несколько этапов: подготовка – установка – активация. О том, как ставят брекеты, ортодонт подробно рассказывает пациенту перед проведением процедуры.

Подготовка

Подготовка к процедуре начинается с консультации ортодонта. Перед установкой брекетов врач всегда тщательно осматривает пациента и направляет его на рентгенографию верхней и нижней челюстей. После установления окончательного диагноза составляет составляет план лечения. В первую очередь проводится санация полости рта: все подлежащие лечению зубы лечат, не подлежащие – удаляют.

После этого снимается слепок с обеих челюстей с для изготовления в зуботехнической лаборатории гипсовой модели челюсти. Врач совместно с пациентом подбирает наиболее подходящую по конструкции и цене брекет-систему.

Этапы установки брекетов

Установка брекетов на зубы проводится строго в соответствии с разработанным протоколом. Она может быть:

прямой - замочки приклеиваются непосредственно во время установки на каждую коронку; непрямой – изготавливается сначала гипсовая модель, на ее основании собирают готовую конструкцию и сразу же устанавливают в полости рта; этот способ быстрее и эффективнее.

Этапы установки:

Установка губного и челюстного ретрактора. Эти роторасширители позволяют открыть доступ к зубным рядам верхней и нижней челюсти. Пациент при этом может полностью расслабиться. Чистка и защита зубов. Поверхность коронок зубов тщательно очищается, полируется и просушивается. Установка замочков. С помощью специального цемента на поверхность каждого зуба приклеивается замочек. Цемент просушивается лампой с ультрафиолетовым излучением, остатки его убираются. Брекеты устанавливаются сначала на верхнюю челюсть, затем на нижнюю. Непрямая установка позволяет провести установки намного быстрее. Установка дуги. После затвердения цемента через каждый замочек протягивают дугу и закрепляют ее лигатурным (с помощью резинок) или безлигатурным (защелкивается в пазы замков) способом. На боковых опорных зубах (6 или 7) система закрепляется при помощи фиксирующих колец.

Весь процесс установки брекетов проходит безболезненно и по времени занимает не более часа.

Активация

После установки брекетов под действием силы натяжения, создаваемой дугой, зубы постепенно движутся в заданном направлении и изменяют свое положение. По мере изменения их положения в зубном ряду сила натяжения дуги снижается. Такое состояние требует коррекции, получившей название активации брекетов. При установке классических лигатурных бекетов врач корректирует силу натяжения раз в месяц. При безлигатурных брекетах контроль требуется гораздо реже, ортодонт индивидуально решает вопрос о том, как часто должен осуществляться контроль.

Как понять, правильно ли установлены брекеты

Определить это может только квалифицированный специалист, имеющий опыт установки брекетов различных видов. В петербургской стоматологической клинике «ЮлиСтом» работают опытные специалисты, это позволяет проводить качественную установку брекет-систем с полным исключением вероятности ошибки.

Установка брекетов детям и подросткам

Поставить брекеты лучше в возрасте 12 – 13 лет, когда прорезались все постоянные зубы. Но в некоторых случаях брекет-системы ставят в возрасте 7 -9 лет, когда прорезались первые постоянные зубы. Для коррекции нарушений зубного ряда у детей используют такие же виды брекетов и протоколы установки, как и у взрослых



Часто детям выбирают цветные брекеты