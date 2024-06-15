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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
15 июня 2024 21:33
Метки: Россия   СССР   история   фото   
549
35

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!

И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Источник:

Метки: Россия   СССР   история   фото   
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4  комментария
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41k
albedo 4 часа назад
Хорошие натуральные девушки без ботекса и силикона.
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9k
Puans-on Полчаса назад
Комментарий к фото
....ло жесть, уже 30 лет продаётся. Даже не подозревал.
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3k
Звёздный странник 3 часа назад
Все девушки с уникальными лицами и фигурами, абсолютно не похожих на современных шаблонных инкубаторных мукл.
В этом и была их очаровательная изюминка. А современные гонятся за каким-то общим стандартом, навязанным образами Интернета. Но только вот мужикам однообразность надоедает быстро.
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5543 поста (5539 в горячем)

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