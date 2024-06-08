Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
3.
Lamborghini Diablo представлен на международном автосалоне в Москве. 23 августа 1995 года.
5.
Татьяна Снежина во время своего последнего приезда в Москву, 1995 год.
7.
Лариса Белогурова, Александр Абдулов и Алина Михайлова на съёмках фильма "Гений"
13.
Королева Великобритании Елизавета II и мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак в аэропорту Пулково во время визита королевы в Россию, 1994 год.
15.
Леонардо Ди Каприо с бабушкой Еленой Степановной Смирновой и дедушкой Вильгельмом Инденбиркеном, 1994 год
21.
Фото на память. Артисты передачи «Городок» с поклонниками. Россия, 1990-е годы.
22.
Сама сцена
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27.
Супруга Сергея Мавроди Елена на светском мероприятии
28.
Михаил Трухин, Михаил Пореченков и Константин Хабенский на сцене Театра имени Ленсовета, 1997 год
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