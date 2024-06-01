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Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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21.
Подземный переход на Новом Арбате. Реклама Макдоналдса, художники шаржисты и обилие рекламы. Такой Москва была в 1998 году
22.
Индусы разбирают проданные Украиной на металлолом советские научные суда "Академик Сергей Королев" и "Космонавт Юрий Гагарин", Аланг, Индия, 1996
26.
Павловская реформа 1991 года
22 января 1991 года в 21:00 по центральному телевидению СССР зачитали указ президента, который прекращал хождение банкнот номиналом 50 и 100 ₽ образца 1961 года. Их предстояло обменять на новые деньги. Указ вступал в силу 23 января. То есть людям фактически не оставили времени распорядиться своими накоплениями: сберегательные кассы и магазины вечером уже закрылись. А обмен старых банкнот на новые должен был состояться до 25 января, то есть за 3 дня. При этом обменять можно было не больше 1000 ₽. Если было больше, то нужно было обращаться в специальную комиссию, которая рассматривала вопрос и давала разрешение на обмен. Люди, которые не успели или не смогли обменять или потратить деньги, лишились сбережений.
29.
Очередь за билетами у кинотеатра «Художественный» на фильм «Сибирский цирюльник». Москва, 1999 год
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При этом, моя зарплата в 1993м на двух работах была около $50-$100 в месяц и это было относительно много.
Подобные машины были как из альтернативной вселенной, типа существуют, но абсолютно недоступны.
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Серьезно!!!
Парень, ты какого года рождения и где жил тогда?
Если ты вообще в 1991 году хотя бы был на этом свете.
Лютый бред ты несешь.
Деньги были ЗАМОРОЖЕНЫ на счетах.
кстати, как говорили знакомые коммерсанты, "все кому надо - спокойно поменяли сколько надо".
Кто был, как Вы сказали, коммерсантом, то есть спекулянтом, те как были жуликами, так ими и остались.
А кто честно работал и держал деньги в сберкассе - те как раз и попали.
Тогда всего лишь дома и поезда в метро взрывали.
Детей в Беслане.
Ты и правда идиот малолетний и не знаешь что было в 90-е!!!!
Давай.
Вот приведи расклад, тогда и обсудим.
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Ты идиот точно.
Какой нафиг теракт - это боевые действия Ичкерии (как сейчас салорейха) против России.
Так говорили все.
Ну чего, сопляк, слился?
В своем обещании рассчитать жертвы.
Ты сам вякнул, давай теперь отвечай за свои слова.
Школьник на каникулах.
Слава Богу пройден
вся "научная деятельность" этих судов заключалась в обеспечении связи со спутниками. просто плавучие радиовышки. на уровне технологий 1970 года.
к середине 90-х технологии, понятное дело изменились, и для связи со спутниками такие дорогостоящие плавучие бандуры стали просто не нужны. а в связи со спецификой постройки приспособить их к чему-то ещё полезному было просто не реально. а содержать было не на что. да и, получается, незачем.
это судьба любой техники: произведена, работает, выработала ресурс, утиль. обычное дело.