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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
29 июня 2024 21:33
Метки: Россия   СССР   история   фото   
562
45

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!

И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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568
_Vasiliy_ Час назад


Помню за гостиницей "Интурист" баночки пивные искали... Тогда их многие собирали, и в продаже их не было... Только не в 92-ом, а в 88-89 где-то...

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11k
Сергей 2 часа назад
хорошо что когда я фестивалил, камер в тф не было

Но падлы некоторые фотики носили!
Хотел по быстрому найти... но в 1.5тб старых фото потерялся(
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5603 поста (5588 в горячем)

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