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Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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4.
Поезд из вагонов Еж на станции метро "Комсомольская" , 1997 год
В Советском Союзе вагоны метро называли по буквам алфавита. Большую их часть выпускали на Мытищинском вагоностроительном заводе. Первый, под буквой «А», вышел в 1934 году. «Б» делали с 1937 по 1939-й. Вагоны «В» (всего 120 единиц) вывезли из метрополитена Берлина по репарации в 1945 году. «Г» выпускался в 1939–1940 и в 1947–1955. Наконец, «Д» собирали с 1955 по 1963 годы и «Е» с 1963 по 1969-й. А дальше с наименованиями произошел казус. Когда дошли до букв «Ё» и «Ж», их решили соединить в одно целое. Видимо, чтобы не создавать соблазна для «народных» модификаций каждой из этих букв по отдельности. Так в 1970 году родился вагон «Еж». Пассажиры тут же прозвали вагоны «ёжиками», как и все его последующие модификации – «Еж1», «Еж2» и «Еж3».
11.
Исполнитель роли Лёни Голубкова актер Владимир Пермяков
Владимир Пермяков, имевший большую популярность благодаря рекламным роликам АО МММ, демонстрирует заинтересованным жителям Москвы свой собственный фотоальбом, 1998 год
14.
Торговка козьим молоком реализует продукцию во время праздника посвященному Дню Победы, 2000 год
16.
3.02. 1994 года состоялся первый полет российского космонавта на американском шаттле. Это был Сергей Крикалев, который был на борту "Дискавери
Сергей Крикалёв советский и российский лётчик-космонавт. С октября 2005 до июня 2015 года - обладатель рекорда по суммарному времени пребывания в космосе. Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации - один из четырёх человек, которые удостоены обоих званий. Крикалеву же принадлежит еще один, неофициальный рекорд: последний человек, живший при СССР. В декабре 1991 года, когда исчез СССР, Сергей находился на борту станции «Мир», а в марте 1992-го он вернулся уже в Россию.
19.
«Митинг голодных очередей» на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в дни распада СССР. Декабрь 1991 года.
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В этом и была их очаровательная изюминка. А современные гонятся за каким-то общим стандартом, навязанным образами Интернета. Но только вот мужикам однообразность надоедает быстро.