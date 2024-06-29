Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
2.
Праздничный трамвай. День Города. Ростов-на-Дону, 1990-е годы.
10.
Митинг инвалидов, посвященный вопросу снижения цен на бензин, перед зданием Моссовета в Москве, 1992 год.
12.
Дама во время пивного шоу в костромском цирке, организованного частным предприятием "Россич". 1992 год.
16.
Рулевой "МузОБОЗа" Иван Демидов с ведущими "ПОСТмузыкальных новостей"
25.
Олег Меньшиков, Сергей Бодров и Сергей Бодров старший на съёмках фильма «Кавказский пленник». Дагестан, 1996 год.
26.
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29.
Продавцы демонстрируют новую модель брюк в магазине для больших "Big Ben". Санкт-Петербург, 1994 год.
30.
Массовые беспорядки в Москве после вылета сборной России по футболу с Чемпионата Мира 2002 года.
40.
В программе ОРТ "Один на один" лидер ЛДПР Владимир Жириновский облил соком губернатора Нижегородской области Бориса Немцова.
42.
Табачный бунт в Кузьминках. Москва, 1990 год.
43.
Табачный бунт Невский проспект, Ленинград 1990 год.
Источник:
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Помню за гостиницей "Интурист" баночки пивные искали... Тогда их многие собирали, и в продаже их не было... Только не в 92-ом, а в 88-89 где-то...
Но падлы некоторые фотики носили!
Хотел по быстрому найти... но в 1.5тб старых фото потерялся(