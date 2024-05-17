Осуждение как оно есть

У котиков всё иначе. Природа не наделила их даром речи. Поэтому главными инструментами демонстрации осуждения выступают подёргивание спиной и взгляд. О, этот красноречивый говорящий котиковый взгляд будет похлеще любых самых витиеватых и пламенных речей. После него сразу же хочется исправиться. Хотя бы просто чтобы не получить после осуждающего взгляда не менее осуждающий кусь.