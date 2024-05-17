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Сообщество Без кота и жизнь не та 2382 поста • 515 подписчиков подписаться
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Осуждение как оно есть

Осуждение как оно есть

Автор:
17 мая 2024 15:11
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   взгляд   выражение   глаз   кот   котик   осуждение   проявление   чувство   эмоция   
1107
25

Осуждение – это негативная оценка, которую один человек может использовать в отношении образа жизни, внешности, привычек, поведения и прочих характеристик и черт другого. Проявляется, в том числе, вербально.

У котиков всё иначе. Природа не наделила их даром речи. Поэтому главными инструментами демонстрации осуждения выступают подёргивание спиной и взгляд. О, этот красноречивый говорящий котиковый взгляд будет похлеще любых самых витиеватых и пламенных речей. После него сразу же хочется исправиться. Хотя бы просто чтобы не получить после осуждающего взгляда не менее осуждающий кусь.

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Метки: Животное   взгляд   выражение   глаз   кот   котик   осуждение   проявление   чувство   эмоция   
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Повелитель Бури 2 часа назад
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Павел Егоров Полчаса назад
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
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