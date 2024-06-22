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Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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5.
В 1975 году Сокольский ДОЗ выпускает первые знаменитые дома-бочки. В стратегической задаче заводу ставятся условия создать более современную, чем вагон-дом, конструкцию передвижного общежития для Севера. Мобильный дома для служебной деятельности, которая проходит в экстремальных условиях (температура воздуха −65 °C, ветер 60 м/с), получает название „Цилиндрический унифицированный блок“ (ЦУБ). Дом-бочка ЦУБ-2М - жилой модуль со всеми необходимыми коммунальными удобствами, рассчитанный на проживание 4-х человек.
6.
А также ЦУБы нередко появлялись на участках советских дачников. И до сих пор можно встретить вот такие объявления: «Продается строительный вагончик-бытовка ЦУБ-2М (бочка) «Северный» вариант: - Две комнаты, тамбур. Размер:11х3 м. - Внешняя отделка - листовая сталь (окрашен в красно-серый цвет). - Внутренняя отделка - Стена: стеновые панели. Потолок: фанера, Пол: деревянный настил. - Остекление: Окно - 3 шт. - Электроснабжение (имеется электропроводка). Эффект термоса - летом - прохладно, зимой - тепло. Двойная обшивка».
30.
Polaroid
16 мая 1990 года на месте московского магазина "Изотопы" открылся магазин "Светозор", где продавались собранные в СССР фотоаппараты Polaroid и расходные материалы к ним. Совместное предприятие "Светозор" было создано в 1989 году на пике Перестройки. 50,1% уставного капитала принадлежало американской компании Polaroid Europa BW, 49,9% – предприятиям Министерства атомной энергетики СССР (НПО "Балтиец", производственное предприятие "Сигнал" и ВНИИ радиационной техники). В Советском Союзе, в основном, из готовых деталей собирались модели «Polaroid Supercolor 635CL» и «Polaroid 636 Closeup». По сведениям газеты "КоммерсантЪ" от 21 мая 1990 розничная цена фотоаппаратов была 250 рублей, упаковки фотоплатстинок – 30 рублей.
36.
Отборочный турнир по футболу к чемпионату Европы 2000 года
в 1999 году сборная России по футболу одержала сенсационную победу над чемпионами мира сборной Франции на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени со счётом 3:2 в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2000 года
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