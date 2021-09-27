Как ставят брекеты

Ортодонтическое лечение сегодня в тренде. Не только дети и подростки, но и взрослые люди стремятся исправить нарушения прикуса, форму и неправильное положение зуба в зубном ряду.
Аномалии строения зубного ряда приводит к изменениям со стороны других органов и систем, а также к нарушению пропорциональности лица, внешний вид такого человека оставляет желать лучшего. Очень часто на фоне аномалий развиваются невротические состояния. Отличным выходом из положения является установка брекетов.
Зачем ставят брекеты
Брекет (bracket) - это скобка в переводе с английского. И в самом деле, основной структурной единицей современных брекет-систем является дуга (скоба) из стали или различных сплавов. В целом же – это несъемная конструкция, состоящая из приклеивающихся специальным клеем к зубам замочков, через которые проходит ортодонтическая дуга. Дуга прочно фиксируется и является основной силой, постепенно выравнивающей зубной ряд. Она привязывается к зубному ряду нитями или резиновыми колечками – лигатурами и закрепляется на коренных зубах специальными металлическими кольцами. В зависимости от степени нарушений зубного ряда дуге придается определенная степень натяжения.
Чтобы правильно поставить брекеты, врач-ортодонт может увеличивать или снижать степень натяжения путем смены дуги: чем она толще, тем сильнее натяжение.
Брекеты были изобретены вначале прошлого века. Устройство их постоянно совершенствовалось, создавались новые виды, но принцип их действия оставался прежним. Популярность метода неуклонно растет, особенно, в современном мире, где улыбка играет такую большую роль в жизни каждого человека. Восстановление зубного ряда и прикуса снижают риск развития воспалительных и дегенеративно-дистрофических заболеваний околозубных тканей (пародонтитов, пародонтозов) и преждевременного разрушения зубов.
Кому стоит поставить брекеты
Установка брекет-системы рекомендуется в следующих случаях:
- При нарушениях прикуса – правильного смыкания зубов верхней и нижней челюстей у детей, подростков и взрослых. Такие нарушения встречаются очень часто, но в большинстве случаев бывают незаметны для самого человека и окружающих. Выраженные аномалии прикуса мешают человеку не только пережевывать пищу, но также являются причиной расстройства речи и непривлекательного внешнего вида.
- При аномалии положения отдельных зубов: отклонении их кнаружи или кнутри от зубного ряда, высокое или низкое положение, щели между центральными резцами, поворот зубов вокруг оси, скученность в зубном ряду. Все эти аномалии легко устраняются при помощи брекетов.
- При наличии непрорезавшихся (ретенированных) зубов. Чаще всего это верхние клыки, нижние зубы мудрости и малые коренные зубы. Ретенция связана с дефицитом места в зубном ряду при преждевременном удалении молочных зубов или неправильном развитии челюсти. Установка брекет-системы позволяет расширить межзубные промежутки и занять ретинированным зубам свое место в зубном ряду.
- При необходимости корпусного перемещения зубов - одновременном смещении коронки и корня в одну сторону.
- При необходимости улучшения внешнего вида лица – коррекции профиля.
- В процессе подготовки к протезированию или имплантации зубов для расширения межзубного промежутка (в случае атрофии костной ткани при длительном отсутствии зуба).
Какой врач ставит брекеты
Установку брекет-системы проводит врач-ортодонт. В задачи этого специалиста входит выявление и устранение аномалий зубочелюстной системы и предотвращение связанных с ними осложнений. К таким осложнениям относятся нарушения жевания, речи, изменения конфигурации лица и другие косметические дефекты. Неправильный прикус и другие зубные аномалии затрудняют гигиену полости рта: из-за невозможности удалить зубной налет в труднодоступных местах повышается риск развития кариеса и заболеваний пародонта. Нарушается работа жевательных и мимических мышц челюстно-лицевой области, височно-нижнечелюстных суставов, зубы становятся подвижными.
Зубочелюстные аномалии – это в основном врожденная патология, поэтому ортодонту чаще приходится иметь дело с детьми и подростками. Но в последние годы значительно возрос процент обращаемости к ортодонту взрослых пациентов.
Ортодонт исправляет зубочелюстные аномалии с использованием съемных и несъемных устройств. Самым известным и широко применяемым в ортодонтии несъемным устройством являются брекет-системы.
Когда лучше поставить брекеты детям
Если родители видят, что у ребенка явно нарушен прикус или имеются какие-то другие зубные аномалии, то первое посещение ортодонта должно быть в возрасте 3 - 4 лет, когда полностью прорежутся молочные зубы. Но ставить в этом возрасте брекеты рано: они тяжелые для молочных зубов, поэтому будут нарушать кровообращение в зубочелюстной области и тормозить прорезывание постоянных зубов. Также повышается риск изменений эмали вследствие ее недостаточной минерализации у маленьких детей. Таким детям врач назначает ношение специальных пластинок.
Оптимальным возрастом для установки брекетов на зубы является 12 – 14 лет. Обычно к этому возрасту прорезались все постоянные зубы, в том числе коренные. Зубочелюстная система при этом продолжает развиваться и легко поддается коррекции.
Лучше всего ставить детям брекеты в возрасте 12-14 лет
Можно ли поставить брекеты, если есть пломбы или коронки
Такие проблемы обычно возникают у взрослых пациентов, так как у детей и подростков зубы разрушаются значительно реже. При наличии правильно пролеченного и запломбированного зуба установка брекет-системы не противопоказана.
При наличии искусственных коронок вопрос с установкой брекетов будет решаться индивидуально. Все зависит от материала, из которого изготовлена коронка: насколько прочно будет держаться на нем приклеенная конструкция.
Можно ли ставить брекеты после имплантации зуба? Обычно так не делают. Если требуется какая-то коррекция зубного ряда, то она проводится первой и только после этого возможно проведение имплантации. Но иногда имплантат является опорой, на которой устанавливается закрепляющее систему кольцо.
Кому нельзя ставить брекеты
Установка брекетов имеет противопоказания:
- Абсолютные – устранить их не представляется возможным:
- полное отсутствие зубов (адентия) или отсутствие их большого количества;
- изменения со стороны костной ткани челюсти, приводящие к ее хрупкости – остеопороз и остеохондропатии;
- тяжелые заболевания крови, сердечно-сосудистой, эндокринной (сахарный диабет) систем;
- онкологические заболевания;
- туберкулез, СПИД;
- психические заболевания.
- Относительные – эти заболевания можно вылечить:
- инфекционно-воспалительные и дегенеративно-дистрофические заболевания околозубных тканей (пародонтиты, пародонтозы);
- нелеченный кариес;
- бруксизм – непроизвольное скрежетание зубами;
- инфекции полости рта и верхних дыхательных путей;
- любые острые заболевания и обострение хронической патологии;
- несоблюдение гигиены полости рта.
После проведенного лечения этих заболеваний можно устанавливать брекеты.
Какие брекеты лучше выбрать
В настоящее время выпускается несколько видов систем. Можно подобрать наиболее подходящую модель для взрослых, подростков и даже для детей. Какие брекеты ставить, решают ортодонт вместе с пациентом. Цены на отдельные виды также разнятся: от недорогих до ВИП-моделей. Все модели делятся по типу конструкции, способу крепления к зубам и материалу изготовления.
По типу конструкции
По данному признаку выделяют два вида моделей:
- Лигатурные (классические) брекеты. В этих моделях замочки не имеют крышечек, и фиксация дуги проводится при помощи специальных креплений – лигатур. Плюсом данных моделей является простота изготовления и недорогая цена. Минусы - сложности при установке: врач должен четко рассчитать силу воздействия дуги на зубной ряд и через определенные промежутки времени увеличивать или уменьшать ее в зависимости от того, как проходит лечебный процесс. Для этого пациент должен часто посещать ортодонта. Срок лечения может увеличиваться за счет трудностей в расчете силы воздействия на зубной ряд. Особенности конструкции также затрудняют гигиенический уход за полостью рта. Цена в зависимости от материала изготовления 30 – 45 тыс. руб.
- Безлигатурные (самолигирующие) брекеты. У этих конструкций на замочках есть крышечки, фиксирующие дугу. Система оказывает более мягкое воздействие на зубной ряд и не требует постоянной коррекции со стороны ортодонта. Цена от 25 – 30 тыс. руб. Выделяют два вида безлигатурных брекетов:
- активные – покрывающие замки крышечки оказывают активное воздействие на дугу, увеличивая ее силу в нужном направлении;
- пассивные – крышечки замков не оказывают воздействия на дугу; это более современный вид брекетов; их легко устанавливать и нет необходимости рассчитывать силу воздействия на дугу.
Лигатурные и безлигатурные брекеты
Одной из самых эффективных безлигатурных пассивных моделей является уникальная брекет-система Damon System, внедренная в практику в 2000 году. Это полностью саморегулирующаяся надежная система, действующая мягко и эффективно, не требующая частого контроля ортодонта. Выпускаются металлические модели (Damon Q – 80 000 руб.) и эстетические, более дорогие, из прозрачного поликристаллического алюминия (Damon Clear – 90 000 руб.). Гигиена полости рта с системой Деймон осуществляется легче, чем с другими системами.
По способу крепления к зубам
Брекет-система может крепиться к зубам следующими способами:
- Вестибулярный способ – самый распространенный, замочки крепятся на передней поверхности зубных коронок. Система надежная, проверенная временем, но ее недостатком является не всегда эстетический вид. Такое крепление используется в основном при лечении подростков. Цена брекетов от 10 000 до 60 000 руб. в зависимости от используемого материала.
- Лингвальный способ – замочки устанавливаются на внутренней поверхности коронок, обращенной в полость рта. Брекеты в таких случаях внешне незаметны, поэтому их предпочитают взрослые. Недостатки: это более дорогие модели и после их установки в течение некоторого времени могут возникать проблемы с речью. Цена – от 100 000 руб.
Вестибулярные и лингвальные брекеты
По материалу изготовления
Брекет-системы могут изготавливаться из разных материалов:
- металлические – самые распространенные; изготавливаются из титана и некоторых сплавов с гипоаллергенными свойствами; плюсы: надежность крепления, обеспечивающая минимальную продолжительность лечения и относительно небольшая стоимость; минусы – не очень эстетический вид, используются в основном как брекеты для детей и подростков; цена от 25 000 руб;
- керамические – замочки изготовлены из белой гипоаллергенной керамики; оттенок можно подобрать под цвет зубов пациента; плюсы - во рту почти незаметны; минусы – менее надежные и более дорогие, чем металлические; эти брекеты предпочитают взрослые люди; цена от 50 000 руб;
- пластиковые – замочки изготовлены из гипоаллергенного пластика; плюсы - легкие недорогие конструкции; минусы – легко ломаются, окрашиваются пищевыми красителями и выходят из строя; чаще всего используются в детской ортодонтии; цена от 10 000 руб;
- сапфировые – изготовлены их прозрачных искусственных сапфиров; плюсы – не менее надежны, чем металлические, имеют эстетический внешний вид; минусы – высокая стоимость, от 60 000 руб;
- комбинированные – на передние зубы устанавливаются керамические замочки, на боковые – металлические; это снижает стоимость и повышает надежность.
Виды брекетов по материалу
Процесс установки брекет-системы взрослым
Установка брекетов проходит в несколько этапов: подготовка – установка – активация. О том, как ставят брекеты, ортодонт подробно рассказывает пациенту перед проведением процедуры.
Подготовка
Подготовка к процедуре начинается с консультации ортодонта. Перед установкой брекетов врач всегда тщательно осматривает пациента и направляет его на рентгенографию верхней и нижней челюстей. После установления окончательного диагноза составляет составляет план лечения. В первую очередь проводится санация полости рта: все подлежащие лечению зубы лечат, не подлежащие – удаляют.
После этого снимается слепок с обеих челюстей с для изготовления в зуботехнической лаборатории гипсовой модели челюсти. Врач совместно с пациентом подбирает наиболее подходящую по конструкции и цене брекет-систему.
Этапы установки брекетов
Установка брекетов на зубы проводится строго в соответствии с разработанным протоколом. Она может быть:
- прямой - замочки приклеиваются непосредственно во время установки на каждую коронку;
- непрямой – изготавливается сначала гипсовая модель, на ее основании собирают готовую конструкцию и сразу же устанавливают в полости рта; этот способ быстрее и эффективнее.
Этапы установки:
- Установка губного и челюстного ретрактора. Эти роторасширители позволяют открыть доступ к зубным рядам верхней и нижней челюсти. Пациент при этом может полностью расслабиться.
- Чистка и защита зубов. Поверхность коронок зубов тщательно очищается, полируется и просушивается.
- Установка замочков. С помощью специального цемента на поверхность каждого зуба приклеивается замочек. Цемент просушивается лампой с ультрафиолетовым излучением, остатки его убираются. Брекеты устанавливаются сначала на верхнюю челюсть, затем на нижнюю. Непрямая установка позволяет провести установки намного быстрее.
- Установка дуги. После затвердения цемента через каждый замочек протягивают дугу и закрепляют ее лигатурным (с помощью резинок) или безлигатурным (защелкивается в пазы замков) способом. На боковых опорных зубах (6 или 7) система закрепляется при помощи фиксирующих колец.
Весь процесс установки брекетов проходит безболезненно и по времени занимает не более часа.
Активация
После установки брекетов под действием силы натяжения, создаваемой дугой, зубы постепенно движутся в заданном направлении и изменяют свое положение. По мере изменения их положения в зубном ряду сила натяжения дуги снижается. Такое состояние требует коррекции, получившей название активации брекетов. При установке классических лигатурных бекетов врач корректирует силу натяжения раз в месяц. При безлигатурных брекетах контроль требуется гораздо реже, ортодонт индивидуально решает вопрос о том, как часто должен осуществляться контроль.
Как понять, правильно ли установлены брекеты
Определить это может только квалифицированный специалист, имеющий опыт установки брекетов различных видов. В петербургской стоматологической клинике «ЮлиСтом» работают опытные специалисты, это позволяет проводить качественную установку брекет-систем с полным исключением вероятности ошибки.
Установка брекетов детям и подросткам
Поставить брекеты лучше в возрасте 12 – 13 лет, когда прорезались все постоянные зубы. Но в некоторых случаях брекет-системы ставят в возрасте 7 -9 лет, когда прорезались первые постоянные зубы. Для коррекции нарушений зубного ряда у детей используют такие же виды брекетов и протоколы установки, как и у взрослых
Часто детям выбирают цветные брекеты
В детском и подростковом возрасте коррекция происходит быстрее: если взрослому для полного восстановления нормального состояния зубного ряда требуется несколько лет, то у детей этот срок намного меньше.
Уход за брекетами после установки
После установки брекетов организм пациента должен к ним привыкнуть. Первое время они могут натирать внутреннюю поверхность губ или языка, вызывая болезненные ощущения, нарушения вкуса и дикции. Но если соблюдать все рекомендации врача, уже через 1 – 2 недели после установки брекетов зубы не будут болеть, все неприятные ощущения и речевые нарушения исчезнут. Пациент просто перестанет воспринимать брекеты как что-то инородное. Если брекеты раздражают внутреннюю поверхность щек или губ, на слизистой образуются эрозии и язвочки, то по назначению врача замочки покрывают специальным воском или силиконом. Кусочек воска слегка разминают в руках и вдавливают в замочек, предварительно почистив и высушив зубы и брекеты.
Ограничения в питании
Первые несколько недель после установки брекет-систем рекомендуется употреблять только жидкую и кашицеобразную пищу. Постепенно блюда можно разнообразить. Но твердые продукты лучше предварительно измельчать на блендере. Очень холодную, очень горячую пищу и напитки также лучше не употреблять. Полностью нужно будет исключить на время ношения брекетов следующие продукты:
- все, что липнет к зубам – жевательные конфеты (ириски, мягкая карамель), рахат-лукум, нуга, жевательные резинки;
- все, что окрашивает зубы – свекла, красное вино, крепкий черный чай, кофе, кока-колу.
Ограничить: сладости и сдобу, так как они являются отличной питательной средой для присутствующих во рту микроорганизмов.
Как чистить зубы с брекетами
Начиная чистить зубы с брекетами обычной щеткой, пациент замечает, что сделать это качественно невозможно. Поэтому выпускаются:
- специальные зубные щетки с V-образно подстриженной щетиной:
- конусообразные (монопучковые) зубные щетки:
- межзубные ершики:
- зубные нити (флоссы); они выпускаются разных видов в зависимости от того, насколько плотно расположены зубы в зубном ряду.
Такие приспособления отлично вычищают и зубы, и брекеты. О том, какой зубной пастой лучше пользоваться, стоит посоветоваться со стоматологом. Он порекомендует наиболее подходящую для данного пациента зубную пасту.
Для очищения труднодоступных мест водяной струей можно также пользоваться ирригаторами. Данные устройства совершенно не травмируют десен:
Но и этого будет недостаточно. Если была проведена установка брекетов, не менее двух раз в год нужно посещать стоматолога-гигиениста для профессиональной чистки зубов.
График посещения ортодонта
Частота консультаций зависит от вида установленных брекет-систем. Классические лигатурные брекеты требуют посещения ортодонта для коррекции натяжения дуги раз в 1,5 - 2 месяца. Если установлены безлигатурные активные брекеты, то врач может назначить более редкие посещения. Проще всего происходит лечение при помощи пассивных безлигатуных брекетов Damon System. Это саморегулирующиеся системы, поэтому восстановление нарушений происходит быстрее и не требует частого посещения ортодонта.
Если брекеты вызывают сильный, нарастающий дискомфорт, нужно срочно обращаться к ортодонту.
Когда и как снимают брекеты
Когда снимать брекеты, решает врач. Это зависит от:
- состояния зубного ряда – небольшая степень дефекта (один-два кривых зуба) восстанавливается быстрее, чем сложные нарушения прикуса;
- возраста пациента – быстрее всего коррекция осуществляется в подростковом возрасте; у взрослых это более длительный процесс;
- вида брекетов – самый быстрый процесс коррекции происходит при использовании брекетов Damon System.
В среднем для полной коррекции зубного ряда взрослому потребуется ношение брекетов в течение 2 – 3 лет. В подростковом возрасте этот срок может сократиться до года и даже до нескольких месяцев. Снимает брекеты только врач-ортодонт, самостоятельно снятие системы запрещено.
Процедура снятия брекетов проходит безболезненно. Этапы:
- наложение специального ретрактора-роторасширителя;
- удаление пинцетом лигатур и дуги;
- удаление замочков поочередно с каждого зуба;
- очищение коронок от стоматологического клея-цемента при помощи специальной насадки для бормашины;
- аппликация на коронки зубов пасты с фтором и кальцием для укрепления эмали.
Врач может снять брекеты только с 1 челюсти, а может одновременно с обеих.
Что делать после снятия
После снятия брекетов зубы могут через некоторое время частично возвращаются в исходное положение. Особенно часто это встречается у взрослых. Для того, чтобы этого не произошло, назначают ношение специальных устройств, удерживающих зубы в правильном положении:
- несъемные устройства – ретейнеры; представляют собой металлические дуги, закрепляемые с внутренней поверхности зубов; они незаметны окружающим, не вызывают дискомфорта и пациент быстро к ним привыкает;
- съемные устройства – капы; это прозрачные пластиковые колпачки, которые можно снимать и надевать самостоятельно; носить из нужно не менее 18 часов в сутки.
Как долго нужно носить ретейнеры или капы, решает врач. Иногда это занимает время в два раза большее, чем ношение брекетов.
Очень часто пациентов интересуют вопросы, можно ли отбеливать зубы сразу после снятия брекетов. Большинство стоматологов считает, что такую процедуру лучше проводить не раньше, чем через 4 месяца, так как эмаль должна окрепнуть после длительного травмирования. Но все индивидуально, и если дефекты были небольшие, время ношения брекетов составляло несколько месяцев, ортодонт может разрешить проведение отбеливания и через месяц.
Когда у пациента давно отсутствует один или несколько зубов, это приводит к атрофии костной ткани и уменьшению костной ячейки зуба. Если пациент захочет провести имплантацию зуба, ему необходимо будет сначала расширить костную ячейку с помощью брекетов. После снятия брекетов установку имплантов можно проводить сразу, так как имплантированный титановый корень будет удерживать зубы в правильном положении.
Если ли альтернатива брекетам
По отзывам большинства специалистов брекеты являются самым эффективным устройством для и устранения зубочелюстных аномалий. Но небольшие нарушения можно исправить и при помощи других устройств:
- пластинки – могут быть, как съемными, так и несъемными; являются альтернативой брекетов для детей; применяются в основном для коррекции прикуса; взрослым устанавливаются редко и только при незначительной патологии;
- капы для выравнивания зубов (элайнеры) – могут применяться не только после брекетов, но и самостоятельно; это неплохая альтернатива брекетам, но только при небольших нарушений зубного ряда; устанавливаются в основном у взрослых из-а высокой цены.
Ретейнеры не могут быть альтернативой брекетам, так как они фиксируют зубы в одном положении, не позволяя им двигаться. Наиболее надежным и эффективным устройством для коррекции зубных аномалий является брекет-система, установленная опытным ортодонтом
Источник:
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