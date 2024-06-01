FISHKINET
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне В Киргизии задержали извращенца, снимавшего с помощью дрона секс в чужих квартирах В Киргизии задержали извращенца, снимавшего с помощью дрона секс в... Сэм из септика: история одной страшной находки Сэм из септика: история одной страшной находки В Тверской области двое мужчин ограбили инвалида, отняв у него продукты В Тверской области двое мужчин ограбили инвалида, отняв у него... Субботний улыбатор Субботний улыбатор Почему африканцы — лучшие бегуны на планете? Почему африканцы — лучшие бегуны на планете? Уличный пёс стёр лапы, усердно пытаясь спасти крошечного котенка Уличный пёс стёр лапы, усердно пытаясь спасти крошечного котенка Гитаристами не рождаются, ими становятся! Гитаристами не рождаются, ими становятся! А у нас во дворе есть бандитов толпа А у нас во дворе есть бандитов толпа Девушка показала, как меняются её 16 собак, когда узнают, что они хорошие мальчики Девушка показала, как меняются её 16 собак, когда узнают, что они... Спустя 3000 лет найден саркофаг Рамсеса II Спустя 3000 лет найден саркофаг Рамсеса II Фотографии из прошлого, которые заставляют удивиться Фотографии из прошлого, которые заставляют удивиться Как мощно прокачать предплечья Как мощно прокачать предплечья В Германии совершено нападение на антиисламского политика В Германии совершено нападение на антиисламского политика В канадской тюрьме убили известного серийного маньяка В канадской тюрьме убили известного серийного маньяка Миллиардер из США решил повторить попытку спуститься на батискафе к Титанику Миллиардер из США решил повторить попытку спуститься на батискафе... Что за вызывающие красотки на обочинах Тайваня Что за вызывающие красотки на обочинах Тайваня Блок обработки мочи вышел из строя на МКС Блок обработки мочи вышел из строя на МКС Уничтожили все: мужчина показал, что арендаторы сделали с его идеальным жильем Уничтожили все: мужчина показал, что арендаторы сделали с его...
Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
01 июня 2024 21:31
Метки: 90-е   Россия   СССР   история   фото   
677
38

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!

И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: 90-е   Россия   СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Fishki_surfer 2 часа назад
Цены в полтора-два раза выше "розничных" в США.
При этом, моя зарплата в 1993м на двух работах была около $50-$100 в месяц и это было относительно много.
Подобные машины были как из альтернативной вселенной, типа существуют, но абсолютно недоступны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
20k
Bill 3 часа назад
Павловскую реформу 1991 года сильно демонизировали. Всего-то поменяли бумажки определенного номинала на другие. Пострадали только наркоторговцы, у которых этих бумажек оказалось подозрительно много. На фото люди обменивают буквально по нескольку банкнот - они вообще не заметили проблемы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
albedo 3 часа назад
Глядя на фотки в теме вспоминается:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
117
pilot52 albedo Полчаса назад
Это ты похоже идиот, который не может отличить теракт, который периодически случается в любой стране, от регулярных обстрелов с территории другой страны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
GROMOZEKA 3 часа назад
Период распада

Слава Богу пройден
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Vacony 3 часа назад
22 фото это прям больно ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Elen Elen 3 часа назад
Ларис! Ну как, приехал хоть кто?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5484 поста (5475 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1133520



Другие посты автора
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Популярные теги
#фото#машина#автомобили#животные#факты#аварии#находка#сарказм#интересное#убийство
#в мире#Прикол#интересно#ДТП#Россия#полиция#кино#кот#собака#новости
#люди#автомир#Юмор#история#авто аварии#Автовсячина#СССР#позитив#инцидент#рыба
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х 10 самых долгих сроков правления в истории России за тысячу лет 10 самых долгих сроков правления в истории России за тысячу лет Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х

На что жалуетесь?

Вернуться