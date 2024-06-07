Невероятные по степени милоты объятия

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Сухие строчки словаря гласят, что объятия – это стандартная для человеческих сообществ форма близости, в рамках которой люди обвивают руки друг друга вокруг шеи или тела и держат так, демонстрируя заботу, поддержку, защиту, привязанность, сочувствие и не только.
Но объятия – это не только про людей. Братья наши меньшие тоже частенько их используют. И не только в отношении представителей своего вида. Выглядят пушистые обнимашки невероятно искренне, трогательно и нежно.
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