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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
08 июня 2024 21:32
Метки: Россия   СССР   история   фото   
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Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!

И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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3  комментария
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71
Гоме́р 2 часа назад
Они пили Шампанское и кушали ложками икру, епали молодых девок а мы им говорили За Вас Господа.
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22k
Robin Hood 2 часа назад
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8k
Mauritanien 2 часа назад
Комментарий к фото
Отвратная личность, земля стекловатой
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5510 постов (5503 в горячем)

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